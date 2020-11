Conducta clave ante los delitos

Destacan el valor de la prevención en reciente charla

En la península, las policías estatales y las municipales tienen un papel importante y una coordinación estrecha con la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, dijo Julio César Sánchez Amaya, director general de asuntos especiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al término de su conferencia “Seguridad en las ciudades y las nuevas tecnologías”, ante a exalumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autonóma de Yucatán.

Sobre los índices delictivos que van en aumento, inclusive en ciudades como Mérida, Sánchez Amaya señaló: “Es probable que se estén dando, no puedo asegurar ni a favor ni en contra, pero lo que sí puedo decir es que en la medida preventiva está la respuesta”.

Añadió que no es lo mismo evaluar a Mérida que a Cancún. “(Las dos ciudades) están en la península, pero las condiciones son completamente diferentes en esta materia y no queremos que suceda eso aquí en Yucatán”.

También tocó el tema de ciberseguridad en las redes sociales. “Este crecimiento exponencial sobre las redes sociales te vulnera, te hace un objetivo para los grupos delictivos”.— Iván Canul Ek

“La ciberseguridad es una serie de componentes que tenemos que llevar personalmente. A la gente se le hace fácil señalar qué está haciendo, dónde cuándo… y se expone. Y hay gente que utiliza perfiles falsos para hacerse de amigas y amigos y buscar penetrar en lo familiar y personal. Eso es importante que podamos preverlo”.

Añadió que las medidas de seguridad en dicho caso son sencilla y simples. “Es decir, yo no puedo permitir que nadie entre a mi casa si no lo conozco, si no tengo conocimiento, entonces tengo que tener los candados suficientes y necesarios, y ahí están las aplicaciones que tienen esos candados para no permitir que cualquier gente llegue hasta el fondo de tu vida personal”.

Julio César Sánchez Amaya dijo que la inseguridad se agudiza en las ciudades y que el proceso de urbanización se acompaña de un incremento en los niveles o las intensidades de fenómenos de violencia, crimen e ilegalidad.

El funcionario compartió que México está dentro de la lista de los 13 países del mundo con mayores índices de criminalidad y que en el país se encuentran 19 de las 50 ciudades más violentas a nivel mundial.