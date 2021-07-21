Colonias del poniente de Mérida se quedarán sin agua mañana

MÉRIDA.- La Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) anunció que mañana jueves 22 de julio varias colonias del poniente de Mérida se quedarán sin agua debido a una reparación.
La Planta Mérida II detendrá su operación de 8 de la mañana a 2 de la tarde, para instalar una válvula de 30” en la línea de suministro al cárcamo de Xoclán.
además se realizarán trabajos de mantenimiento a dos válvulas del mismo lugar, con el fin de mejorar la presión de agua de las zonas.
El suministro de agua se suspenderá en ese horario en las siguientes colonias:
AMAPOLA (CHENKÚ)
AMPLIACIÓN PEDREGALES DE LINDAVISTA
BOJÓRQUEZ
CARMELITAS
CIUDAD INDUSTRIAL
EL ROBLE
EL ROBLE AGRÍCOLA
EL ROSARIO
FRANCISCO l. MADERO
FRANCISCO VILLA PONIENTE
GRACIANO RICALDE
HIDALGO
JACINTO CANEK
LA REJA
LIBERTAD
LÓPEZ PORTILLO (XOCLÁN)
LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ
MANUEL CRESCENCIO REJÓN
MÉRIDA (ELEFANTE GRANDE)
MÉXICO PONIENTE
MIGUEL HIDALGO
MULSAY
MULSAY DE LA MAGDALENA
NUCLEO MULSAY
NUEVA MULSAY
NUEVA MULSAY 1
NUEVA SAMBULÁ
NUEVA SAMBULÁ
PRIVADA DEL SOL OPICHÉN
RESIDENCIAL DEL NORTE (CHENKÚ)
ROMA
SAMBULÁ
SAN DAMIÁN
SAN FRANCISCO PORVENIR
SAN LUIS
SAN MARCOS NOCOH
SAN VICENTE CHUBURNÁ
VENUSTIANO CARRANZA
XOCLÁN CANTO
XOCLÁN CARMELITAS
XOCLÁN SANTOS
XOCLÁN SUSULÁ
XOCLÁN XBECH
Fraccionamientos afectados
ALVARO TORRE DÍAZ (LIBERTAD III)
ARBOLEDAS CHUBURNÁ
LIMONES
LINDAVISTA
RESIDENCIAL PENSIONES IV
RESIDENCIAL PENSIONES V
RESIDENCIAL PENSIONES VI
ATLANTE
ÁVILA GURRUTIA
LOL-BÉ (LIBERTAD III)
LOS LIRIOS (CHUBURNÁ)
RESIDENCIAL PENSIONES VII
RESIDENCIAL SAC-UH
BICENTENARIO MULSAY
RESIDENCIAL TURQUESA
BOSQUES DE MULSAY
NORA QUINTANA
RINCÓN COLONIAL (CHUBURNÁ)
BOSQUES DEL PONIENTE
PALMAS PENSIONES
RINCONADA HACIENDA PONIENTE
BOSQUES DEL PONIENTE II
PASEO DE LAS CARMELITAS
RINCONADA HACIENDA PONIENTE II
BRISAS DEL PONIENTE (YUCALPETÉN)
PASEO DE LAS FUENTES
ROMINA
CAMPESTRE OPICHÉN
PASEOS DE CHENKÚ
SACNICTÉ
CIUDAD INDUSTRIAL
PASEOS DE OPICHEN
SAN FRANCISCO CHUBURNÁ
CONJUNTO LOS NARANJOS
PASEOS DE PENSIONES
SAN FRANCISCO CHUBURNÁ
CORDELEROS DE CHUBURNÁ
PEDREGALES DE LINDAVISTA
SAN JOSÉ CHUBURNÁ
DIAMANTE PEDREGALES DE NUEVA MULSAY ETAPA I
SAN JOSÉ CHUBURNÁ
EL CONVENTO
PENSIONES NORTE
SAN LORENZO
EL CORTIJO PLATINO
TABACHINES (CHUBURNÁ)
FOVISSSTE
PRIVADA CAMPESTRE
CHUBURNÁ
TIXCACAL
FUENTE DORADA
GIRASOLES OPICHEN
PRIVADA DEL CARMEN
PRIVADA EL PEDREGAL (CHUBURNÁ)
TULIPANES DE OPICHÉN
TULIPANES
HACIENDA INN
PRIVADA LA HACIENDA (LA FLORESTA)
VACA FELIZ
HACIENDA MULSAY
PRIVADA LOS TULIPANES (CHUBURNÁ)
VILLA CAMPANARIO (CHUBURNÁ)
HACIENDA SAN ANTONIO
PRIVADA OPICHEN
VILLA MAGNA
INDUSTRIAL BRIDEC
PRIVADA PARAÍSO (CHUBURNÁ)
VILLAS CHUBURNÁ
JARDINES DE CHUBURNÁ
JARDINES DE LINDAVISTA
PRIVADA PARAÍSO
PRIVADA PEDREGAL II (CHUBURNÁ)
VILLAS CHUBURNÁ IV
VILLAS DE YUCALPETÉN
JARDINES DE NUEVA MULSAY
PRIVADA SAN JORGE (CHUBURNÁ)
VILLAS MÉRIDA (LIBERTAD III)
JARDINES DE NUEVA MULSAY
QUINCE DE MAYO (NUEVA HIDALGO)
VILLAS REAL XOCLAN
JARDINES DE NUEVA MULSAY
QUINTAS MULSAY
VILLAS ZONA DORADA
JARDINES DE PENSIONES
RESIDENCIAL GIRASOLES (CHUBURNÁ)
XCOM
JUAN PABLO
RESIDENCIAL LA NORIA (NORIA III)
YUCALPETÉN
LAS DALIAS II Y III (CHUBURNÁ)
RESIDENCIAL NICTÉ (LIBERTAD III)
YUCALPETÉN SECCIÓN FLORIDA
LAS VIGAS RESIDENCIAL PENSIONES I Y II
ZONA DORADA
LIBERTAD II
RESIDENCIAL PENSIONES II
ZONA DORADA 1
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