¿Cómo será el ingreso de pacientes en el hospital del Siglo XXI?

MÉRIDA.- Hoy abrió sus puertas el hospital temporal habilitado en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI y, ante las dudas de cómo funcionará, el Gobierno Estatal compartió una infografía en la que se detalla cómo será la atención de pacientes con Covid-19 en el recinto.

¿A quiénes se atenderá?

La atención es para pacientes que provengan de hospitales públicos que pertenecen a la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), a los Institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), así como quienes sean enviados del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (HRAEPY).

Es para pacientes con Coronavirus que se encuentran en etapa de convalecencia.

La función del recinto no es de especialización, se limitará a albergar a los pacientes que convalecen por la enfermedad, pero no presentan gravedad. Así fue planeado desde su origen y no hay forma de modificarlo.

¿Cómo será el acceso al hospital?

El acceso al hospital temporal será únicamente a través de un traslado en ambulancia para pacientes que se encuentran en los hospitales públicos del estado. Es decir, no aceptarán a pacientes que lleguen a las puertas de este nosocomio.

Cabe recordar que la apertura de este hospital tiene dos objetivos que son:

Aumentar la capacidad hospitalaria del estado permitiendo atender más pacientes.

Liberar camas en los hospitales del Gobierno Federal y del Gobierno Estatal que hoy se encuentran con una alta ocupación y así puedan seguir atendiendo a gente que acuda en estado grave.

🔴#ENVIVO Apertura del Centro de Convenciones Siglo XXI como hospital temporal para la atención de pacientes con covid -19 Publicada por Diario de Yucatán en Lunes, 13 de julio de 2020

Sobre el tema: Los siguientes días serán claves para la reactivación económica: Vila

La última carta del Gobierno

En medio de una controversia iniciada por la presunta saturación de camas para atender casos de Covid-19, a la cual siguieron la negativa en hospitales federales a recibir pacientes, la renuncia del director del hospital Juárez y un comunicado de la delegación local del IMSS en el cual admiten estar rebasados en capacidad de atención, hoy abre sus puertas el hospital en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI.

02 de Julio del 2020:LOCAL: Recorrido por Pasillos del Centro de Convenciones Siglo XXI donde se Instaló un Hospital para Enfermos por la Pandemia del virus covid -19, a cargo del secretario de Salud Dr. Mauricio Sauri Vivas, donde se pudo ver las camas, áreas de Enfermeras, entre otras áreas, en la imagen :- Foto de Jose Valerio Caamal Balam Fotos de archivo de José Valerio Caamal. Foto: Megamedia Fotos de archivo de José Valerio Caamal. Fotos de archivo de José Valerio Caamal. ❮ ❯

A decir del gobernador Mauricio Vila Dosal es la última carta del gobierno estatal para la atención a enfermos de coronavirus.

“El ‘Siglo XXI’ es la reserva que tenemos, después de esto ya no hay más camas ni doctores para atender pacientes”, sentencia el mandatario en entrevista con Diario de Yucatán.

No se hacen diagnósticos

Un nosocomio con este estatus es capaz de garantizar el cuidado médico de un paciente ya diagnosticado, pero no puede hacer el diagnóstico a uno sospechoso. Su origen responde a la necesidad de habilitar áreas de atención para liberar la carga que se genera en las clínicas especializadas.

“Al inicio de la pandemia se hizo una planeación de lo que podría necesitarse en caso de una evolución desbordada de la enfermedad y se determinó el acondicionamiento del Centro de Convenciones Siglo XXI con 490 camas, y un anexo del hospital de Valladolid con 100”, señaló.

“Los hospitales temporales no pueden sustituir las funciones de los construidos y diseñados para atención especializada. Contarán con especialistas para atender a la gente y todas las herramientas necesarias, pero tienen ciertas limitaciones”.

En reuniones con autoridades sanitarias federales, al principio de la pandemia, se acordó que servirían para canalizar a los convalecientes, siempre y cuando las camas dispuestas para ese fin estuvieran llenas. Es decir, las designadas en una primera instancia y las reconvertidas.

Les comparto este mensaje importante que tiene que ver con la protección de la salud de todos los yucatecos. Publicada por Mauricio Vila en Domingo, 12 de julio de 2020

Te puede interesar: Hospital del Siglo XXI, el último recurso para Yucatán