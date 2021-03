Con nueva versión de la "Canción sin miedo" alzan la voz contra la violencia

MÉRIDA.- Marzo es un mes especial porque se conmemora una lucha, una búsqueda de justicia que no es exclusiva de un día.

En años recientes, las mujeres se han unido para crear un movimiento que pide la igualdad y también un alto a la violencia, a los feminicidios, que da voz a las que ya no están y que busca visibilizar el machismo en México y en el mundo, para poder hacer un cambio. Las mujeres están gritando "Ni una menos" y cada vez se suman más al movimiento feminista.

"Sin miedo", mujeres alzan la voz

En este contexto, sobresalió una nueva versión de la "Canción sin Miedo", producida por Ahora Entiendo.

En un vídeo grabado desde el monumento a la Patria, mujeres entonaron la canción adaptada a Yucatán. La letra original es de Vivir Quintana, bajo la interpretación de Belle Delouisse.

"Que tiemble el Estado, los cielos, los mares, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitaron la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron las alas", dice una parte de la canción.

"Por todas las morras peleando en el puerto, por las mestizas del Norte y el Sur, por todas las madres luchando en Tadziu, luchamos con fuerza", aparece en otro fragmento.

El grito de justicia al unísono en maya y en español ha sido replicado en varias redes sociales.