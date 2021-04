Concluyen los registros

Solo el PAN tiene candidatos para todas las alcaldías

Al cerrarse el plazo para el registro de candidatos a diputados estatales y a las alcaldías el miércoles pasado, de acuerdo con el corte final del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac), solo el PAN alcanzó a cubrir el 100% de las candidaturas que son 106 alcaldías, y las 25 diputaciones del Congreso, 15 por la vía del voto directo y secreto, así como 10 plurinominales.

Hidalgo Victoria Maldonado, secretario ejecutivo del Instituto, indicó que le sigue en segundo lugar, en cuanto a número de candidatos registrados, el partido de Morena con 104 para las presidencias municipales (solo le faltaron dos), las 15 diputaciones y su lista de cinco aspirantes plurinominales.

En el caso del PRI, luego de que por muchas décadas fuera el único partido que postulaba candidatos para el 100% de los cargos que se ponen en juego en las elecciones, y luego el PAN logró hacerlo también, en esta ocasión por primera vez no logró cubrir todas las candidaturas, las boletas para votar de Sotuta, Tepakán y Yobaín, no tendrán el logo priista, ya que no tendrán candidatos en esos municipios.

El PRI solo presentó candidatos para 103 alcaldías, las 15 diputaciones y su lista de cinco plurinominales. En el caso de las presidencias municipales, en varias el PRI va en alianza con otros partidos políticos, como el PRD por ejemplo, y también algunas diputaciones.

Nueva Alianza, que es el único partido estatal (los demás son nacionales) en la contienda, logró acreditar 102 candidatos a las alcaldías, aunque en muchas van en alianza con otros partidos, como el PAN, PRI y otros, al igual que sus 15 diputaciones locales, algunos los comparten con otros institutos políticos. Solo sus cinco plurinominales son exclusivos de Nueva Alianza.

El partido Movimiento Ciudadano al final solicitó el registro de candidatos en 79 municipios, las 15 diputaciones y su lista de cinco plurinominales.

El PRD acreditó 69 candidatos para presidentes municipales, las diputaciones estatales y los aspirantes plurinominales.

Fuerza por México además de cubrir las cuotas para diputados locales y plurinominales, solicitó el registro de 62 candidatos a igual número de alcaldías, mientras que el PVEM lo hizo para 50 presidencias municipales, el PT en 38 municipios, el PES en 37 municipios y Redes Sociales Progresistas, solo 21.

Todos cubrieron las cuotas de candidatos para las 15 diputaciones por la vía del voto directo y secreto, aunque casi todos tienen aspirantes comunes, o sea, que uno mismo es candidato de dos o más partidos. Solo en sus listas de cinco candidatos a legisladores plurinominales cada partido tiene sus propios aspirantes, que no comparten con otros partidos.

Morena es el único partido que va solo en todas las contiendas, en 104 alcaldías, diputaciones y plurinominales, no comparten sus candidatos con nadie.

En lo federal es otra cosa, porque en la contienda para diputados federales de dos distritos, el 02 con cabecera en Progreso y el 05 de Valladolid, los candidatos de Morena son también del PVEM y el PT, al integrarse los tres en una coalición de partidos.— David Domínguez Massa