Conductores de Uber piden permiso para llevar a más de un pasajero

Conductores de Uber pasan apuros para “sacar el día”

“Pedimos respetuosamente al gobernador que nos escuche, que nos dé una audiencia para que le expliquemos por qué debe modificar el decreto para llevar a dos personas en vez de una”, señaló una guiadora de Uber, acompañada de otros compañeros, en entrevista con el Diario.

“Las personas piden el Uber porque quieren llegar rápido a su destino y no quieren viajar en autobuses y combis porque ven más riesgos de contagio”, explicó la mujer, quien combina sus labores del hogar con el trabajo de conductora con el objetivo de completar el gasto de su familia.

Dijo que ellos ven que taxis de cooperativas y del FUTV muchas veces no respetan el decreto y llevan a dos personas en sus viajes, pero precisamente lo hacen para no dejar en la calle a los pasajeros, por presiones de los mismo usuarios o para no perder el viaje porque tiene un costo por el consumo de combustible y desgaste del vehículo.

“Estamos seguros que esta petición de permitir llevar a dos personas por taxi o plataforma la desean todas las agrupaciones, cooperativas y sindicatos”, señaló.

En otro tema, los voceros de Uber Mérida informaron que hasta el día de hoy la empresa multinacional no responde a las peticiones de bajar las comisiones que cobra por cada viaje, que son del 50% global, pero tienen una leve esperanza porque Uber bajó sus comisiones al 25% en Monterrey, tras la protesta masiva que realizaron por las altas comisiones que cobra la empresa por el uso de su aplicación.

Gran disminución

Expusieron que el trabajo en Mérida ha disminuido grandemente a raíz de la pandemia del coronavirus cuando la gente entró en cuarentena y ahora que empezó la reactivación económica empiezan a tener un mayor movimiento, pero sus ingresos son mínimos porque solo pueden transportar a una persona por viaje, lo que ocasiona que haya muchas cancelaciones cuando son dos o tres personas.

Además, las comisiones de Uber son altas, de hasta 38% o 48%, más 11% de impuestos.

“Está bien que paguemos impuestos, son razonables, pero las comisiones son muy altas, no nos queda casi nada de ganancia, hay que trabajar más, gastar más en combustible, más desgaste del vehículo y más horas de conducir para sacar el día”, señaló la vocera del grupo.

Recordaron que para llamar la atención de los directivos de la empresa multinacional realizarán una segunda protesta los próximos lunes 6 y martes 7 de julio, y espera que la respuesta sea mayor a la primera realizada el 22 de junio pasado.— Joaquín Chan Caamal