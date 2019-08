Conapesca pide combate conjunto a la pesca furtiva

La pesca furtiva ya es un tema de seguridad estatal y todas las fuerzas armadas y policíacas colaboran para controlar y acabar con esta actividad ilegal, manifestó el subdelegado de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca) en Yucatán, Oscar Brito Zapata.

“No puede continuar el furtivismo, necesitamos de todos para combatirlo”, dijo el funcionario, quien está de acuerdo con la opinión del delegado de Programas Sociales del gobierno federal, Joaquín Díaz Mena, de que los empresarios no deben comprar la pesca ilegal.

Entrevistado sobre las recientes quejas de pescadores, Brito Zapata afirmó que la Conapesca realiza acciones y operaciones conjuntas con la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública y las fuerzas federales, y siempre están presentes inspectores de la dependencia, de modo que no es verdad que no hagan nada para detener la pesca furtiva, como denunciaron los pescadores inconformes.

“Hacemos todo lo posible para que nos aprueben mayor número de inspectores. Hoy tenemos cinco inspectores en Yucatán y todos trabajan, viajan en los operativos y participan en los aseguramientos de pesca ilegal”, indicó. “Sí están trabajando. Quienes realizaron el plantón (el jueves pasado frente a la Sader) algunos ni son pescadores, por eso no saben el trabajo que realiza la Conapesca”.

Luego explicó que en el país disminuyó el grupo de inspectores de Conapesca porque muchos están bajo investigación por presuntos actos de corrupción, de modo que no están activos y por ello no autorizan un aumento del número de esos trabajadores; al contrario, cada vez son menos vigilantes del mar.

El sector pesquero y la Conapesca propusieron que el número de inspectores asignados a Yucatán sea de 18, pero ve muy difícil que se autorice esa propuesta.

“Tenemos que sumar fuerzas y esfuerzo y trabajar en colaboración. La Secretaría de Pesca del gobierno del estado tiene una propuesta en revisión para que no haya alguna contradicción jurídica en esta colaboración y cuando esté lista firmaremos un convenio”, indicó.

“Son estrategias que hasta ahora desconozco, pero va en función de reforzar la vigilancia porque la pesca furtiva ya es un tema de seguridad estatal”.

El subdelegado de Conapesca considera que por mucho tiempo se toleró y fomentó la pesca furtiva: es un problema no de ahora, sino de varios años, y como no se atacó, creció como una bola de nieve y ahora es una lucha contra un problema gigante. Como ya es un problema que rebasó a todos, ahora piden que haya un control y combate porque la pesca ilegal no se detiene porque hay gente que lo compra y lo exporta. Y esto solo lo puede hacer quienes tienen permisos para exportar el producto marino.— Joaquín Chan Caamal

“Es mentira lo que dicen que no atendemos el furtivismo. Hemos realizado operativos conjuntos con resultados positivos, sí estamos luchando y batallando para terminar con este fenómeno, que no sólo es local, sino que está pasando en todo el país”, manifestó. “La gente confunde el trabajo del inspector de Conapesca. Cree que son como agentes del ministerio público, que pueden investigar y castigar. Ellos solo dan fe de hechos y levantan actas”.