Comparecerá el titular de Salud por el Covid-19

A una semana de que se aprobara por unanimidad el punto de acuerdo para citar a comparecer al secretario estatal de Salud, Mauricio Sauri Vivas, por fin ayer se notificó al Poder Legislativo que será este viernes la reunión con los diputados.

El encuentro será virtual, a las 11 horas. El funcionario informará de las acciones contra el coronavirus.

La legisladora priista Janice Escobedo Salazar, presidenta de la Diputación Permanente del Congreso, informó que el Ejecutivo estatal les envió ayer un oficio confirmando que la comparecencia será este viernes.

Como se informó, luego de una discusión y debate en el tercer y último período extraordinario de sesiones del Congreso, se acordó solicitar al Ejecutivo que el secretario de Salud comparezca de forma virtual.

El motivo principal de la comparecencia que solicitó la bancada del PRI, según expuso su coordinador, Felipe Cervera Hernández, es porque entre la ciudadanía hay confusión y desinformación acerca de lo que las autoridades hacen en la lucha contra la pandemia en Yucatán. También quieren que informe qué han hecho con los 500 millones de pesos que se les autorizó para reforzar las acciones del sector salud.

En el acuerdo para citar a comparecer al secretario de Salud se le dejó en la libertad de que también pueda invitar a las autoridades del IMSS, el Issste y a los funcionarios que él considere para que lo apoyen en su comparecencia.— David Domínguez Massa

De un vistazo

Muchas dudas por el Covid-19

La diputada local Janice Escobedo Salazar manifestó que en la confirmación de la comparecencia del secretario de Salud estatal no se informa si lo acompañarán otros funcionarios. “Lo que sí esperamos es que aclare muchas dudas, no solo de nosotros, sino de la ciudadanía por la lucha contra el coronavirus y la situación en los hospitales, donde dicen que no aceptan pacientes”.