Complicado mandato

Hay molestia en Progreso por una orden municipal

PROGRESO.— Luego de dos días de manifestar su inconformidad contra el Ayuntamiento y el alcalde Julián Zacarías Curi, a pesar de que no están de acuerdo con las disposiciones de la Comuna de retirar todos los días camastros, sombrillas y sillas de la playa del malecón, los prestadores de servicios acatan la medida, pero pasan apuros para trasladar el mobiliario de un lugar a otro.

La medida entró en vigor el martes 21; la playa del malecón fue despejada del mobiliario de los concesionarios de la zona federal que tienen palapas y sombrillas. A pesar de que no están de acuerdo, los prestadores de servicios cumplían retirando sillas, camastros y mesas.

Pero el sábado, cuando intentaron poner su mobiliario a las 8 de la mañana en la playa del malecón, agentes municipales les dijeron que solo lo podían instalar a partir de las 10, situación que molestó a los meseros y concesionarios de zona federal, quienes enterados de que el alcalde desayunaba en un restaurante del malecón fueron e hicieron un plantón.

El edil habló con ellos y les reiteró que la medida se tenía que acatar “porque se tiene que dar una buena imagen del malecón”, así que todos los días tienen que colocar y retirar su mobiliario.

El domingo de nuevo surgió el conflicto porque los concesionarios de zona federal con sus empleados pretendieron instalarse desde las 8 horas, pero los uniformados no se los permitieron ya que las indicaciones es que es a partir de las 10 de la mañana, así que se tuvieron que aguantar.

Ayer lunes a las 10 de la mañana los concesionarios trasladaron el mobiliario a pie, en triciclos y camionetas; asimismo, lo retiraron por la tarde y así lo tendrán que hacer todos los días.

Pero comentan que dueños de restaurantes y demás concesionarios de la zona federal afrontan renuncias de personal que ya no quiere cargar los muebles, pues es muy cansado; hay negocios que colocan de 100 a 300 sillas, más sombrillas y mesas.

Prestadores de servicios que pidieron no ser identificados señalaron que hoy podría haber problemas porque es día de crucero y los pasajeros del crucero “Carnival Valor”, que llega hoy, comenzarían a llegar al malecón desde temprano antes de que se coloquen sombrillas, mesas, sillas y camastros, lo que podría propiciar que los turistas extranjeros no se queden en el puerto al no encontrar servicios.— Gabino Tzec Valle

Otra situación de la que se quejan son los puestos de marquesitas que permanecen en la zona turística después de la jornada laboral, pues los dejan en cajones de estacionamiento vehicular en calles de acceso al malecón, así que consideran que el Ayuntamiento debe obligar a los dueños a llevárselos a sus casas o a otros lugares.

