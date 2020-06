Comerciantes piden abrir este fin de semana por el Día del Padre

La pandemia del coronavirus en estos meses afecta considerablemente a los comercios establecidos de la localidad, al no obtener derrama económica por fechas especiales, como el próximo domingo 21 de junio, Día del Padre.

Los negocios relacionados a ese festejo dejarán de percibir cerca de 360 millones de pesos, cifra captada el año anterior, indicó el presidente de la Cámara de Comercio de Mérida (Canaco), Michel Salum Francis.

El directivo afirmó en un boletín que estos primeros seis meses del año han sido difíciles para el sector terciario local, específicamente de marzo a la fecha, cuando tuvieron que cerrar.

Aseguró que el cierre y restricciones de las actividades originaron que muchos negocios no vuelvan a abrir al concluir la contingencia de salud, situación que dejará desempleo.

Salum Francis aseveró que aún cuando las autoridades dispusieron que con el inicio de la “ola uno” se abrieran ciertos giros, esto no es suficiente, pues se hace de manera parcial con horarios y días específicos, lo que limita las ventas y la asistencia de consumidores a los negocios establecidos.

Por ello, dijo, en fechas especiales, como el próximo Día del Padre, se debe permitir que los negocios considerados “no esenciales” puedan abrir, al igual que los fines de semana, para buscar captar algo de la derrama que genera esa celebración.

“Pedimos a la autoridad que nos permita abrir el próximo fin de semana, sábado 20 y domingo 21 de junio, para tener una derrama que ayude a mitigar parte de las pérdidas comerciales que se tienen en los últimos meses”, dijo Salum Francis.

De un vistazo

Dura situación

El presidente de la Canaco aseguró que los negocios ya no pueden esperar más para la reactivación. “Llevamos más de tres meses sin operar y algunos sosteniendo nómina, lo cual ya no podrán seguir haciendo, pues si no hay ingresos no hay modo de mantener una planta laboral. No podemos seguir paralizados económicamente, pues ello solo traerá más problemas a los hogares y serios conflictos sociales”, advirtió.