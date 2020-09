Con opiniones encontradas: polémica por los maceteros con árboles de la 60

Los maceteros que se instalaron en la calle 60 entre 59 y 60 del Centro para ampliar el espacio peatonal como parte del Plan de Mejora a la Movilidad Urbana dividen la opinión de la gente.

Emilia Pérez es de las que no están convencidas con la medida, principalmente porque los maceteros son tan grandes que a veces estorban, según dijo, y porque los árboles que pusieron no dan sombra. “Si dieran buena sombra, diría que valdría la pena, pero así no”.

Emilia también cuestionó qué pasaría en caso de que un vehículo se eche a perder. “Creo que en lugar de los maceteros hubieran puesto las vallas que siempre ponen en el Carnaval y que son más fáciles de quitar”.

“No sé si han pensado qué pasará si un auto se queda y tiene que venir una grúa a rescatarla, ¿van a quitar las macetas? ¿quedará detenido el tránsito? Creo que no pensaron eso, nada más dijeron ‘vamos a hacerlo porque se ve bonito’”.

Por su parte, Astrid Viana señaló que le parece bien porque, además de que se ve bonito, sirve para que la gente no se amontone en la acera. “Sí me gusta y como que le da otra vista a la calle”.

Abordada mientras esperaba su autobús en la calle 60 con 55, Astrid recalcó que la medida sí es una buena idea que ayudará a prevenir aglomeraciones.

Mandy Tec Gutiérrez igual dijo que los maceteros le dan vista a la calle y ayuda a que la gente tenga más espacio para caminar. “Pienso que muchas calles deberían ser peatonales, pero así se empieza. Me gusta y no me siento perjudicado, aunque sí he notado que en algunos momentos el tráfico se vuelve lento”.— Iván Canul ek

De un vistazo

Desacuerdo

A Luis Ku Pacho no le pareció la medida de colocar maceteros para ampliar la zona peatonal de las calles del Centro.

En duda

“No creo que esto sirva para que disminuyan los contagios porque solo lo hicieron para sacar los camiones del Centro para alejar a la gente. Quieren dejarlo bonito para los turistas y sacar a la gente. Solo movieron el amontonamiento de lugar”.