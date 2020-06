Confinamiento problemático: Atención para la mujer que pide auxilio

La implementación del protocolo de acciones para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres durante la contingencia del Covid-19, a través de la “Línea Mujer” del Instituto Municipal de la Mujer, ha probado ser una útil herramienta para atender un problema culturalmente arraigado en muchos hogares y que se ha puesto de manifiesto como consecuencia del confinamiento, señaló la directora del citado organismo, Fabiola García Magaña.

La semana pasada dicho instituto rindió un informe en el cual se enumeran diversos aspectos de dicho protocolo, pero también arroja datos y cifras de lo que han sido los últimos tres meses en materia de atención a mujeres en situación vulnerable por violencia ejercida contra ellas y sus hijos al interior de los hogares.

Uno de los datos que más llamó la atención fue el hecho de que de marzo a mayo la “Línea Mujer” reporta 392 llamadas totales, de las cuales 258 fueron de atención a emergencias.

Fabiola García pone en contexto estos números para entenderlos mejor.

“Entendemos por una emergencia todas aquellas situaciones que surgen de manera inesperada en la que la mujer se encuentra en riesgo o es violentada de alguna forma y está en peligro su integridad emocional, física o su vida misma. Toda llamada de emergencia es tomada en serio y valorada al momento por los operadores de la línea a fin de brindar el apoyo que se requiera” explica la funcionaria.

“A la línea no sólo llegan llamadas de emergencia, también hay llamadas donde nos piden asesoría legal, apoyo psicológico, información general, etc., pero además antes de desglosar las cifras, es importante no perder de vista que prácticamente desde mediados de abril el instituto dejó de dar atenciones presenciales, razón por la cual la “Línea Mujer” se convirtió en el medio de enlace y atención, siendo este un factor que eleva los números pero en definitiva no el único”, indicó.

En marzo, de 122 llamadas 76 fueron de emergencia; en abril de 140, 105 fueron de auxilio, y en mayo de 130, 77 eran por una situación de crisis. De todas las llamadas de emergencia en cuatro casos estaba en riesgo la vida de la mujer, una de ellas un intento de suicidio.

“Ninguna llamada de emergencia es descartada, pero hay que darle su justa dimensión a cada caso; el confinamiento ha sacado a la luz algo que ya sabemos bien pero que en estas circunstancias se hace más evidente: culturalmente existe la violencia contra las mujeres al interior de los hogares, y es todo tipo de violencia: física, psicológica, económica, verbal, contra sus cosas y posesiones, sus hijos, y de todo tipo se denuncia a través de esta Línea Mujer”, dijo.

“El 20% de las llamadas de emergencia fueron canalizadas a alguna de las corporaciones policiacas. Se procede de diversas formas, se le pregunta a mujer qué desea hacer, si tiene algún lugar dónde quedarse o prefiere ir al refugio que opera el IMM, aunque en éste último caso está sujeto a la disponibilidad de espacio”, explicó.

Con cuatro ingresos en la última semana el lugar tiene una ocupación al 100% en éste momento.

Fabiola García se refirió al factor alcohol dentro de las situaciones de emergencia atenidas. Si bien para el mes de abril en el 80% de las llamadas de emergencia el alcohol era parte de la situación, para mayo esa tendencia fue mucho menor, pues en el 70% de las llamadas de emergencia el alcohol no fue la causa del hecho.

“Definitivamente ha sido el confinamiento el detonante de las situaciones de emergencia por encima del alcohol; no ha sido la ley seca sino más bien esa situación cultural y de pérdida de valores donde se agrede a la víctima por su condición de mujer, esa capacidad que tiene el ser humano de destruir hasta su propia familia”, subrayó.— Emanuel Rincón

Mérida Mujeres

Más de la entrevista con la directora del Instituto Municipal de la Mujer

Teléfonos

La funcionaria del Ayuntamiento dijo que el servicio Línea Mujer 800 455 7672 o 9999230973, opera las 24 horas del día todo el año con un equipo de operadores capacitados en la atención de emergencias y situaciones de crisis a través de múltiples estrategias para apoyar la confidencialidad de las denuncias y garantizar la seguridad de las víctimas.