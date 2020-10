Comerciantes, en la incertidumbre

Divide opiniones el panorama por el Día de Muertos

Comerciantes de los mercados Lucas de Gálvez y San Benito, cuyas ventas bajaron más del 50% debido a la pandemia, esperan que la situación mejore en esta temporada de Fieles Difuntos.

“El Día de Muertos es una esperanza para nosotros que vendemos gallina, pollo y pavo. Aquí tenemos producto local y fresco”, expresa Manuel Cano Pacheco, presidente de la Unión de Aves Descuartizadas del mercado San Benito.

El pollo, el cerdo, la masa y el espelón son los ingredientes principales del pib o mucbipollo, que no puede faltar en estos días.

El kilo de pollo está a $45 y el de pavo a $65. Sin embargo, Cano Pacheco señala que en apoyo a las familias que se han visto afectadas por la pandemia, todas las pollerías afiliadas a la Unión tendrán ofertas especiales en estos días, y descartó que el producto aumente en esta temporada.

Mari Chan, quien vende hoja de plátano y espelón, también espera que con el Día de Muertos aumenten las ventas que han estado bajas por la pandemia.

“Creo que sí beneficiará. Ahorita que no hay gente (vendiendo) afuera, este año sí entrarán a comprar”.

Los paquetes de hoja de plátano se venden a $10, $13 y $15; el espelón está a $50 el kilo o $15 el atado. “Ahorita estamos vendiendo más espelón, la hoja no mucho, pero esperamos que en los siguientes días aumenten las ventas”.

Por el contrario, Martha Cen, de la tortillería “El supremito”, y Cecilia López Mena, quien tiene un puesto de carne de cerdo en el San Benito, no tienen expectativas en esta temporada.

“No creo que suban. Ahorita (11:30 de la mañana) solo he vendido 20 kilos de masa”, dice Martha, tras señalar que las ventas continuarán bajas mientras las puertas del mercado sigan cerradas. El kilo de masa en “El supremito” está a $17.

Cecilia Mena tampoco cree que mejoren sus ventas de carne de cerdo, y no solo porque aún no están abiertos todos los accesos, sino porque cambiaron de lugar los paraderos. “La gente ya no entra y nosotros ya no vendemos como debe ser”.

La comerciante señala que la situación está terrible y podría empeorar, pues hay rumores de que subirá el precio de la carne. “Si le subimos, menos vamos a vender”. El kilo de puerco está a $75 y el de manteca a $30.— Iván Canul

Melchor Mena, de la frutería “El oso” —en el interior del Lucas de Gálvez—, explica que “como está baja, no podemos alocarnos a meter tanta venta porque luego se queda”.

También asegura que este año en particular las frutas que sirven para hacer xec están baratas.

“La inundación no afectó. Para la lluvia sí escaseó un poco, pero ahorita ya se está dando más, hasta los mismos campesinos te quieren dar la merca, pero tú no puedes meter mucho porque las ventas no ayudan”.

En el puesto el kilo de jícama local está a $18, la mandarina a $7 y $5, la naranja a $5. “En años anteriores ha pasado más cara”.

Jordi Chan, quien también vende frutas, espera que en estos días aumente la demanda, aunque sabe que nada es seguro debido a la pandemia. “Antes sí se vendía bastante, pero bajó en un 30% la venta, ahora esperemos que con el Hanal Pixán aumenten un poco”.

