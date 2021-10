Con menor efectividad

Señalan aciertos y errores en el gobierno de Vila

En términos generales, la apreciación de este tercer año del gobierno de Mauricio Vila Dosal es que hay una disminución en la efectividad de la acción gubernamental en relación con los dos años anteriores, manifiesta Luis Ramírez Carrillo, investigador del Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi” de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady).

Esa conclusión, explica, se basa en una especie de fórmula compuesta por algunos aspectos que bajaron mucho en la acción de gobierno, aunque otros subieron.

A solicitud nuestra, el investigador hace un balance de la primera mitad de la administración de Vila Dosal, en los ángulos político y social, y enumera los puntos que considera que se deben atender en lo que resta del sexenio.

En términos generales, su evaluación arroja un panorama de claroscuros, en el que hay lo mismo aciertos que fallas.

Al hablar de los aspectos positivos cita, entre otras cosas, lo siguiente:

—Si consideramos los puntos fuertes del desempeño de este año podríamos marcar, en primer lugar, uno que tiene que ver con la seguridad del Estado respecto al crimen organizado y, particularmente, a los delitos del fuero federal.

—Si bien Yucatán no se mantiene como el Estado más seguro, es indudable que hay un control, por las razones que fueran —por el uso de la fuerza, acciones ilícitas inclusive—, de la presencia del crimen organizado vinculado al narco y a los delitos catalogados como del fuero federal. Es un primer punto a favor del gobierno.

—El segundo aspecto a considerar es el manejo de la pandemia de Covid y del sector salud. No podemos decir que la política de control de la pandemia haya sido totalmente eficiente o lo mejor posible. Se cometieron errores, pero en general sentimos que hay más aciertos que desaciertos.

—El tercer punto que también apunta más hacia indicadores positivos que negativos es la transparencia. Todavía podemos rastrear, podemos seguir los manejos del presupuesto del gobierno del Estado. Aunque muchas decisiones que orientan al gasto no fueron consensuadas, y aunque hay muchos aspectos que dejan qué desear, considero que en este tema también hay más aciertos que errores.

—La cuarta calificación positiva que se anota este gobierno, y quizás la más importante de todas, es haber barrido en gran medida en el proceso electoral de este año. ¿Por qué lo menciono? Si bien sabemos que no se trata de un aspecto del gobierno, esto nos muestra dos cosas: que al menos hubo un manejo inteligente en término de alianzas políticas, en término de manejos políticos, y que hubo un mayor oficio electoral que cualquiera pudiera suponerle al gobernador, a su partido y a su propio equipo de gobierno.

—Se supone que no hay relación entre este aspecto y el gobierno, pero no es así. Haber ganado en muchos municipios y la mayoría del Congreso del Estado es, definitivamente, uno de los logros políticos del gobierno de Mauricio Vila. No deja de ser una calificación de la sociedad a lo que el gobernador está haciendo. En ese sentido, quizás es lo más relevante de este año: el voto de confianza que le sigue dando la sociedad yucateca.

Los errores

En cuanto a los errores o las vertientes por mejorar, el sociólogo y analista político formula los siguientes conceptos:

—Si bien es alta la calificación en seguridad pública y en seguridad relacionada con delitos del fuero federal, en el caso de seguridad de la sociedad civil y de los delitos relacionados con el fuero común creo que ha empeorado. Es decir, se percibe mayor brutalidad policíaca, mayor impunidad policíaca. Muchos podrán decir que es un mal necesario dotar a las policías de mayor fuerza al combatir al crimen organizado, pero lo veo como un error. Creo que a quienes va dirigida la violencia institucional de este gobierno a través de la policía estatal y de la operación de su Fiscalía es hacia la sociedad civil, hacia el ciudadano común y corriente.

—Hay un divorcio entre la ciudadanía y la acción de la policía estatal, y eso se ha venido arrastrando desde el principio de la administración de Vila, ha empeorado en el último año. Es uno de los errores de este tercer año de gobierno, la creciente brutalidad policíaca y la opacidad en el funcionamiento de la Fiscalía.

—Otro pendiente, otra situación que ha empeorado este año son los delitos patrimoniales, en concreto lo que hemos denominado la mafia inmobiliaria. La impunidad con que se siguen ejerciendo mecanismos de despojo de bienes patrimoniales se ha agravado. Aunque se ha denunciado, no se ve una disminución del delito y, por el contrario, hay tendencia al crecimiento.

—Esto sigue siendo un pendiente del gobierno. Obvio, no es algo que se creó en esta administración, pero no se ha hecho nada sustantivo, no se ha frenado la corrupción de un grupo de notarios públicos que participan en el fraude inmobiliario, ni la que se percibe en las instituciones de gobierno vinculadas al Registro Público de la Propiedad. Hay un verdadero festín de propiedades tanto de la ciudad como de las zonas rurales, a pesar de que sus promotores están bien identificados.

—Un grave error también, un gran pendiente, ha sido no solo la desatención sino el maltrato a los organismo culturales y a la cultura en general de Yucatán. Se percibe un desdén, un menosprecio y hasta ignorancia sobre lo que representa la cultura. En concreto podemos señalar el intento de eliminar al apoyo a la Orquesta Sinfónica de Yucatán, la suspensión de la ayuda —hasta el momento— al Macay y la amenaza de cerrar otros museos (Continuará).— ÁNGEL NOH ESTRADA

La cultura Conceptos

El investigador Luis Ramírez percibe desdén del gobierno a la cultura en general.

Réplica de los fifís

“Vemos una adopción de lo que sería la política federal sobre la cultura, considerar que la cultura es de fifís, que es inútil y no tenemos por qué apoyar ni a la cultura ni a la ciencia... Creo que esa política está siendo replicada en Yucatán con mucha aplicación”, señala el investigador de la Uady.

Desinterés editorial

Entre las manifestaciones de esa apatía señala el casi nulo trabajo editorial, el desinterés por imprimir y publicar libros.