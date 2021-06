Condena para exfuncionaria

Logra avances en 2 casos la fiscalía anticorrupción

La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción ya obtuvo su primera sentencia condenatoria contra una exfuncionaria municipal del interior del estado y de manera inédita la vinculación a proceso de un empresario, también fuera de la capital de la entidad, informó ayer el titular de esta fiscalía José Enrique Goff Ailloud.

“En lo que va de este año se ha ejercitado la acción penal ante los tribunales en contra de 17 exservidores públicos municipales, incluso se obtuvo la primera sentencia condenatoria a través de un procedimiento abreviado en contra de una exfuncionaria perteneciente a un ayuntamiento del interior del estado, por el delito de peculado, lo que constituye el primer antecedente en Yucatán en esta materia”, añadió el fiscal.

El entrevistado precisó que no se identifica plenamente a la alcaldesa y el empresario por el principio de presunción de inocencia, que incluso podría afectar el proceso porque se podrían quejar los procesados, dado que todavía no concluye.

En el caso de la exfuncionaria estatal, Goff Ailloud explicó que se trata de una secretaria de un ayuntamiento que fue sentenciada, pero sigue el proceso contra la presidenta municipal la cual ya está vinculada, pero todavía está en curso la etapa de investigación complementaria.

Respecto al empresario, el fiscal especial comentó que no fue vinculado a proceso, por lo cual lo impugnaron ante el Tribunal Superior de Justicia, donde se revocó la resolución de no vinculación y la decisión del juez para vincular a proceso al particular que estaba relacionado con probables operaciones irregulares, “esto fue algo inédito”.

“Se vinculó a proceso al empresario por el delito de peculado, por hechos ocurridos con antelación a la reforma al Código Penal en materia de la incorporación del catálogo de delitos por hechos de corrupción, esto atendiendo a su participación sustancial en la comisión de los hechos delictivos en los que se ocasionó el agravio en contra del erario de un municipio, cuyo expresidente se encuentra vinculado a proceso”, explicó.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Por último, el entrevistado reconoció que si bien falta mucho por avanzar y cumplir con las altas expectativas que la sociedad en general tiene de una fiscalía anticorrupción, gradualmente se van dando los primeros pasos, hoy todas las denuncias por probables hechos de corrupción son investigadas y, en caso de actualizarse algún tipo penal, deben responder por sus actos ante la autoridad jurisdiccional competente.

Más procesos

José Enrique Goff informó que recientemente se ejercitó la acción penal y se está a la espera de formular imputación en contra de todos los exintegrantes del cabildo 2015-2018 del municipio de Progreso, por el probable delito de cohecho, así como en contra de exservidores públicos del municipio de Calotmul por el probable delito de uso ilícito de atribuciones y facultades por contratación de deuda pública, hecho denunciado por la ASEY.