“Con la legitimidad no se juega”

Héctor Aguilar destaca los logros de los meridanos

En sesión solemne de Cabildo con motivo del aniversario número 209 del inicio de la Independencia de México, el alcalde Renán Barrera Concha remarcó el orgullo que deben sentir todos los meridanos por construir día a día una sociedad participativa, gracias a la cual Mérida es ejemplo nacional e internacional.

Acompañado de representantes de los tres poderes, sociedad civil, regidores y funcionarios municipales, el concejal enfatizó que Mérida es reconocida como la segunda ciudad más segura de todo el continente americano, así como una de las más atractivas para invertir en el ámbito nacional, de acuerdo con un comunicado.

“Cada año más personas se enamoran de Mérida, de su gente, su tranquilidad y ambiente, así como de su comida y deciden a quedarse a vivir aquí, entre nosotros”, dijo.

En la sesión solemne, que se realizó en el auditorio “Silvio Zavala Vallado” del Centro Cultural de Mérida “Olimpo” y que tuvo como orador huésped al doctor Héctor Aguilar Camín, Barrera Concha reconoció que todas las cualidades y características que hoy distinguen a Mérida no son fortuitas, sino producto del producto del papel y la actitud de su gente, que todos los días vive y construye con sus sueños una mejor ciudad para el futuro.

Los gobiernos, afirmó, sólo ayudamos, pero es la ciudadanía la que hace de Mérida lo que es y la distingue como una de las mejores ciudades del mundo.

En su mensaje, hizo un reconocimiento a los personajes clave del movimiento de independencia, que con valentía lucharon contra la opresión y la tiranía, como Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende, Juan Aldama, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y José María Morelos y Pavón.

—Pero no sólo los grandes nombres son protagonistas de la historia. La Independencia Nacional no hubiera sido posible sin esas personas que atendieron el llamado de las campanas de la Iglesia de Dolores. Mucho menos sin aquellos héroes anónimos que dieron su vida combatiendo en el frente de batalla, bajo las órdenes de Hidalgo y Morelos en los primeros años de lucha; o bajo las órdenes de Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, en los últimos años de insurgencia.

—Como no hubiera sido posible, tampoco, la reconstrucción de un país que recién nacía y que lo hacía con las cicatrices de una guerra independentista que había durado más de una década —expresó.

Agregó que particularmente en Yucatán es palpable que la independencia no hubiera sido posible sin el espíritu cívico de sus habitantes, ya que aquí, en la entonces Capitanía General de Yucatán, la independencia se consumó cuando el anuncio del Plan de Iguala llegó a Mérida y por acuerdo de las propias autoridades locales, en este mismo Cabildo se proclamó la emancipación de Yucatán y su adhesión al proyecto mexicano.

Remarcó que sin derramar sangre y sin luchas callejeras, en la Mérida del Siglo XIX las autoridades de dieron cuenta de que era imposible remar contra la corriente y los habitantes de esta noble ciudad llevan varios años expuestos a las ideas de libertad e independencia de los Sanjuanistas.

—Hoy, igual que hace 198 cuando se consumó la Independencia, somo las autoridades las que debemos estar a la altura de la ciudadanía —puntualizó.

Elogio

El doctor Héctor Aguilar Camín advirtió que “si todas las ciudades fuesen como Mérida, México ya sería el gran país, habitable y seguro que será algún día”

En su intervención, el periodista hizo un breve repaso de los acontecimientos que dieron pie al inicio de la independencia, así como a los posteriores movimientos que permearon en todo el país.

Dijo que de todo ese proceso se pueden distinguir cuatro lecciones de manera general y una relacionada íntimamente con Yucatán y Mérida.

El también historiador señaló que las primeras cuatro lecciones son: con la legitimidad política no se juega; la violencia es mala partera de la historia; donde no hay hacienda pública sana no puede haber gobierno sano, y puede inventarse de la noche a la mañana una constitución, pero no una nación.

“Añado otra lección, una tradición particularmente yucateca, meridana y es que el punto central de toda agenda de futuro democrático debe venir envuelta en el espíritu ilustrado centrado en la educación, la libertad de prensa y el pleno ejercicio de los derechos reclamados por los Sanjuanistas”, expresó.

Consideró que el movimiento Sanjuanista tuvo sus mayores virtudes en buscar el cambio pacífico, institucional, civilizatorio y de largo plazo.

“Este es el pasado que podemos y debemos elegir como guía del futuro que queremos y ése es el que ha elegido bien esta ciudad. La actualidad de Mérida es digna de ser celebrada y citó que en reciente investigación publicada por un periódico capitalino se destaca que Yucatán es el estado número uno en calidad educativa, transparencia, rendición de cuentas, promoción de turismo y oportunidades para las mujeres”.

Mujeres y hombres de esta ciudad no le están rindiendo malas cuentas a sus padres fundadores, los sanjuanistas —afirmó—. Si todas las grandes ciudades del país fuesen como Mérida y todos los estados como Yucatán, México ya sería el gran país, habitable y seguro, que será algún día.

Los ciudadanos de Mérida, afirmó, tienen el genuino derecho de celebrar lo que se celebra en esta fecha, pues en el largo plazo de la historia no han defraudado los sueños de los primeros que lucharon por su independencia, sino que los están cumpliendo ¡felicidades por eso!

El alcalde Renán Barrera en su mensaje enfatizó que como bien lo señala la historia son las ciudadanas y los ciudadanos de este municipio quienes ponen el ejemplo todos los días, cada mañana, trabajando desde muy temprano y esperando, a su vez, que el gobierno haga lo que le toca, estorbe lo menos posible y resuelva lo que le corresponde.

—Como dije hace unos días durante mi Primer Informe: no existe gobierno que pueda ser exitoso, ni presupuesto que alcance o política pública que impacte, si no es acompañado de una ciudadanía que participa y colabora —señaló.

En ese contexto, indicó también que los meridanos estamos pasando poco a poco de ser una sociedad exigente a una sociedad responsable, que se asume como parte de los problemas y de las soluciones.

—Mérida es mucho más que la suma de sus partes —abundó—. Nuestra ciudad no se explica si no es a través del proyecto personal de cada uno que, sumados, se convierte en la gran comunidad que somos todos.

Por su parte el alcalde aseguró que en Mérida creemos en la dignidad de la persona humana, en la importancia del trabajo y en la cultura del esfuerzo, por lo que es importante que defendamos la virtud y el valor de cada uno de los meridanos, comprometidos con hacer de nuestra gran ciudad un mejor lugar para todas y todos.

—Las meridanas y los meridanos no esperan soluciones mágicas, sino que exigen, vigilan y controlan a sus gobernantes, además de que participan y luchan por dar vida a aquella máxima de Benito Juárez: el respeto al derecho ajeno es la paz.

Recalcó que hoy los héroes de Mérida son todas y todos los ciudadanos que con su trabajo, sus proyectos de vida, talento y esfuerzo construyen un mejor futuro para sus familias.

—Hoy los héroes de Mérida son los ciudadanos de bien, responsables, los que cumplen con sus deberes cívicos, porque gracias a su conciencia solidaria y a su trabajo hemos sido beneficiados con el presente que disfrutamos —puntualizó.

Por todo lo anterior, destacó, tengo la certeza y la convicción de que por más desafiante que se mire el presente y por más oscuras que parezcan las circunstancias, el compromiso cívico de los habitantes de esta ciudad será siempre la luz que guíe, como hace 20 años, el destino de nuestra querida Mérida.

Como parte del acto protocolario, previo a la presentación de autoridades e invitados, se realizaron los honores correspondientes al lábaro patrio.

La reseña con motivo del aniversario del inicio de la Independencia, estuvo a cargo de la regidora Alejandrina León Torres y la presentación del orador huésped la hizo la regidora Karem Achach Ramírez

En representación del gobernador Mauricio Vila Dosal, asistió la secretaria de Gobierno, María Fritz Sierra., en representación del gobernador Mauricio Vila Dosal. También asistieron Felipe Cervera Hernández, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado y Sala Luisa Castro Almeida, consejera de la judicatura del Poder Judicial del Estado, en representación de Ricardo Ávila Heredia, presidente del Tribunal Superior de Justicia.

También estuvieron presentes la presidenta del DIF Municipal, Diana Castillo Laviada, y la esposa del orador huésped, la escritora Ángeles Mastretta; así como los ex alcaldes de Mérida Ana Rosa Payán Cervera, Luis Correa Mena y Manuel Fuentes Alcocer.

