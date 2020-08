Con ingenio y en casa, así se vivió en fotos el regreso a clases en Yucatán

MÉRIDA.- Hoy niñas, niños y jóvenes de Yucatán regresaron a clases a distancia. Las tecnologías como las computadoras, teléfonos y televisiones se convirtieron en aliados de la educación, pero también la creatividad y el entusiasmo de padres, alumnos y maestros.

Sobresale la creatividad de los maestros

Desde temprano, sobresalieron en las redes sociales las fotografías de maestros entusiastas que están demostrando que pueden adaptarse al contexto actual. No solo colocaron una cámara frente a ellos para poder apoyar las clases que se imparten en televisión y radio, sino que también decoraron sus entornos como salones para poder darles la bienvenida a sus alumnos a este nuevo ciclo escolar.

Fotos: redes sociales.

Los alumnos y padres de familia, en trabajo conjunto

Debido a la pandemia, los padres de familia tienen que ser hoy más que nunca aliados de la educación. Por este motivo, algunos siguieron las recomendaciones del IMSS y de la SEP y les dieron a los más pequeños la sensación de un salón de clase desde su hogar. Varios niños incluso se pusieron su uniforme para sentirse como si estuvieran en la escuela.

Foto: cortesía.

Sobre el regreso a clases, las autoridades manifestaron: “Estamos ante un nuevo reto, pero entre todos podemos ayudarnos a salir adelante y aprender en este nuevo ciclo escolar. Los contenidos educativos serán transmitidos por canales nacionales y por la televisora local Tele Yucatán. Vamos a seguir trabajando incansablemente por una mejor educación y estar listos para el regreso presencial cuando no existan riesgos”.

Fotos: Facebook Regreso a clases. Regreso a clases. Fotos: cortesía Foto: cortesía Fotos: Facebook ❮ ❯

No todo fue bueno

La nueva realidad en la educación implica depender de elementos que antes no se consideraban, como la conexión a internet o el buen funcionamiento de las plataformas. En este día tan importante, Zoom, una de las plataformas más utilizadas de videoconferencias, falló y no permitió el acceso durante cuatro horas.

Lee: Zoom falla a nivel global en primer día de clases

El inicio del curso para los que utilizaban esta plataforma no fue como lo esperaban, el nerviosismo se convirtió en estrés porque no había manera de entrar a la clase. Con el paso de los minutos, el nerviosismo de querer conectarse a tiempo a clases incrementó hasta que se anunció que la plataforma dejó de operar, marcó "error". Lo que pareció una falla de las escuelas resultó ser un problema de toda la plataforma que afectó a diversas escuelas de preprimaria, primaria, secundaria y preparatoria y de todos niveles.

Los problemas técnicos

Algunos padres de familia también se quejaron en redes sociales de que no pudieron sintonizar los canales de Aprende en Casa II. Principalmente, personas que radican en Zacatecas, Tabasco, ciudad de México, Guanajuato mencionaron que no pudieron acceder a los contenidos educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) pues no encontraron los canales con las clases para educación básica.

Este lunes 24 de agosto regresaron 30 millones de estudiantes a clases en el país a través de canales de televisión dedicados para ese fin. De acuerdo con información del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), para sintonizar las señales con las clases de la SEP es necesario reprogramar la televisión. Para hacerlo hay que localizar la tecla "menú" en el control remoto, "pulsarla" ir a Ajustes o Configuración, ahí seleccionar búsqueda de canales o autoprogramación y esperar mientras el receptor encuentra los canales digitales disponibles.

Clases a distancia

Hace unos días el secretario dio a conocer los horarios y canales de televisión en los que será transmitida la programación de Aprende en Casa II.

Los contenidos educativos para el ciclo escolar 2020-2021 se transmitirán todos los días entre las 07:30 de la mañana y las 23:00 horas.

Las repeticiones

Habrá repeticiones de los contenidos y no se transmitirán publicidad ni propaganda de ningún tipo: ni comerciales, del gobierno ni de los partidos políticos.

Canales

Habrá 3 canales para educación básica y 2 para media superior. Para educación básica que comprende preescolar, primaria y secundaria se transmitirán por los siguientes canales 11.2, 5.2, 7.3 y 3.2 a través de Canal Once, Televisa, Tv Azteca, Ingenio Tv e Imagen Televisión.

Para Educación Media Superior se transmitirá en los canales 14.2 y 6.3 canales de Ingenio Tv y Milenio.

Cambios en el calendario

Por primera vez se integra al calendario escolar un día para que los docentes puedan realizar carga administrativa, esto será una semana antes a la entrega de boletas. Estos días son el 13 de noviembre de 2020, 12 de marzo y 28 de junio de 2021, por lo que los alumnos no asistirán a clases.

Entrega de boletas

Del 24 al 27 de noviembre

Del 23 al 26 de marzo 2021

Del 5 al 8 de julio 2021

Consejo Técnico Escolar

Se llevará a cabo de forma virtual y será en las siguientes fechas:

*17 al 21 de agosto 2020

*2 de octubre 2020

*11 de diciembre 2020

*7 y 8 de enero 2021

*19 de febrero 2021

*12 de abril 2021

*21 de mayo 2021

*25 de junio 2021

Días de asueto en el Calendario escolar

*16 de septiembre 2020

*2 y 16 de noviembre 2020

*1 de febrero 2021

*15 de marzo 2021

*5 de mayo 2021

Periodos vacacionales

Las vacaciones de fin de año iniciarán el lunes 21 de diciembre y concluirán el 8 de enero. Los estudiantes de educación básica regresarán a clases el lunes 11 de enero. Mientras que las vacaciones de Semana Santa serán del 29 de marzo al 9 de abril.

¿Cuándo serían las clases presenciales?

El regreso a clases presenciales será cuando el semáforo epidemiológico se encuentre en verde y cumpliendo con las indicaciones de las autoridades sanitarias. Cuando se reanuden las clases presenciales, "se llevará a cabo una etapa de valoración diagnóstica, y de trabajo docente para resarcir rezagos e insuficiencias en el aprendizaje", dijo el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán.

La calificación puede cambiar

Los estudiantes que demuestren "contar con los conocimientos, habilidades y destrezas superiores a los reflejados en la evaluación del ciclo escolar 2019-2020, y ameriten una calificación mayor a la asentada en la boleta de calificaciones o certificado, la maestra o el maestro podrá realizar la rectificación de la calificación al final del periodo de diagnóstico y emitirla nuevamente".