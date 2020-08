Como “Juegos del hambre”, el nuevo sistema educativo

“Esta situación la veo como ‘Los juegos del hambre’: que gane el mejor, porque te están poniendo demasiadas pruebas y solo los que tienen solvencia económica van a sobresalir”, señala Fátima Patrón Pech, al opinar sobre el regreso a clases que será en línea por la pandemia.

Madre de una adolescente que cursa el tercer año en la Secundaria Técnica No. 5, Fátima reconoce que como mamá no se siente preparada para ayudar a su hija. “Ha evolucionado tanto la educación que ahora es mucho más complejo explicarlo a cómo nos lo explicaron a nosotros”.

Además, acepta tener un problema para desempeñar el rol de maestra y madre al mismo tiempo: “Soy impaciente y lo veo difícil porque para ser maestra hay que tener mucha paciencia. Otra cosa es que a los maestros se les da una capacitación, pero nosotros como papás dónde vamos a sacar esa información, qué tal si no tenemos internet”.

Fátima recalca que la situación es como la película “Los juegos del hambre”.

“Solo el que tiene los medios podrá sobresalir y los que no pueden se van a quedar. Para mí, como mamá es un reto porque son cosas de las que no estamos acostumbrados”.

Alberto Cruz, papá de dos niños de primaria, considera que las clases en línea son una opción, aunque los alumnos no aprenden tanto como cuando van a la escuela.

“Si de por sí a un niño de 10 u 11 años les cuesta un poco de trabajo en la escuela, en la casa es más difícil, pues todavía no le agarran el ritmo a esta nueva forma de tomar clases”.

Por otro lado, Alberto está de acuerdo con que la educación es importante y no puede interrumpirse por la pandemia, y que impartir clases en casa servirá para mantener la sana distancia. Sin embargo, subraya, no es la forma más efectiva para la educación de los niños.

En el caso de si se cuentan con los implementos necesarios para conectarse y tomar las clases, Alberto dice que depende mucho del tipo de familia. “Gracias a Dios, en la casa tenemos la oportunidad de proveerles a los niños todo lo que necesitan: la computadora, los libros…, pero no todas las familias tienen la misma oportunidad que otros. Hay familias que solo pensar en tener una computadora es un sacrificio. Yo no creo que sea lo mismo para todos, porque no todos los niños tienen los mismos privilegios”.

Alberto también comenta que otra dificultad es su misma situación, tanto él como la mamá trabajan. “Obviamente la que se queda a cargo, tuvo otro tipo de educación, y el que ella se acostumbre a este tipo de nueva educación en línea no es tan fácil. Hay padres de familia que sí tienen la fortuna de laborar en casa o que uno no trabaje; por eso es importante que una persona que es parte de la familia: mamá, papá o abuelo, pueda quedarse a vigilar esa forma de educación porque además, al dejarle una computadora o una laptop a los niños se corre el riesgo de que lo utilicen no solo para la educación, sino para algo malintencionado para un menor de edad”.

Cristina Gutiérrez Díaz tampoco se siente con la suficiente preparación para ayudar a su hijo que pasó al tercer semestre en el Cobay de Santa Rosa. “Siento que no estoy para aclarar dudas porque ya cambió el sistema de estudio. Y pues cuando me pregunta (mi hijo) algo que no sé, siempre le digo: ‘googlealo’”.

Sin embargo, está consciente que como madres y padres de familia tienen el reto de proporcionarles a los hijos un equipo óptimo y que siempre tengan acceso a internet.

“Por lo demás es cuestión que el alumno le eche ganas. Yo siempre le digo a mi hijo que así sean presenciales o en línea las clases, el que tiene que poner interés es él”. Y es que, comenta, en el último semestre, que también fue virtual, no todos los maestros se conectaban o les daban seguimiento a los trabajos de los alumnos.

Por su parte, Sandra Monsreal Alfaro, quien tiene un hijo en el kínder “Wolgang Amadeus Mozart” y una hija en la primaria “Manuel Gutiérrez Nájera”, bromea con que de nuevo cursará preescolar y primaria.

Sin embargo, reconoce que es un reto que hay que intentar.— Iván Canul Ek

Aunque se dice lista de apoyar en todo lo que los niños necesiten, Sandra reconoce que habrá situaciones complicadas, “más que nada porque lo que yo estudié no es lo mismo que ellos van a estudiar, son nuevas formas de aprendizaje. Mi reto es que tengo que aprender para estar a la par y poder ayudarlos”.

Apoyo Hijos

Sandra Monsreal Alfaro tiene un hijo en kínder y una hija en primaria, y admite: es un reto.

Ventaja

“Afortunadamente las maestras nos dijeron que nos van a apoyar porque sabemos que no será fácil. Ya tuvimos junta con la maestra de kínder y nos dijo que estarán muy pendientes. Como mamá sé que tendremos mil actividades, pero la ventaja en mi caso es que voy a tener dos horarios diferentes. Con Mateo estaré de 8 a 9 de la mañana y con Camila de 1 a 5 de la tarde”.

Situaciones complicadas

Sandra reconoce que habrá situaciones complicadas, porque “lo que yo estudié no es lo mismo que ellos van a estudiar”.