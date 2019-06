Con ingeniería agrónoma, hoy día es peluquero

En la puerta de su casa en Maxcanú, bajo un árbol de nance, César Canul instaló hace unos cinco años una pequeña peluquería.

Ser peluquero no estaba en sus planes; de hecho, estudió Ingeniería Agrónoma y consiguió empleos relacionados con su profesión, “pero creo que es herencia”, dice, luego de recordar que su papá fue peluquero toda su vida.

César se inició en el arte de esculpir cabello por casualidad. Su papá aún vivía e intentó enseñarle tanto a él como a su hermano Carlos, quien en primera instancia se mostró más interesado.

“Cuando mi papá falleció mi hermano puso su letrero y empezó a pelar, pero no tardó y lo dejó, mientras mucha gente, que era cliente de mi papá, ya había empezado a venir. Mi familia me decía ‘Muchos vienen, ¿por qué no los pelas?’”.

Recuerda que aprendió cortando el pelo a sus amigos y a sus primos. Como no les cobraba, regresaban cada mes y fue así como adquirió más práctica en el uso de la tijera, la máquina y la navaja de afeitar. “Pero al primero que pelé, mientras aprendía, fue al hijo de la señora que trabajaba en casa de mi mamá, él ahora trabaja en la casa y lo sigo pelando”.

También recuerda al primero que peló cuando comenzó a cobrar por sus servicios. “Era un chavo que repara bicicletas, estaba pasando y vio mi letrero, entró, lo pelé y ya nunca regresó”, ríe, tras admitir que aquella vez sentía nervios pues sólo sabía hacer el corte básico.

Comenzó a pelar en casa de su mamá hasta que decidió trasladar su negocio a su casa en el rumbo de Belén, para entonces ya sabía otro tipo de cortes, incluso hacía dibujos y letras si se lo pedían.

En su casa pelaba todos los días hasta que le llegó su plaza como maestro de Ciencias Pecuarias en la secundaria técnica del municipio de Maní. “Perdí mis clientes, pues me quedaba allí toda la semana y solo pelaba los sábados y domingos; pero luego me cambiaron a Opichén, que está muy cerca de Maxcanú, así que volví a empezar”.

Reconoce que recuperó a muchos clientes, pero otros no volvieron. “Fue difícil volver a empezar, pero ahora ya les corto el pelo a más personas, incluso hay personas de Cancún y Mérida que cuando vienen a visitar a sus familiares aprovechan venir a que les corte el pelo.

“Llegué a tener una lista de 100 clientes fijos”, dice, después de recordar que ni siquiera cuando las estéticas se pusieron de moda se quedó sin clientes; él les corta el cabello a niños, jóvenes, adultos y ancianos. “Los más difíciles son los bebés porque se mueven, lloran o brincan, hay que entretenerlos para que se calmen y cortales el cabello con mucho cuidado”.

Durante su profesión también ha comprobado algunas creencias de su padre, quien nunca los pelaba si acababan de comer. “No lo creía, pero un día vino un señor y cuando ya iba a la mitad se empezó a sentir mal, empezó a toser, a sudar, mojó toda la capa, se levantó para recuperase porque dijo que se iba a desmayar. Hasta ahora es el único al que le ha pasado”.

Es tal su gusto por cortar el cabello que ya se lo transmitió a su hija de cinco años, quien pide que le enseñen “a cortar pelo”. “Cuando compré una maquinita pensó que era para ella. A ver si un día se anima a pelar; mientras tanto, aquí estoy como hacía mi padre”.— Megamedia

