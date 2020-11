Combate a la violencia

Nuevo acuerdo para una labor más coordinada

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora hoy, el gobernador Mauricio Vila Dosal y ayuntamientos de 15 municipios firmaron el “Acuerdo de Acciones Estratégicas contra la Violencia hacia las Mujeres”.

Éste tiene como objetivo fortalecer las instancias municipales de atención a este sector de la población mediante estrategias conjuntas de capacitación y acompañamiento que contribuyan a combatir este problema, se indica en un comunicado.

En el Centro Internacional de Congresos (CIC), el gobernador encabezó la firma de ese acuerdo que busca trabajar en forma coordinada en acciones estratégicas que permitan garantizar la atención oportuna ante la violencia de género y que todas las mujeres puedan acceder a la justicia, así como a los servicios de prevención, asistencia integral y orientación gratuita por conducto de las instancias de los municipios.

Los ayuntamientos que firmaron este acuerdo fueron el de Mérida, Tekax, Ticul, Progreso, Umán, Tizimín, Valladolid, Peto, Hunucmá, Maxcanú, Conkal, Seyé, Celestún, Teabo y Tekantó.

De igual manera firmaron las titulares de las secretarías General de Gobierno (SGG), María Fritz Sierra, y de las Mujeres (Semujeres), María Herrera Páramo.

Este acuerdo cuenta con tres ejes particulares. Los primeros dos consisten en el compromiso del gobierno del Estado de brindar a los ayuntamientos la capacitación para que desarrollen y promuevan acciones de prevención de la violencia y atención a las mujeres que son víctimas, así como en brindar acompañamiento a los municipios en la articulación de acciones de atención y prevención contra la violencia.

Como tercer eje de acción, los ayuntamientos se comprometen a fortalecer a las instancias municipales de las mujeres proporcionándoles una estructura acorde al tamaño de cada municipio y, en su caso, a crearlas legalmente en el seno de los cabildos, de manera que se puedan realizar acciones que coadyuven a la cruzada contra la violencia de género.

Bases

Al hacer uso de la palabra, el gobernador aseveró que este acuerdo sienta las bases para el desarrollo integral del estado, donde la vida de las mujeres sea salvaguardada, y continuemos mejorando el clima de paz y justicia que caracteriza a Yucatán.

En ese sentido, ante magistradas, diputadas, consejeras de la Judicatura, representantes de las asociaciones civiles y empresarias, académicas e investigadoras, Vila Dosal refrendó el firme compromiso de Yucatán con esta causa y más en este año, que ha sido uno de los más difíciles en nuestra historia reciente.

Por ello, reiteró, seguirán redoblando esfuerzos con la sociedad en su conjunto, para continuar desarrollando y ejecutando acciones estratégicas y un trabajo interinstitucional contra la violencia de género.

Ante la complicada situación que se vive por la pandemia y que han provocado los fenómenos naturales en el territorio, el gobernador señaló que este 25 de noviembre será particular, porque conmemoramos el trabajo incansable que han hecho miles de mujeres, en aras de detener las violencias que sufren día tras día, a pesar de los retos tan diversos.

“Requerimos tender los puentes para crear todas las redes de apoyo, que nos permitan coordinar las acciones emergentes y permanentes, en lo familiar, municipal y estatal, y que nos sumemos desde todos los órdenes de gobierno”, afirmó Vila Dosal.

Por ello, el gobernador exhortó a las alcaldesas y los alcaldes a sumarse a esta cruzada en contra de la violencia hacia las mujeres, en las accio nes en el ámbito municipal que cobren la importancia que le corresponde, pues son fundamentales e ineludibles para avanzar en la erradicación de la violencia.

Por otro lado, Mauricio Vila Dosal le pidió a la titular de la Semujeres, María Herrera Páramo, hacer extensivo el programa de las capacitaciones a más actores, pero ahora del sector privado, como hasta hoy se ha hecho con empresas como Dunosusa, Bepensa, Kekén, Walmart, pues esto es clave para el éxito de este tipo de programas.

Además, el gobernador instruyó a la funcionaria estatal que, con firmeza, haga lo necesario para la instalación, a la brevedad posible, de la denominada “Agenda estratégica para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres y niñas, a través de la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad”, la cual servirá para construir acuerdos específicos, teniendo como ejes principales la prevención de la violencia de género y de la violencia feminicida; la atención de la violencia de género y la reducción del rezago en el acceso a la justicia, tomando como plataforma la Mesa Estatal y Regional para la Construcción de Paz y Seguridad.

Voces

Asimismo, Vila Dosal llamó a la titular de Semujeres hacer valer las voces de todas las mujeres que deseen contribuir a esta causa, por lo que invitó a construir y dar seguimiento a esta Agenda que, sin duda, es de interés de cualquier persona en nuestro estado, pues este problema debe ser atendido con nuestro máximo esfuerzo.

Al hacer un balance de las acciones que su gobierno ha puesto en marcha, el gobernador indicó que para apoyar a las mujeres en el período de la pandemia, se impulsó la línea de denuncia anónima 089 y el 911 en las cuales, en su conjunto, han dado diversas canalizaciones. Esto, de manera adicional a las 1,586 orientaciones vía WhatsApp que se pusieron a operar desde el 17 de marzo.

Por otra parte, recordó que hoy, por primera vez en la historia, el gobierno de Yucatán está conformado por un gabinete paritario que permite la integración de la perspectiva de género en todas nuestras acciones y también apoya a la correcta coordinación entre las dependencias.

Al colectivo de hombres que forma parte del gobierno del Estado y, particularmente, al Centro de Atención y Reeducación a Hombres que Ejercen Violencia de Género, el cual ha sido fortalecido durante esta administración, el gobernador convocó a trabajar con la responsabilidad personal y colectiva para combatir esta violencia y hacernos responsables de nuestra parte, para erradicar este problema que afecta a la mitad de la población del mundo.

“El trabajo aún no está concluido, hace falta mucho por hacer y no vamos a cesar, porque sabemos que muchas mujeres todavía son víctimas de violencia, así que esta lucha sigue, sin pausa y poniendo todo lo que está a nuestro alcance”, apuntó.

Vila Dosal reconoció que el próximo año será muy retador para todos porque no solamente es un año donde vamos seguir con la pandemia, sino que también tenemos que enfrentar las diversas reducciones presupuestales, pues el gobierno de Yucatán dejará de recibir 1,848 millones de pesos por parte de la Federación, a manera de ejemplo, dijo que desaparecerán 34 programas que antes se hacían, de los cuales, específicamente, la Federación cortó recursos para seis de estos programas, que eran enfocados en el tema de prevención de la violencia contra las mujeres.

“Éstos contribuían al desarrollo integral de las mujeres, como lo es el Subsidio para Refugios y Centros de Atención Externa para Mujeres Víctimas de Violencia; por ello, tendremos que adecuar nuestras acciones para hacer más con menos, con esta nueva situación presupuestal, con los recortes que se hacen no solamente a Yucatán, sino a todos los estados”, afirmó el gobernador.

Al dirigirse a todos los yucatecos, Vila Dosal resaltó que un gobierno no puede solo y si bien se han emprendido innumerables acciones, este problema no se podrá resolver si no es de la mano con la sociedad; se necesita que todas y todos hagamos conciencia, y tomemos las acciones que nos corresponden.

A las mujeres, les dijo “aún faltan muchas cosas por hacer, pero que no vamos descansar ni un solo minuto; créanme que tienen muchos aliados, que están dispuestos a trabajar junto con ustedes, unidas como una sola”.

“Hoy más que nunca Yucatán necesita salir adelante, todas y todos juntos de la mano, pues estamos enfrentando tiempos difíciles, y no podemos continuar haciendo menos ni violentando a quienes han sufrido por el simple hecho de ser mujeres; es momento de poner un alto a las conductas que promuevan que la vida de muchas esté rodeada de discriminación y de violencia”, finalizó.

En su intervención, la titular de Semujeres, María Herrera Páramo, señaló que, como ha instruido el gobernador, desde la dependencia estatal que encabeza, se está trabajando para construir las rutas y que cada vez más mujeres puedan acceder a sus derechos y libertades. Asimismo, aseveró, seguirá abonando al combate de las violencias hacia las mujeres por medio de la prevención y atención.

La funcionaria estatal indicó que este 2020 ha sido un año que, debido a la pandemia, se han reorientado las estrategias y realizando acciones adaptándose a la modalidad virtual. En una oportunidad de fortalecer las redes existentes y hacernos todos partícipes de las soluciones.

El alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, aseveró que este acuerdo ratifica el compromiso que Vila Dosal ha demostrado desde que estaba al frente del Ayuntamiento con diversas acciones y esquemas establecidos.

En ese sentido, Barrera Concha reiteró su respaldo y compromiso mediante la suma de esfuerzos en todas las iniciativas encaminadas a hacer de Mérida y todo Yucatán un lugar de bien común para las mujeres.

En el evento estuvieron la magistrada Primera de la Sala Colegiada Penal e integrante de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género del Tribunal Superior de Justicia, Ligia Aurora Cortés Ortega; las diputadas Karla Franco Blanco y María de los Milagros Romero Bastarrachea; la diputada federal Cecilia Patrón Laviada y Paulina Viana Gómez.

De igual manera los alcaldes de Tekax Diego Ávila Romero; de Hunucmá, José Alberto Padrón Romero; de Peto, Edgar Román Calderón Sosa; de Progreso, Julián Zacarías Curi; de Teabo, Fabiola Loeza Novelo; de Tekantó, Liliana Elvira Guadalupe Araujo Lara; de Ticul, Rafael Gerardo Montalvo Mata; de Umán, Freddy De Jesús Ruz Guzmán; y de Maxcanú, Areane Kú Rodríguez; así como representantes de los ayuntamientos de Tizimín, Valladolid, y Seyé, quienes estuvieron acompañados de los titulares de las instancias de Mujeres en cada municipio.

Acciones Seguridad

En la entidad ya se cuenta con 13 Centros Municipales de Atención a la Violencia contra las Mujeres.

Usuarias

En esos centros se han brindado más de 44,000 servicios de trabajo social, psicológicos y jurídicos a más de 12,500 mujeres.

Etapa

Además, se ha capacitado en seis cursos distintos al 100% del personal que trabaja en los centros. En materia de justicia, se realizó una inversión de 18.625,381 pesos para entregar la tercera etapa del Centro de Justicia de las Mujeres (CJM).