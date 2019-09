Con nuevos requisitos

Luz verde a una iniciativa sobre la licencia de guiar

Por mayoría los diputados aprobaron ayer que además de los requisitos que ya existen para obtener la licencia de conducir en el estado, se agregue el aprobar un examen de pericia y capacidad, con la única salvedad de que, esto no podrá aplicarse hasta que no se agregue al reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad, y en el decreto no se puso fecha alguna para que esto se cumpla.

También se aprobó por unanimidad que el 15 de junio sea el “Día estatal de la toma de conciencia del abuso y maltrato a la vejez”, así como la forma en que deberán integrarse las Unidades de Primer Acercamiento, en protección de los menores en condiciones de vulnerabilidad, los cuales están en la ley desde 2015, pero hasta hoy no se instalan en los municipios del interior del estado.

En la sesión plenaria del Congreso, el único punto de los asuntos en cartera que se debatió, fue el de las reformas a la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado, aunque al final se aprobó con 18 votos a favor de los diputados del PRI, PAN así como dos de Morena, y seis en contra de las dos legisladoras de Movimiento Ciudadano, dos de Morena, el del PRD y Nueva Alianza.

Lila Frías Castillo diputada del PRI, como presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano Vivienda e Infraestructura para pedir el voto a favor argumentó que en 2017 se registraron 162 accidentes de tránsito que dejó como consecuencias 148 heridos y 126 muertos, y eso hace necesario trabajar en buscar condiciones favorables para el tránsito vehicular, y el exigir la pericia es una forma de garantizar que las personas tienen la facultad de conducir de forma óptima.

Pero en seguida Luis María Aguilar Castillo, de Nueva Alianza, le respondió en la tribuna que hay una duplicidad de esta norma, porque ya se exige ese requisito en el artículo 128, lo que se requiere en todo caso es un circuito donde hacer las pruebas, “el problema además es de educación, falta cortesía vial, la gente ya está harta de tantos tramites, lo que se requiere es simplificar no complicar las cosas”.

El autor de esta iniciativa Miguel Rodriguez Baqueiro, diputado de Acción Nacional, al defender su propuesta respondió que no se trata de poner más trabas, sino de dar certeza, que se garantice que quienes están al frente de un vehículo tienen la capacidad para conducirlo sobre todo, en una ciudad donde existen 860 mil placas, o sea un vehículo por cada dos habitantes, y se requiere tener la habilidad para conducir y evitar accidentes.

Para hablar en contra Milagros Romero Bastarrachea, de Movimiento Ciudadano, expresó en la tribuna que por un lado no se define en forma clara los términos de pericia en este caso, tampoco se precisa cuáles y como son los espacios que se requieren para hacer la prueba, y si por el contrario con esto se crea un “nuevo vicio administrativo”, por eso no están de acuerdo. Y aunque finalmente se aprobó, en la iniciativa presentaba se ponía un plazo de 90 días para que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) incluya esta reforma al reglamento de la Ley de Tránsito, así como contar con las instalaciones, un circuito donde se deberá aplicar la prueba de pericia, pero en el dictamen aprobado, esto ya no se incluyó, o sea que no hay plazo para que se empiece a aplicar esta nueva disposición.

En asuntos generales se presentaron tres iniciativas, la primera la presentó el panista Víctor Merari Sánchez Roca para expedir la Ley de Emprendedores del Estado, luego Milagros Romero ante varios cerrajeros del Estado que acudieron invitados por ella, presentó reformas al Código de Administración Pública y al Penal, para que quienes se dediquen a la cerrajería estén en un registro único, y evitar confusiones por los que puedan tener problemas con la autoridad.

Fátima Perera Salazar, del partido Morena, presentó una iniciativa para expedir la Ley de Protección de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos, a fin de ofrecer una seguridad especial a quienes se dedican a estas actividades en la entidad.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

