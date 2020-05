Cómo resistir la crisis

Un economista de la Uady propone estrategias que los gobiernos de los tres niveles podrían establecer para subsistir durante y después de la pandemia del Covid-19

El costo de víctimas mortales por la pandemia del coronavirus es todavía incalculable.

El precio de las otras consecuencias que acarrea a la población de México, de Yucatán, también es hasta el momento inestimable.

Y aunque la vida humana tiene más valía ante cualquier comparativo, lo cierto es que la emergencia sanitaria también afecta de manera severa, grave la economía de la nación, del estado y de Mérida, el municipio que acumula la mayor población de la entidad.

Ante un panorama que se advierte desolador, no sólo en la perspectiva de la salud, sino específicamente en el ámbito de la economía nacional y local, donde de acuerdo a los expertos del Banco de México, en las actuales condiciones se estima que el Producto Interno Bruto del país se desplomará -7.10% en lo que resta de 2020, el maestro Gabriel Rodríguez Cedillo, académico de la Facultad de Economía de la Uady, analiza el contexto actual, y propone estrategias financieras, que condensa en dos, para que adopten los tres niveles de gobierno, en el caso del municipal, al de la capital yucateca.

Así, de acuerdo con el economista Rodríguez Cedillo, las acciones del gobierno para fortalecer el ingreso familiar dependen de estrategias institucionales más que monetarias.

En ese tenor, aconseja las siguientes resoluciones para que cada uno de los órdenes de gobierno contribuya, colabore a impulsar la inacción económica del país, el estado y la capital de Yucatán:

a) Gobierno federal

1) Ampliación, real y verdadera, de una red provisional de protección médica durante y después de la contingencia.

2) Promover un pacto de gestión y ayuda financiera entre los bancos y el gobierno para ayudar a todos los segmentos de la población que estén en el empleo formal e informal, tanto empresarios como trabajadores, y sus ingresos anuales no sobrepasen los 300 mil pesos para congelar o posponer los pagos hasta 2021.

Las razones de ambas sugerencias, señala el académico de la Uady, es porque son dos de los problemas que se presentan indistintamente para los que no tienen trabajo y para los que aún lo conservan.

“En el primer punto, de continuar esta situación, la economía familiar será precaria para los primeros, para los empresarios, y será inestable para los segundos, para los empleados, porque la salud es un gasto que siempre está latente, y del cual se dispone de una parte considerable del ingreso familiar. O en otras palabras, en el plan del gasto familiar la salud es importante. Un programa como el que se propone daría confianza y elevaría las expectativas de que lo que se tiene de liquidez se use para bienes básicos, como alimento”. detalla.

“En la otra recomendación, se sabe que en buena medida el consumo de las familias yucatecas, informales y formales, se hace por medio del crédito. Es decir, gran parte de los bienes materiales de lo que adquieren los individuos es por medio de una deuda, y ello también representa un porcentaje considerable del ingreso, ya que muchas personas sólo alcanzan a pagar el mínimo, la mitad de lo adquirido o si no están muy endeudados pagan la totalidad de la deuda al mes de vencimiento”.

“Y si se suma a los que compran mediante meses sin intereses. Este gasto también corresponde con una parte importante de la liquidez, por lo que si el gobierno pudiera llevar al cabo este pacto, fortalecería el ingreso de las familias durante y tiempo después, no mayor a un año, de la contingencia”, apunta.

b) Gobierno estatal

1) Un pacto para el restablecimiento de la economía de Yucatán, donde participen realmente los empresarios, la sociedad civil y el gobierno del Estado. El acuerdo debe ir enfocado en dos líneas:

a) Que los precios de los productos que se vendan en el estado se congelen durante la cuarentena y durante los seis meses posteriores a que se levante la emergencia.

b) Solidaridad entre los empresarios. Que los capitanes de empresas, de industrias estratégicas y no estratégicas monopólicas y oligopólicas construyan cadenas de valor con pequeños y medianos empresarios que están sufriendo con la crisis, que ellos mismos sean origen de esta reactivación conjunta de la economía.

2) Crear un plan de empleo público para dos sectores económicos estratégicos: alimentación y salud.

La justificación, para el primer tema, dice el experto en Finanzas Públicas es que se constata la elevación de manera gradual de los precios de los productos de primera necesidad (enlatados y no perecederos, hasta en productos de higiene personal), en momentos en los que se vive la etapa difícil de la cuarentena, y aún falta por transitarla.

“Imaginemos qué sucederá con los precios de los bienes básicos y del resto de la canasta básica si se continúa en confinamiento durante un mes más, y después de la cuarentena. Ya hay una escalada de precios, sobre todo de varios productos que se consumen en Yucatán y provienen de lugares fuera del estado. Muchas de las frutas y verduras que se consumen no se producen en la entidad”.

“Una de las maneras para cuidar los precios de los productos es que las industrias que están en Yucatán, que son monopólicas y oligopólicas con colusión, no eleven sus costos, o no utilicen la escasez para elevar sus precios. Además, que se les provea de trabajo o se encadenen con pequeños productores de locales para que sus costos no se eleven y aumenten su producción. Estas medidas darían confianza de que al menos durante un tiempo el escaso ingreso familiar que se tenga no pierda su poder adquisitivo”.

“En el segundo tópico, considero que en situaciones de crisis el gobierno siempre tiene la responsabilidad de ser el empleador de último momento. Pero debe ser en consenso y a la par con las empresas, que deben generar los empleos para fortalecer las industrias estratégicas (alimentos o salud), ello coadyuvaría en dos vías: producir bienes de primera necesidad para las características de esta crisis, e inyectar dinero productivo para comenzar la reactivación de la demanda”, indica el maestro.

3) Gobierno municipal (enfocado a Mérida)

Las propuestas, aclara el Rodríguez Cedillo, dependen de cada municipio. En Yucatán los ingresos propios municipales son bajos, y sólo dependen del pago del impuesto predial, que es escaso, excepto el de la ciudad capital que sí es considerable comparado con otros municipios del estado, pero insuficientes para el tamaño de la urbe. De acuerdo al contexto del ayuntamiento meridano.

1) La creación de un padrón de propietarios de casas que se den en renta para negocios, que realmente no les cobren a los usuarios de los predios o inmuebles durante al menos el tiempo de confinamiento, y tres meses después, a cambio de que el municipio les condone el pago de servicios públicos, derechos, etc. Y también les ofrezca créditos con 0% de tasa de interés.

2) Resignación de los ingresos del impuesto predial para generar empleos productivos en la producción de hortalizas y animales de traspatio en las comisarías de Mérida.

“Los planteamientos obedecen a que Mérida es la capital de Yucatán, la zona urbana más grande de la entidad; y hay una gran cantidad de negocios que están en locales rentados. Es decir, la renta de vivienda y locales para negocios es una fuente importante de los gastos familiares y de los pequeños empresarios”, enfatiza.

“De igual manera, el municipio meridano tiene bajo su jurisdicción comisarías que tienen una vocación para las actividades agropecuarias, al menos en la mayoría y son precisamente las que son consideradas más vulnerables. Los patios de los terrenos y viviendas de los habitantes de las comisarías pueden convertirse en sitios de cultivos”, concluye el maestro Rodríguez Cedillo.— Carlos Fernando Cámara Gutiérrez

Escudo para el colapso Consejos

El maestro Gabriel Rodríguez Cedillo, académico de la Uady, ofrece otras consideraciones.

Recursos oficiales

El coordinador de Educación Continua de la Facultad de Economía recuerda que el gobierno federal no posee muchos recursos, y hace uso de los tiene y elige a quienes van dirigidos. Es el mismo caso, agrega, de la administración estatal que estableció algunas medidas para asistir a la población y a las empresas afectadas en esta contingencia económica por medio de apoyos y a través de créditos, que juzga son insuficientes. El Ayuntamiento de Mérida, a su vez, dice que echa mano de los pocos instrumentos que inciden en el ingreso familiar para coadyuvar en lo que está a su alcance.

Gasto en casa

Además, sugiere propuestas para evitar gastos innecesarios en casa y cuidar la economía doméstica en tiempos en que el ingreso familiar disminuye o escasea.

