Con solo 14 años, Carlos estudiará dos licenciaturas

Talento sin fronteras

A Carlos Santamaría Díaz, de 14 años de edad, le produce una gran emoción el mudarse de Ciudad de México a la costa yucateca; ilusionado espera contemplar por las mañanas el mar, nadar en él, caminar por la playa, disfrutar del aire, la puesta de sol, el ambiente, hacer nuevos amigos, disfrutar de un ambiente de paz y tranquilidad, y sobre todo ansía ingresar a su nueva escuela, la Universidad Anáhuac Mayab.

Aunque por su edad Carlos debería estar cursando la secundaria, lo cierto es que este destacado estudiante es un auténtico fuera de serie, un niño genio, pues ya ha dejado atrás el bachillerato, cursa una carrera en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el próximo ciclo escolar comenzará a cursar otra aquí en Yucatán.

Cuando uno lo escucha hablar no cabe ninguna duda de que se trata de un chico al que le gusta mucho estudiar. Apasionado de la biología y la química, es entusiasta, emprendedor, siempre buscando nuevos retos y desafíos que pongan a prueba su capacidad de conocimiento.

Retarse a sí mismo lo ha convertido en el estudiante más joven en ser admitido en la máxima casa de estudios de nuestro país, a los 12 años, y en breve también será el estudiante de menor edad admitido en la Anáhuac Mayab de Mérida.

Entrevistado por el Diario vía zoom desde la capital del país y acompañado de su padre, Fabián Santamaría Plascencia, Carlos nos comparte su historia y su sentir ante el nuevo reto de cambiar su lugar de residencia para estudiar en un lugar muy distinto al que había estado.

Su meteórica carrera académica comenzó en la primaria cuando en el tercer grado las clases le comenzar parecer monótonas.

“No me gustaba la escuela, las clases eran muy lentas, muy aburridas, los maestros no me incentivaban, no encontraba retos, yo quería saber más pero no podía avanzar más rápido que los demás”, comentó Carlos.