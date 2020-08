Con buenas capturas avanza la “pulpeada”

Los pescadores esperan mejora en los precios

PROGRESO.— En el tercer día de la temporada de pulpo zarparon más embarcaciones de la flota mayor, así como lanchas ribereñas de este puerto y Chuburná. Las de Chicxulub todavía comienzan a alistarse y se incorporarán en el transcurso de la semana.

Los volúmenes de captura van desde 25 kilos hasta 80 por lancha con uno y dos alijos, según información recabada en las playas de este puerto, Chicxulub y Chuburná. En esta última comisaría se indicó que a los pocos ribereños que salieron a pescar les ha ido bien, pues obtuvieron hasta 80 kilos por lancha con dos alijos.

La buena pesca obtenida por los primeros ribereños de Chuburná que salieron a probar suerte, medir distancias de la costa y ubicar zonas de pesca, animó a los demás pescadores porque con volúmenes de hasta 80 kilos la salida de las lanchas es costeable, aunque el precio lo consideran bajo: a $50 el kilo en promedio.

En este puerto las lanchas ribereñas con un alijo trajeron de 25 a 30 kilos (dos pescadores), que para ser el primer día de pesca consideran que les fue regular, esperan que en el transcurso de la semana mejoren los volúmenes de captura, así como los precios.

Ayer lunes en la playa les pagaron a $40 el kilo de ejemplares de buen tamaño y $30 por kilo los chicos, “pero ese precio es base, no es definitivo, falta ver a cómo pagarán en las congeladoras”, comentó un comerciante de especies marinas.

Ayer en los muelles de Yucalpetén hubo mucho movimiento desde temprano para la salida de los barcos que ya están avituallados, los pescadores se embarcaron y luego que pasaron a la garita de la base Pescador para la revisión de los despachos comenzaron a zarpar para el primer viaje que será de 18 a 20 días. Cada barco lleva 12 pescadores.— GABINO TZEC VALLE

Los pescadores que viajan en los barcos de la flota mayor no tienen problemas para embarcarse, pues cuentan con libretas de mar.

En cambio, hay ribereños que no pueden salir a pescar porque no cuentan con tarjetón y no les permiten salir cuando salen las embarcaciones ribereñas del puerto de abrigo de Yucalpetén.

A varios pescadores les han prohibido la salida en sus lanchas en Yucalpetén por no contar con el tarjetón pesquero. Ese problema no lo tienen los ribereños que salen de la playa y de otros refugios pesqueros.