Con contrastes: balance de la Canaco de la labor de Vila

En un balance sobre los dos primeros años del gobernador Mauricio Vila Dosal, el presidente de la Cámara de Comercio, Michel Salum Francis, consideró que destaca el hecho de que el segundo año fue marcado por la pandemia, “donde al principio vimos una reacción rápida con apoyo a los negocios en la medida de las posibilidades del presupuesto estatal, pero al alargarse la pandemia esto no ha sido suficiente”.

También consideró que no ha cumplido muchos de sus compromisos.

El líder de los comerciantes señaló que han sido dos años de contrastes, pues reconoció la aplicación de diversas medidas por la pandemia, muchas de las cuales afectan al sector privado, pero necesarias, que dieron resultado y gracias a las que hoy existe un control en Yucatán sobre los contagios.

“También vemos con satisfacción que ha conseguido algunas inversiones extranjeras, muy difíciles por la coyuntura actual, pero vemos con preocupación que no se está haciendo lo que consideramos necesario para mantener las fuentes de empleo de las empresas locales, particularmente en el Centro Histórico de Mérida”, añadió.

Con motivo del Segundo Informe de Gobierno de Mauricio Vila Dosal, se le solicitó al líder de los comerciantes un balance sobre estos dos primeros años del gobernador panista, a lo que respondió con señalamientos a favor y en contra, sobre el caso de la pandemia, y en el rubro de Turismo.

Por ejemplo recordó que el 8 de junio pasado al darse la reapertura económica se hicieron cambios en la movilidad, de los cuales no se consultó al sector privado y, tuvieron una segunda fase el 13 de septiembre consistente en un alejamiento de los paraderos y la colocación de macetas en el centro de la ciudad.

“Después de varios meses de trabajo con el gobierno logramos el acercamiento de los paraderos y el retiro de algunas macetas, pero a un nivel que consideramos no es suficiente para la correcta operación del centro y, que no permite que mucha gente acuda a él a abastecerse y que los comercios puedan operar correctamente”, precisó.

El empresario consideró importante señalar que contrario a lo dicho esto no es un capricho de los comerciantes, es petición de los ciudadanos que quieren un centro histórico cómodo y funcional, como se vio en tres encuestas que contrataron donde se entrevistó a más de 1,200 personas en cada una, “y más del 80% de los entrevistados quería lo mismo, así como también se ha podido apreciar en los diversos comentarios en redes sociales en publicaciones que hablan sobre el tema”.

“Es muy importante aclarar que no queremos que las cosas regresen a como estaban antes, sino que queden en un nivel que sea funcional para todas las partes y que permita conservar los más de 50,000 empleos que aún quedan en el centro y le permitan a las más de 100 colonias de la ciudad que ahí compran asistir de manera cómoda y segura, ya que no podemos olvidar que el centro es ‘el centro comercial’ más grande de la ciudad”, insistió.

Salum Francis agregó que de igual forma, no pueden dejar de señalar que de acuerdo a las cifras oficiales, cuando se dio el primer acercamiento de los paraderos los contagios y hospitalizados no se incrementaron, esto nos indica que si se diera un segundo acercamiento, el cual fue calificado de técnicamente viable, tampoco debieran afectarse los contagios.

Así mismo –continuó el empresario-, no podemos perder de vista que también varias medidas que hoy se han aplicado, como los ascensos y descensos separados y los horarios escalonados fueron propuestas de la Canaco, las cuales agradecemos al Gobierno haber tomado en cuenta.

En el tema del turismo, el líder empresarial mencionó que este fue un año muy difícil, lo que queda es sentar las bases para los años por venir, empezar a trabajar juntos iniciativa privada y gobierno en las campañas publicitarias, mercados y segmentos meta y diversas acciones para conseguir a los turistas.

“Mención aparte es el caso del Centro Internacional de Convenciones de Mérida, en el que nos urge que se nombre al director (a) y, darle todos los elementos para realizar su trabajo, para en base a eso exigir resultados, como iniciativa privada estamos preparando una propuesta unificada para presentar al gobierno”, indicó.

En cuanto a las restricciones como la “ley seca” y el límite en el horario de movilidad, el dirigente de los comerciantes citó que éstas fueron decisión del gobierno, y como sociedad no es bueno restringir distintas libertades y en este caso está la agravante de la afectación económica causada.

“Pero entendemos que estos tiempos no son normales y, estas medidas dieron resultado y permitieron que el Estado mantenga controlados los contagios, lo deseable es que no tengan que volver a aplicarse y, en el caso particular de las que tienen afectación económica de volverse a aplicar causaría el cierre definitivo de muchas empresas y fuentes de empleo”, remarcó.

El empresario recordó que, a través del comité de propuestas de la Cámara, durante los últimos 6 años se ha evaluado las propuestas y los compromisos de los candidatos adquiridos ante la institución y el sector que representa presentando su programa de trabajo, un ejercicio inédito al que se le da seguimiento y se cumplían en altos porcentajes los compromisos que los candidatos asumían ante la institución.

“Este año aun nos encontramos evaluando los compromisos y más adelante se estarán presentando los resultados ya que de antemano hemos notado que la gran mayoría no se han cumplido y estamos analizando si estos incumplimientos son a causa de la pandemia o por otras razones”, expresó.

El líder de la Canaco Mérida también habló de la realización de eventos sociales.

“En el tema específico de los eventos y fiestas hay que hacer un esfuerzo para que los que sí cumplen con las restricciones y cuidados puedan operar, respetando las medidas que había planteado la autoridad, lo cual es indispensable que se haga apenas las condiciones lo permitan por el bien de ese sector que ha sido de los más afectados por la pandemia”.

