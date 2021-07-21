in Ciudadanos, Mérida

Colonias del poniente de Mérida se quedarán sin agua mañana

Colonias de Mérida se quedarán sin agua
Colonias de Mérida se quedarán sin agua

MÉRIDA.- La Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) anunció que mañana jueves 22 de julio varias colonias del poniente de Mérida se quedarán sin agua debido a una reparación.

La Planta Mérida II detendrá su operación de 8 de la mañana a 2 de la tarde, para instalar una válvula de 30” en la línea de suministro al cárcamo de Xoclán.

además se realizarán trabajos de mantenimiento a dos válvulas del mismo lugar, con el fin de mejorar la presión de agua de las zonas.

El suministro de agua se suspenderá en ese horario en las siguientes colonias:

Colonias sin agua Mérida
Colonias que se quedarán sin agua en Mérida

AMAPOLA (CHENKÚ)

AMPLIACIÓN PEDREGALES DE LINDAVISTA

BOJÓRQUEZ

CARMELITAS

CIUDAD INDUSTRIAL

EL ROBLE

EL ROBLE AGRÍCOLA

EL ROSARIO

FRANCISCO l. MADERO

FRANCISCO VILLA PONIENTE

GRACIANO RICALDE

HIDALGO

JACINTO CANEK

LA REJA

LIBERTAD

LÓPEZ PORTILLO (XOCLÁN)

LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ

MANUEL CRESCENCIO REJÓN

MÉRIDA (ELEFANTE GRANDE)

MÉXICO PONIENTE

MIGUEL HIDALGO

MULSAY

MULSAY DE LA MAGDALENA

NUCLEO MULSAY

NUEVA MULSAY

NUEVA MULSAY 1

NUEVA SAMBULÁ

NUEVA SAMBULÁ

PRIVADA DEL SOL OPICHÉN

RESIDENCIAL DEL NORTE (CHENKÚ)

ROMA

SAMBULÁ

SAN DAMIÁN

SAN FRANCISCO PORVENIR

SAN LUIS

SAN MARCOS NOCOH

SAN VICENTE CHUBURNÁ

VENUSTIANO CARRANZA

XOCLÁN CANTO

XOCLÁN CARMELITAS

XOCLÁN SANTOS

XOCLÁN SUSULÁ

XOCLÁN XBECH

Fraccionamientos afectados


ALVARO TORRE DÍAZ (LIBERTAD III)

ARBOLEDAS CHUBURNÁ

LIMONES

LINDAVISTA

RESIDENCIAL PENSIONES IV

RESIDENCIAL PENSIONES V

RESIDENCIAL PENSIONES VI

ATLANTE

ÁVILA GURRUTIA

LOL-BÉ (LIBERTAD III)

LOS LIRIOS (CHUBURNÁ)

RESIDENCIAL PENSIONES VII

RESIDENCIAL SAC-UH

BICENTENARIO MULSAY

RESIDENCIAL TURQUESA

BOSQUES DE MULSAY

NORA QUINTANA

RINCÓN COLONIAL (CHUBURNÁ)

BOSQUES DEL PONIENTE

PALMAS PENSIONES

RINCONADA HACIENDA PONIENTE

BOSQUES DEL PONIENTE II

PASEO DE LAS CARMELITAS

RINCONADA HACIENDA PONIENTE II

BRISAS DEL PONIENTE (YUCALPETÉN)

PASEO DE LAS FUENTES

ROMINA

CAMPESTRE OPICHÉN

PASEOS DE CHENKÚ

SACNICTÉ

CIUDAD INDUSTRIAL

PASEOS DE OPICHEN

SAN FRANCISCO CHUBURNÁ

CONJUNTO LOS NARANJOS

PASEOS DE PENSIONES

SAN FRANCISCO CHUBURNÁ

CORDELEROS DE CHUBURNÁ

PEDREGALES DE LINDAVISTA

SAN JOSÉ CHUBURNÁ

DIAMANTE PEDREGALES DE NUEVA MULSAY ETAPA I

SAN JOSÉ CHUBURNÁ

EL CONVENTO

PENSIONES NORTE

SAN LORENZO

EL CORTIJO PLATINO

TABACHINES (CHUBURNÁ)

FOVISSSTE

PRIVADA CAMPESTRE

CHUBURNÁ

TIXCACAL

FUENTE DORADA

GIRASOLES OPICHEN

PRIVADA DEL CARMEN

PRIVADA EL PEDREGAL (CHUBURNÁ)

TULIPANES DE OPICHÉN

TULIPANES

HACIENDA INN

PRIVADA LA HACIENDA (LA FLORESTA)

VACA FELIZ

HACIENDA MULSAY

PRIVADA LOS TULIPANES (CHUBURNÁ)

VILLA CAMPANARIO (CHUBURNÁ)

HACIENDA SAN ANTONIO

PRIVADA OPICHEN

VILLA MAGNA

INDUSTRIAL BRIDEC

PRIVADA PARAÍSO (CHUBURNÁ)

VILLAS CHUBURNÁ

JARDINES DE CHUBURNÁ

JARDINES DE LINDAVISTA

PRIVADA PARAÍSO

PRIVADA PEDREGAL II (CHUBURNÁ)

VILLAS CHUBURNÁ IV

VILLAS DE YUCALPETÉN

JARDINES DE NUEVA MULSAY

PRIVADA SAN JORGE (CHUBURNÁ)

VILLAS MÉRIDA (LIBERTAD III)

JARDINES DE NUEVA MULSAY

QUINCE DE MAYO (NUEVA HIDALGO)

VILLAS REAL XOCLAN

JARDINES DE NUEVA MULSAY

QUINTAS MULSAY

VILLAS ZONA DORADA

JARDINES DE PENSIONES

RESIDENCIAL GIRASOLES (CHUBURNÁ)

XCOM


JUAN PABLO

RESIDENCIAL LA NORIA (NORIA III)

YUCALPETÉN

LAS DALIAS II Y III (CHUBURNÁ)

RESIDENCIAL NICTÉ (LIBERTAD III)

YUCALPETÉN SECCIÓN FLORIDA

LAS VIGAS RESIDENCIAL PENSIONES I Y II

ZONA DORADA

LIBERTAD II

RESIDENCIAL PENSIONES II

ZONA DORADA 1

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