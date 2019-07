Experto yucateco analiza el mensaje de López Obrador

“El pueblo fundiéndose, comulgando con el líder”. Así, en una oración describe el Dr. Martín Echeverría Victoria el evento multitudinario que encabezó anteayer el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el Zócalo capitalino para celebrar el primer aniversario de su triunfo en las urnas.

El profesor investigador en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, al analizar para los yucatecos el acto masivo en el que el jefe del Ejecutivo federal presumió los logros de su gobierno a 12 meses de su histórica victoria en las elecciones, califica también la conmemoración como “el espectáculo político del soberano” y ofrece algunas consideraciones, sobre la simbología del suceso, el discurso triunfalista, los autoelogios y las semejanzas con otros líderes populistas de América Latina.

“El evento del Presidente en el Zócalo se enmarca dentro de un estilo populista de gobernar, se trata de explicar al pueblo en los términos que les gustaría escuchar, algo que tiene en común con otros gobiernos populistas que, aunque los ejemplos más recientes son de tendencia de izquierda, la mayoría en América Latina son de derecha”, reitera el profesional yucateco, doctorado en Comunicación y Cultura por la Universidad de Sevilla.

“Me parece que el evento multitudinario es el talante, el reflejo de AMLO para limar intermediarios y estar cerca del pueblo, una manera más directa y cercana de mantener esa relación que le funciona de manera personal para continuar con altos índices de popularidad”, dice.

El también maestro en Comunicación Política y Opinión Pública por la Universitat Pompeu Fabra, de Barcelona, España, destaca que le llama la atención que en la celebración de anteayer se hiciera una especie de informe, una fiesta al año de la victoria en las elecciones y no al año de gobierno.

“Creo que lo mejor, lo más adecuado sería esperar que se cumpliera un año al frente del gobierno federal, para que se ‘asentara’ la Cuarta Transformación, para hacer este tipo de informe en la que destaca sus supuestos logros; lo que hace pensar en que la fecha es la importante, es la gesta histórica, emblemática del comienzo de Cuarta Transformación”, abunda.

Con estudios de maestría en Comunicación Audiovisual por la Universidad Internacional de Andalucía, España, el Dr. Echeverría Victoria indica que en el listado de resultados que a lo largo de su prolongado mensaje el Presidente enumeró, como la aprobación de la Ley de Austeridad Republicana, reducir en 94% el robo de combustible y acabar con el “huachicoleo”, registrar a 600 mil personas en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y abrir al público la residencia oficial de Los Pinos; se advierte “una serie de cambios más bien simbólicos, anecdóticos”.

“Es normal que haya ese recuento de supuestos logros, que son más simbólicos que reales. Sí es importante, por ejemplo, que se abra Los Pinos al pueblo, pero estructuralmente no significa mucho, es sólo una reivindicación popular para demostrar que los gobernantes vivían como reyes. Lo verdaderamente valioso es la información de las consecuencias de las decisiones que el gobierno de López Obrador ya tomó, sean buenas o malas. No interesa decir que se han empadronado a miles de ‘ninis’, lo que cuenta es saber cómo se han insertado en el campo laboral, cuál es el beneficio, y eso creo que no lo pueden decir ahora”, destaca el investigador.

En relación con los autoelogios que vertió el Presidente en su mensaje, el Dr. Echeverría Victoria lo asume como una actitud normal desde el punto de vista de la cultura política.

“Es raro que los gobernantes hagan ejercicios de autocrítica, que replanteen lo que han hecho, que hagan acomodos. La cuestión de vanagloriarse no me parece un rasgo particular de AMLO sino una continuidad de lo que hacían los presidentes anteriores como (Enrique) Peña Nieto o (Felipe) Calderón, aunque el tono sí es distinto ahora, es más vehemente y se coloca como un tipo de ruptura histórica del pasado.

“En la era de la postverdad importan las emociones y las impresiones más que los datos duros, y eso es uno de los atributos de los gobiernos populistas. Hay medias verdades, exageraciones descontextualizadas, explicaciones parciales. Y una muestra es que se acabó con el ‘huachicoleo’, tal vez sí, pero ello incrementó la violencia en otras regiones del país. El cuento no se cuenta de manera completa”, apunta el académico yucateco.— Carlos F. Cámara Gutiérrez

Otros rasgos del mensaje de AMLO

El Dr. Martín Echeverría Victoria ofrece otras opiniones sobre el evento de AMLO.

Semejanzas políticas

El paralelismo del evento del Presidente en el Zócalo con otros gobiernos populistas, según el Dr. Echeverría Victoria, es indudable no sólo con los más críticos de izquierda, como el de los extintos Hugo Chávez y Fidel Castro, expresidentes de Venezuela y Cuba, respectivamente, sino también con el de Juan Domingo Perón, en Argentina, en la década de los años 50 del siglo pasado.

Acarreo al mitin

Sobre el acarreo que denunciaron representantes de partidos políticos opositores a Morena, el investigador explica que “la fuente de legitimidad de un gobernante es el pueblo. En la medida que haya más pueblo mayor es la fortaleza del gobernante”.