Conchi León confronta a ''influencer'' por viaje a Yucatán

“Un favor para un estado desolado de turismo”

MÉRIDA.- Un vídeo de apenas dos minutos de la actriz de teatro y comediante yucateca Conchi León, quien con su muy particular estilo aborda los desatinos de un grupo de “influencers” y “youtubers” traídos a la entidad por la Secretaría de Fomento Turistico (Sefotur) para promover a Yucatán, causó indignación a Samuel Zarazúa quien sintió que su trabajo, seguido por casi 5,500 personas en sus redes sociales, estaba siendo “denigrado” con los señalamientos humorísticos de la afamada Mestiza Power.

El vídeo de Conchi León

Un “tutorial” llamado “De quemados en la Sefotur, influencers, artistas y chanclas”, en el cual Conchi León explica cómo se puede reparar una “chancla pie de gallo” utilizando un “invisible” para el cabello y el fuego de un encendedor, es el pretexto para que la yucateca cuestione la veracidad de la información divulgada por los invitados de la Sefotur en sus redes sociales y en las que señalan que el Templo del Adivino de Uxmal es el “Templo de la Divina”, que Izamal es un “pueblito” y que el antiguo convento franciscano de ese Pueblo Mágico es una “hacienda”.

Me escribió un influencer de la Sefotur, para regañarme y darme permiso de publicar. Quién les dijo que Yucatán está desolado? Con qué derecho busca censurar mis publicaciones? #sefotur que no me censuren tus influencers por fa! Si no respetan Uxmal, que me van a respetar a mi! pic.twitter.com/NyphQqIjk1 — Conchi León (@laleonaconchi) September 30, 2020

El reclamo de un "influencer"

Al parecer el “influencer” Samuel Zarazúa vio el vídeo y se puso en contacto con la actriz yucateca a través de mensajes. Los primeros escritos eran amables y respetuosos, pues según el propio Zarazúa el nombre del “Templo de la Divina” se lo dijo un guardia a la chica que equivocó el nombre de la estructura de la zona arqueológica de Uxmal.



Entrevistada vía telefónica, la Mestiza Power nos habla de esta experiencia:

“Al principio no lo conocía, no sabía quién era ni su nombre, de hecho nunca digo nombres en el vídeo; me pareció muy amable, pero cuando busca responsabilizar del error a un custodio del lugar, ahí sí de inmediato me pareció increíble que en Sefotur nadie les hubiera hablado a los invitados de lo que iban a ver en el lugar o peor aún, no se tomaran la molestia de leer las cédulas con el nombre y explicación de la estructura en cuestión”.

Subió de tono



A partir de ese momento el tono de los mensajes cambió: “Estás denigrando mi trabajo y el apoyo que intentamos dar a un lugar que estaba desolado de turismo y de gente. Y algo que quede muy claro, lo estás tomando a personal y esta promoción no la hicimos para ti”. Fue una respuesta del aludido.

¿Es un "influencer"?

“Me pregunto si ¿Sefotur les dijo semejante cosa?, que Yucatán está desolado”, comentó Conchi León, quien a pesar de tener cinco mil seguidores en sus redes sociales no se considera de ningún modo “influencer”.

“Le pregunté (a Zarazúa) ¿cuánto les costó el boleto de avión, hospedaje, comida y traslados y si no hay ‘influencers’ yucatecos para promocionar los atractivos del estado?, ya no respondió”, añadió.

“Este tipo de cosas me las tomo como algo personal y me gusta expresarlo de la manera como más me gusta y caracteriza, con humor; ahora resulta que es un favor el que nos hacen al haber venido a Yucatán a promover sus atractivos y soy una ingrata al denigrar su trabajo cuando, según me dice él mismo, a mí nadie me conoce”.

Conchi León participa en “Las Crónicas del Taco”, proyecto de Netflix con proyección en 190 países y en el que da voz al Taco de Cochinita. Este proyecto no requirió ni un solo peso de las autoridades turísticas de Yucatán y está poniendo en alto el nombre de Yucatán en el mundo.-