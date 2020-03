Conductores chocan y se enfrentan a golpes en la glorieta del CUM (vídeo)

MÉRIDA.- Victor Cervera Hernández, diputado e hijo del exgobernador yucateco Víctor Cervera Pacheco, compartió dos vídeos en Facebook que se están viralizando y que han causado polémica. Las grabaciones exhiben una pelea en la glorieta cercana al Centro Universitario Montejo (CUM).

Cervera Hernández compartió los vídeos en la mañana de este viernes, con la descripción “así las cosas en Mérida. Tras un accidente, se ve cómo dos hombres golpean a un joven vestido con una playera rosa entre puños y patadas. De fondo se aprecian los vehículos en la calle 60 norte y la agresión termina hasta que llega un policía.

En una segunda grabación, el joven al que golpean da su versión de cómo ocurrió el accidente.

“Paso de la glorieta, vengo aquí a mi carril, se me cierran me voy para allá y me cierran el paso”, narró el conductor del vehículo con placas de otro estado.

Publicación desata comentarios xenófobos

Los usuarios notaron el acento del joven y la xenofobia sobresalió en los comentarios de la publicación. Sin embargo, otros lo apoyaron por enfrentarse sin ayuda a dos hombres. Hasta este mediodía, los vídeos se compartieron mil 700 veces.

