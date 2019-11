Condusef alerta a Yucatán: “Empresa” suplanta identidad para defraudar

La Condusef alertó de nuevo a la población en general sobre la existencia de falsas empresas que se ostentan como entidades financieras para cometer fraude, en este caso en el estado de Yucatán.



En un boletín, explicó que esas falsas firmas ofrecen créditos a cambio de ciertas cantidades de dinero, que deben pagar de manera anticipada los interesados por concepto de comisiones por apertura y/o pagar una fianza que debe ser gestionada.



En estos casos, las personas engañadas pagaron y perdieron cantidades que van de los 1,000 a 100,000 pesos, de modo que presentaron la denuncia correspondiente en el Ministerio Público.



En las últimas semanas una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada (Sofom, E.N.R.) que está debidamente inscrita en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (Sipres) denunció ante la Condusef el uso fraudulento y suplantación de su nombre comercial.



Ofrecen crédito “rápido” y barato”

Incluso del uso de algunos de sus datos fiscales o administrativos, con los cuales defraudan a personas que buscan obtener un crédito “rápido” y “barato”.



En el comunicado, la Condusef señala que el “modus operandi” típico de las empresas falsas es el siguiente:



1.— Utilizan información como razón social, direcciones, teléfonos e imagen corporativa (logotipos) de las entidades financieras debidamente registradas y supervisadas, para hacerse pasar por ellas.



La información es utilizada en documentos, contratos, publicidad, redes sociales, páginas de internet apócrifas o anuncios en periódicos.



Piden pocos requisitos

2.— Ofertan créditos inmediatos y con pocos requisitos, pero solicitan anticipos de dinero en efectivo a fin de apartar el crédito, gestionarlo, adelantar mensualidades, pagar gastos por apertura o como fianza en garantía, generalmente por el equivalente al 10% ó 15% del monto total del crédito solicitado.



3.— Las personas usuarias denunciaron que quienes laboran en las empresas falsas los contactan vía telefónica o por redes sociales, haciéndose pasar por promotores de la entidad financiera y les ofrecen créditos con mensualidades de montos pequeños para hacerlos atractivos.



Sin embargo, cuando no reciben el crédito y ya pagaron los gastos exigidos ya no los pueden localizar o bien descubren que no trabajan para la entidad financiera que fue suplantada.



Utilizan domicilios falsos

4.— Utilizan domicilios falsos, en los que mezclan el nombre de alguna colonia (Roma) con calles (Norte 15 esquina Sur 24) y números (5260), que en realidad no existen.



5.— Solicitan a los usuarios enviar su información personal vía WhatsApp o Facebook, a través de Messenger, poniendo además en riesgo los datos personales del público.



6.— Cuando los usuarios realizan depósitos a la cuenta bancaria, o en algunos casos por medio de alguna tienda de conveniencia, para obtener el supuesto crédito buscan contactar a la entidad falsa.



Al no tener respuesta recurren a la Condusef o a la verdadera entidad financiera para verificar su existencia y ahí descubren que son víctimas del fraude o suplantación de una entidad financiera.



Recomendaciones de la Condusef

Por lo anterior, y a fin de evitar que seas sorprendido por este tipo de prácticas de fraude y suplantación de entidades financieras, la Condusef recomienda que antes de solicitar algún tipo de crédito tome en cuenta lo siguiente:



•La Condusef no avala ni supervisa cuentas bancarias en las que se realizan depósitos.

•No proporciones dinero antes del otorgamiento de un crédito, ya sea por concepto de seguro, comisión, gestión o cualquier otro gasto que se pretenda cobrar anticipadamente.

•No entregues documentos personales o datos de tarjetas de crédito o débito.

•Antes de hacer cualquier operación, asegúrate que la institución o entidad financiera esté registrada ante el Sipres que administra la Condusef; puedes llamar para verificar su página de internet y teléfonos.

•No des información ni realices operaciones a través de Facebook, WhatsApp o cualquier otra red social, solo acude a una entidad financiera que hayas verificado previamente.

•Asegúrate que las personas que te contactan como promotores de crédito, realmente laboran en la entidad financiera.

•No firmes ningún documento antes de leerlo completa y detalladamente.

•En caso de que la razón social contenga las siglas S.A. de C.V., asegúrate que esa empresa o entidad realmente exista. Lo puedes consultar ante la Profeco o la Condusef.

•Si utilizas internet como medio de contacto, asegúrate de verificar la información.



La Sofom suplantada en Yucatán

A continuación, te damos a conocer la Sofom, E.N.R. debidamente registrada ante la Condusef, cuya identidad fue suplantada en Yucatán.



Entidad financiera debidamente registrada en la Condusef: Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., Sofom, E.N.R.



“Empresa” suplantadora y/o falsa: PROGRE$EMOS (Utiliza la misma razón social, por lo que debe verificarse ante la Condusef la correcta).



Lugar y/o medio: A través de correo electrónico y la red social WhatsApp.



Si antes no verificas puedes perder tu dinero y quedarte sin el crédito solicitado.