Combaten el Covid-19 con un nuevo rap

MOTUL.— El rapero local “Marklon el Artefacto” puso su granito de arena para combatir la pandemia que azota al mundo, al presentar su nuevo vídeo musical “Covid-19”, que busca generar conciencia sobre la importancia de quedarse en casa para evitar la propagación de coronavirus.

El rapero Marlon Burgos May explicó que con este tema se refleja su sentir sobre la pandemia que afecta al mundo y a la península de Yucatán. Indicó que con la música se invita a la gente a cumplir con las medidas de higiene y no compartir las noticias falsas que solo asustan y crean pánico en sus comunidades.— Mauricio Can Tec

Burgos May cuenta con 10 años de trayectoria en el género urbano, explicó que la canción “Covid-19 negativo”, es para fomentar paz y alivio entre las personas.

—Aunque, tampoco debemos confiarnos y se debe aplicar todas las medidas de higiene para que poco a poco se venza al virus, que se puede hacer si la gente cumple con las normas de limpieza y acate las indicaciones de las autoridades de quedarse en su casa —apuntó.

Indicó que ha recibido todo tipo de comentarios por su música, desde felicitaciones por el mensaje, además de que se grabó en un mismo lugar cuidando el no salir de casa, aunque hay comentarios negativos que lo desacreditan y ofenden.

Señaló que entiende que muchos andan molestos, estresados por no salir de sus casas, pero tienen que ser fuertes por las familias y si se cuidan pronto las cosas volverán a ser normales.