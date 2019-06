Con la participación de veinte empresas, que en total ofrecen 300 vacantes, se lleva al cabo en las instalaciones de Diario de Yucatán la Feria Empléate 2019.

Aspectos de la asistencia de solicitantes a la Feria Empléate 2019, que se lleva al cabo en el edificio de Diario de Yucatán, hoy, lunes 10 de junio de 2019.- (Foto: Olegario Moguel Bernal) Aspectos de la asistencia de solicitantes a la Feria Empléate 2019, que se lleva al cabo en el edificio de Diario de Yucatán, hoy, lunes 10 de junio de 2019.- (Foto: Olegario Moguel Bernal) Aspectos de la asistencia de solicitantes a la Feria Empléate 2019, que se lleva al cabo en el edificio de Diario de Yucatán, hoy, lunes 10 de junio de 2019.- (Foto: Olegario Moguel Bernal) Aspectos de la asistencia de solicitantes a la Feria Empléate 2019, que se lleva al cabo en el edificio de Diario de Yucatán, hoy, lunes 10 de junio de 2019.- (Foto: Olegario Moguel Bernal) Aspectos de la asistencia de solicitantes a la Feria Empléate 2019, que se lleva al cabo en el edificio de Diario de Yucatán, hoy, lunes 10 de junio de 2019.- (Foto: Olegario Moguel Bernal) Aspectos de la asistencia de solicitantes a la Feria Empléate 2019, que se lleva al cabo en el edificio de Diario de Yucatán, hoy, lunes 10 de junio de 2019.- (Foto: Olegario Moguel Bernal) Aspectos de la asistencia de solicitantes a la Feria Empléate 2019, que se lleva al cabo en el edificio de Diario de Yucatán, hoy, lunes 10 de junio de 2019.- (Foto: Olegario Moguel Bernal) Aspectos de la asistencia de solicitantes a la Feria Empléate 2019, que se lleva al cabo en el edificio de Diario de Yucatán, hoy, lunes 10 de junio de 2019.- (Foto: Olegario Moguel Bernal) Aspectos de la asistencia de solicitantes a la Feria Empléate 2019, que se lleva al cabo en el edificio de Diario de Yucatán, hoy, lunes 10 de junio de 2019.- (Foto: Olegario Moguel Bernal) Aspectos de la asistencia de solicitantes a la Feria Empléate 2019, que se lleva al cabo en el edificio de Diario de Yucatán, hoy, lunes 10 de junio de 2019.- (Foto: Olegario Moguel Bernal) Aspectos de la asistencia de solicitantes a la Feria Empléate 2019, que se lleva al cabo en el edificio de Diario de Yucatán, hoy, lunes 10 de junio de 2019.- (Foto: Olegario Moguel Bernal) Aspectos de la asistencia de solicitantes a la Feria Empléate 2019, que se lleva al cabo en el edificio de Diario de Yucatán, hoy, lunes 10 de junio de 2019.- (Foto: Olegario Moguel Bernal) Aspectos de la asistencia de solicitantes a la Feria Empléate 2019, que se lleva al cabo en el edificio de Diario de Yucatán, hoy, lunes 10 de junio de 2019.- (Foto: Olegario Moguel Bernal) ❮ ❯

Hombres y mujeres, en su mayoría jóvenes, hicieron fila desde muy temprano para ingresar a la feria que se inauguró a las 9 de la mañana y cerrará a las 3 de la tarde. En todo ese tiempo se ha visto un ir y venir de personas con sus solicitudes de empleo y documentos bajo el brazo.



Lizzet Vera Arzápalo fue de las primeras en llegar. Llegó con la esperanza de conseguir trabajo en área de oficina pues lleva cuatro meses buscando trabajo sin éxito. “Esta feria me parece bien pues se ofertan varias opciones para ver qué te conviene más”, dijo tras haber visitado algunos módulos de las empresas participantes como Hotel City Express, Liverpool, Guardias Bari, Grupo Vaqueiros, Distrito Gourmet, Zeta Gas y Sia Comedores.



Juan Manuel Blanco igual llegó temprano, topándose con un entorno agradable, según dijo, y es que durante la jornada hay música ambiental, se han instalado carpas con mesas para llenar solicitudes o simplemente descansar.



“Me parece que es lo que ahora se necesita para todas las personas que ahora estamos desempleados, y es una buena opción para venir a buscar trabajo en cualquiera de las empresas que me parece son buenas en lo que ando buscando”, dijo Juan Manuel, quien metió solicitudes en varios módulos esperando conseguir algo pues desde finales de abril está en busca de trabajo. “No he podido encontrar algo más que nada por el salario que ofrecen. Los sueldos son un poco más bajos de lo que estaba acostumbrado a ganar”.





Subway, Go Mart y La Gas, de Grupo Lodemo, ofrecieron en total entre 55 vacantes para auxiliares y encargado de tiendas Go Mart, artista del sándwich en Subway, y auxiliares administrativos y despachadores de combustible en La Gas. “En todas hay oportunidades de crecimiento y desarrollo para los chicos, además de que ofrecemos todas las prestaciones de ley y adicional”, aseguró Alejandra Flores Soto, coordinadora de Capital Humano de Subway y Go Mart.



En la feria Empléate participan Tiendas Extra, Hotel City Express, Liverpool, Guardias Bari, Grupo Vaqueiros, Distrito Gourmet, Zeta Gas, Sia Comedores, Grupo Nicxa, Grupo Lodemo, Tiendas Gomart, Macrocel, Farmacias del Bazar, Bepensa, Millet, El Niplito, Abarrotes Dunosusa y Grupo Megamedia.- (Por Iván Canul).