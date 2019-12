Comisión aprueba paquetes fiscales de Mérida y otros 52 municipios﻿

MÉRIDA.- En la comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, sus integrantes aprobaron por unanimidad la Ley de Ingresos 2020 y las reformas a la Ley de Hacienda del Ayuntamiento de Mérida, así como las reformas a Leyes de Hacienda de Chicxulub Pueblo, Chocholá, Dzidzantún, Motul, Sacalum, Tekax, Temax, Tizimín, Tzucacab y Umán; al igual que las modificaciones a la Ley de Ingresos 2019 de Tekax.



De la misma manera, los diputados del cuerpo colegiado avalaron por unanimidad el segundo paquete de modificaciones de Leyes de Ingresos 2020 de Akil, Baca, Bokobá, Calotmul, Celestún, Chicxulub Pueblo, Chocholá, Conkal, Cuncunul, Dzemul, Dzilam de Bravo, Dzilam González, Dzoncauich, Espita, Hocabá, Huhí, Hunucmá, Ixil, Kanasín, Kinchil, Kopomá, Motul, Muna, Oxkutzcab, Peto, Quintana Roo, Río Lagartos, San Felipe, Sanahcat, Santa Elena, Seyé, Sotuta, Sucilá, Sudzal, Suma de Hidalgo, Tecoh, Tekal de Venegas, Tekantó, Tekax, Tekom, Telchac Puerto, Temax, Tepakán, Teya, Timucuy, Tixkokob, Tizimín, Tunkás, Umán, Valladolid, Xocchel y Yobaín.

El jueves 5, las comparecencias

El presidente de la comisión, Víctor Sánchez Roca (PAN), informó que todos los dictámenes correspondientes a los paquetes fiscales municipales serán discutidos y votados en la próxima sesión ordinaria de la LXII Legislatura, al igual que recordó que el jueves 5 de diciembre del presente año, comparecerán la Secretaria de Administración y Finanzas, Olga Rosas Moya, y el director de la Agencia de Administración Fiscal, Juan Rosel Flores, quienes tendrán tiempo para su exposición y después una ronda de preguntas y respuestas.



De la misma forma, mencionó que mañana miércoles 4 de diciembre a las 10 de la mañana se cumplirá el plazo para que los 25 diputados puedan entregar por escrito las preguntas a los servidores públicos, de carácter técnico, para que el Ejecutivo estatal tenga un período de 24 horas para preparar las respuestas.

En asuntos generales, Lila Frías Castillo (PRI) preguntó por qué las modificaciones a la Ley de Transporte, incluidas en el Paquete Fiscal Estatal 2020, no fue turnada a la comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda e Infraestructura, la cual preside, porque tiene impactos de fondo a dicha norma.



Sánchez Roca, respondió que es facultad de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura turnar las iniciativas a las comisiones respectivas, por lo que sugirió que se podría pedir una opinión sobre el tema por parte del órgano de Desarrollo Urbano; no obstante, Frías Castillo indicó que no sería la vía, por lo que solicitó una explicación legal del caso, la cual acordaron se deberá hacer por escrito.

No se aprobaron empréstitos

Por otro lado, Rosa Adriana Díaz Lizama (PAN) reconoció a la Secretaría General y a los integrantes de la comisión, el trabajo realizado para la dictaminación de los paquetes fiscales municipales, en especial los cambios de último momento que fueron más de forma que de fondo, que también destaca que no se aprueba empréstito alguno como el año pasado, pero sí posibilidades a los ayuntamientos para obtener recursos extraordinarios.



En el mismo sentido, Milagros Romero Bastarrachea (MC) indicó que con estos dictámenes la operación de los municipios será más eficiente y también destacó la labor de los alcaldes para corregir errores, en especial para poder realizar el pago de laudos; además, informó que el Ayuntamiento de Mérida no agregó ni elevó los gravámenes.

