Comercios se alistan para la reapertura de actividades en Mérida

Decenas de empleados regresaron este lunes a sus centros laborales en las plazas comerciales, para preparar exhibidores, desinfectar mostradores y cristales; además de colocar carteles con atractivas ofertas para los futuros clientes.

Lo anterior como parte de las preparaciones para reapertura de las actividades, que buscan reactivar la economía yucateca, fuertemente afectada por la crisis sanitaria del Covid-19.

Y es que los estragos económicos que deja la pandemia saltan a la vista en los corredores centrales de las plazas comerciales, donde se ven locales vacíos o desmantelados.

Comercios en plazas comerciales

En un recorrido en una conocida plaza en el oriente de la ciudad (por el rumbo de Chuminópolis), una conocida zapatería reorganiza su mercancía, cambia sus luminarias y coloca ofertas que van del 20 al 50 por ciento; mientras que en una óptica sus empleados desinfectan y limpian los mostradores, aún sin mercancía.

Sin embargo, dos locales lucen apagados y sin movimiento: son las salas de cine de un conocido complejo y un gimnasio que laboraba dentro de la plaza.

Muchos comercios de Circuito Colonias y el centro de Mérida también iniciaron los preparativos, unos retocan la pintura de la fachada, pintan el nombre por cambio de giro y colocan carteles con las ofertas de reapertura.

No obstante, llama la atención que varias agencias de cerveza mantuvieron sus puertas cerradas, a pesar de la autorización de resurtir sus productos, ante el levantamiento de la Ley Seca, este martes 1 de septiembre.

La prioridad: mantener menos casos

Para el presidente del Consejo Coordinador Empresarial y de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo, la reapertura económica en esta fase de la pandemia debe de tener como objetivo central que los negocios tengan un poco de oxígeno económico para mantenerse en el mercado. Además de que puedan recontratar a los empleados que despidieron.

La prioridad es que no aumenten los contagios de coronavirus para que no se ponga en riesgo el sistema de salud y para que no se saturen los hospitales que atienden este padecimiento.

Te puede interesar: Campeche exige al gobernador poner fin a la Ley Seca

Dice que los empresarios ya están avisados de los cambios de horarios laborales y apertura de negocios. Empezarán a difundir los cambios en el transporte público.

El gobierno ya publica los nuevos horarios y las cámaras empresariales emitieron comunicados para informar a sus afiliados y para que todos respeten estas disposiciones.