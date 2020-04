Como un día inhábil continuo

Mérida nocturna está en silencio sin los peatones

Es de noche... en estos tiempos de la pandemia del Covid-19 da igual si es viernes, sábado o domingo.

En cualquier otra época, el centro de Mérida estaría atiborrado de turistas con bermudas, playeras y sombreros disfrutando del ambiente nocturno de la ciudad que, hasta antes del coronavirus, parecía no dormir, al menos, no tan temprano.

No han dado ni las 9 p.m. y son contadas las personas en la calle. Los pregones cesaron, la música se apagó. Hay tanta calma que se puede oír el viento, los pasos en la acera, el crujir de la hojarasca si la pisas…

El silencio apenas es interrumpido por los motores de las pocas unidades del transporte público y los automóviles que aún circulan. El sonido más fuerte es el del semáforo peatonal.

En el parque de Santa Lucía, donde hace apenas un mes se concentraban turistas y locales a disfrutar las serenatas organizadas por el Ayuntamiento, no hay ningún alma. El lugar (como otros parques del Centro, incluyendo la Plaza Grande) está cercado con las cintas amarillas que se colocan en las escenas de crimen.

Ni siquiera están los feligreses que aprovechaban la ocasión para vender antojitos en el atrio de la iglesia. Los negocios alrededor están cerrados y eso ha ahuyentado a las chiapanecas que venden ropa típica y rebozos, a los vendedores de marquesitas y granizados, a los artesanos, a todos.

“En días normales a esta hora se veía gente pasando, restaurantes abiertos y gente disfrutando de la ciudad; ahora está raro, como si fuese un día inhábil continuo”, señala Israel Bagundo Tec, mientras fuma solitario un cigarro en las puertas del edificio central de la Uady.

Israel celebra que haya poca actividad y que la gente se esté quedando en su casa haciendo la cuarentena. “Hay más riesgo si salen. Que salgan si realmente tienen que salir a comprar o si están trabajando, qué remedio. Qué bueno que en Mérida y en el Estado se está cumpliendo con lo que dictaron las autoridades para mantener la salud y evitar que haya más contagios”.

Muy pocas personas transitan a pie. En diez minutos, en el tramo de las calles 60 con 59 y 57, únicamente pasan cinco, y dos son mendigos revisando los basureros.

El teatro Peón Contreras está cerrado al igual que el café del Callejón del Congreso. Tampoco están los taxistas que ocupaban parte de ese espacio y se han ido los vendedores de rosas y los artesanos. El parque de la Madre y el atrio de la iglesia El Jesús (Tercera Orden) están solitarios como si fuera de madrugada.

En el parque Hidalgo, en cambio, hay cuatro personas: un policía que dirige el tránsito, un bolero y otros dos indigentes.

“Todo esto está raro. La gente ya no sale por lo que está pasando ahorita”, dice Wilberth Enrique Quijano León, quien desde hace cuatro décadas trabaja como boleador de calzado en una esquina del parque que ha vuelto su hogar.

La gente y los turistas, asegura Quijano León, dejaron de ir al parque desde la semana pasada, y eso le ha afectado terriblemente. Hasta no hace mucho, él ganaba unos $60 diarios, pero ahora nada. “Hoy ni siquiera he comido, nada más unas galletas en todo el día”.

Acomodado en su silla, el boleador se dice extrañado de ver la ciudad desierta por primera vez en sus 75 años de edad. “La gente ya no sale, y si vienen, las autoridades les dicen que se retiren, pero a mí me no me retiran porque Cervera Pacheco me asentó aquí hace años y me dijo que no desaparezca, que éste es mi lugar”.

En ese corredor, donde todos los fines de semana los restaurantes sacaban sus mesas y sillas para que la gente cene al aire libre mientras escucha música en vivo, ahora solo está abierta una tienda de electrodomésticos y un hotel boutique.

En los alrededores de la Plaza Grande solamente funcionan las farmacias y las tiendas de conveniencia; por lo demás, parece desolada. Punto de reunión de cientos de personas en la mañana, tarde y noche, la plaza también está cercada con cinta amarilla. “Nadie puede pasar”, afirma un policía municipal con cubrebocas. Tampoco hay paso en los pasajes Revolución —donde está el Macay— y Emilio Seijo.

La enfermera Sandra Peralta, quien acaba de termina su turno, admite que le sorprende ver vacía la plaza. “Estamos acostumbrados a que siempre está con gente y turistas y ahorita está prácticamente vacía; pero, por un lado, está bien porque vez que la gente está tomando las medidas de precaución y evitando que el coronavirus se propague más”.

En los cuatro costados de la plaza, además de cuatro policías y la enfermera que se iba a su casa, había un vigilante fumando, un taxista platicando con un adulto mayor y tres jóvenes de Uber Eats, revisando pedidos; una pareja caminando con un niño, una pordiosera con una bolsa negra a la altura de la Catedral, dos jóvenes que entraron a un cajero, una mujer que salió de una tienda de conveniencia y cuatro jóvenes caminando en dirección a la Casa de Montejo.

Los portales, tanto del Ayuntamiento como del gobierno de Estado, donde a diario pasan cientos de personas, igual estaban solitarios, únicamente con los policías de siempre custodiando la entrada.

“Las personas han desaparecido. Es como si la hubieran borrado de golpe”, opina Juan Burgos Pérez, mientras camina a su paradero y se va alejando del Centro, que hasta hace poco era bullicioso y lleno de vida.— Jorge Iván Canul Ek

