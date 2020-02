Como el viejo PRI

Varios esquemas de Morena, con cierta semejanza

Durante el análisis y reflexión sobre la situación actual del PRI, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín destacó la recuperación de este partido en derrotas anteriores y confía en que lo hará de nuevo en las elecciones intermedias 2021 o la otra elección presidencial de 2024.

“El PRI perdió con (Roberto) Madrazo, pero se recuperó en las elecciones intermedias inmediatas y ganó la mayoría de la Cámara de Diputados”, dijo ante un grupo de 30 priistas y otros invitados en reciente desayuno, como informamos.

“Tendremos esas elecciones intermedias ahorita (en 2021) y no nos dan mucha esperanza por la ‘madrina’ que nos pusieron”, dijo.

“Vamos a los números: nos dieron en la ‘madrina’ en la (elección) presidencial y otra “madrina” en los congresos, pero chequen los números, por el número de priistas que votaron por Morena fueron los priistas los que le dieron el gane a ese partido de izquierda”.

“Es fácil deducir que se quitaron de aquí y se fueron allá efectivamente. Esos votos que dejamos ir son los que le dieron la mayoría a Morena en los congresos, pero amigos, por más que el presidente López Obrador parezca que hace estas giras de trabajo, alguna vez se le escapó y dijo: los tengo recorriendo los distritos”, apuntó el senador.

“Por más, la imagen presidencial tiene 68% de aprobación y la imagen de Morena tiene 30%. Las elecciones para senadores y diputados quedaron PRI-PAN con 19%, PRI con 18% y Morena con 36%”.

“Aquí no hubo ‘madrina’”, indicó. “¿Saben por qué?, es lo que el PRI no termina de entender, porque las elecciones locales las domina el ingrediente local. Por ejemplo, ganará Hoctún el que ponga el mejor candidato para la gente, y Hoctún, junto con los otros municipios aledaños, hará que el candidato a diputación local gane y éstos juntos harán que el candidato a diputado federal también gane”.

“Solo les diré una cosa: Morena ganó en Mérida a una gran candidata del PAN, a su candidata a la gubernatura para el 2024, y perdió con el profesor Roger Aguilar. ¿Quién conocía al profesor? Solo los que tuvimos el gusto de ser sus opositores en la época romántica de la política en la calle, donde era un mitin en la plaza y casi al mismo tiempo otro de la oposición. Apreciaba al profesor y estaba enfermo, ni campaña hizo, pero qué votos se fueron a Morena, los del PRI, esos son los que le dieron el gane a Morena en Mérida, sumando los votos que el PAN no le quería dar a sus candidatos”.

Contra la venganza

El senador Ramírez Marín lanzó la pregunta: ¿ustedes creen que ese escenario se repetirá ahora?

“Depende del PRI”, sentenció. “Si el PRI en lugar de buscar la venganza, busca ganar el voto de la sociedad, lo recuperaremos, pero si seguimos haciendo la venganza, la gente no nos comprará ese argumento, pensará ‘para qué ir a vengarme contigo (el PRI), mejor voy a vengarme con Morena, que es nuevo, está llegando y chance López Obrador me mande algo”.

“¿Ustedes creen que la gente está contenta por los programas sociales presidenciales?”, replicó. “Me lo han dicho y lo están demostrando los estudios profundos, a la gente no le interesan mucho los programas sociales. Lo que más le interesa a la ciudadanía es lo que se llama en sociología “una desiderata”, su lista de deseos”.

“Su número uno de esta desiderata es que al que ya le pagó sus estudios tenga un buen empleo, y mientras no lo tenga, tú le puedas mandar 3,600 pesos, pero no estará contento, porque su deseo se cumplirá cuando el hijo venga y diga ‘mira papá o mamá, me contrataron aquí’”.

“Tuve una plática muy sincera con un funcionario del gobierno federal y reconoció que hay muchas trampas en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro”, apuntó Ramírez Marín. “No está saliendo del todo bien, hay muchas cosas que deben corregir porque hay empresas inscribiendo a muchachos y que cobran un porcentaje porque los inscribieron”.

“Hay quienes se pusieron vivos, un gremio ha recibido beneficios particulares como los contadores de las empresas que ya encontraron el sistema para darle la vuelta, inscriben y llevan a tantos a jóvenes a la empresa”.

“Lo que hace Morena ahora, porque no son tontos, es que están verificando qué empresas sí están contratando, quiénes están cumpliendo con ir a su trabajo y quiénes no”.

“En su informe del gobierno federal, apenas el 2% de los que recibieron becas tuvo trabajo”, dijo.

También dijo que lo mismo ocurre con el programa Sembrando Vida, con el que pagan por sembrar árboles. “Aquí se han puesto vivos los alcaldes que compran injertos y los plantan para obtener el beneficio. Pero no se ve dónde están los árboles, dónde se producen las semillas, dónde se están sembrando los árboles”.

“Este tipo de clientelismo que practica el partido en el poder (Morena), aunque no le guste aceptarlo, no es nuevo, es una apuesta política que aplicó el PRI para tener una buena base de votos”.— Joaquín Chan Caamal

No ven ideas nuevas

Algunos programas de Morena tienen semejanzas a las del PRI, de acuerdo con el senador Jorge Carlos Ramírez Marín.

Riesgo electoral

Por ejemplo, recuerda el senador, en la época del presidente Luis Echeverría en Yucatán pagaban un salario semanal trabajaras o no, y eso aseguraba muchos votos, pero conforme avanzó la época ese clientelismo se hizo menos seguro en materia electoral.

Entidades

“Los estados que tienen gobernador en estas elecciones intermedias tienen un poco más de problema porque hay un ingrediente estatal, pero no hay ingrediente nacional”, señaló.

“Política equilibrada”

“Por más que el presidente López Obrador haga campaña, lo que contará es lo que hoy no tiene la gente, por ello no podemos apostarle a una política de revanchismo o venganza y decir ‘fuera Vila’, no podemos aceptar que todo lo que haga digamos ‘fuera Vila’, una política así solo daña a la sociedad de Yucatán. Tenemos que hacer una política equilibrada, apoyemos lo que se necesita para los municipios de Yucatán sobre todo en materia de seguridad, y condenemos lo que no sirve, por supuesto que de ninguna manera podemos justificarlo”.

