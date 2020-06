“Confirma la existencia del BOA”

Morena: Se debe saber qué se hizo en un jet privado

El antropólogo Mario Mex Albornoz, presidente del comité directivo estatal de Morena, sospecha que el jet privado que llevó al gobernador Mauricio Vila Dosal a una reunión de gobernadores del PAN en Guanajuato fue rentado por el gobierno estatal.

Y también cree que esa reunión de gobernadores panistas forma parte del famoso plan BOA para revocar el mandato del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque en su opinión sí existe.

El BOA, llamado así por el presidente de México, presuntamente es un Bloque Opositor Amplio para derrotar a Morena en las elecciones intermedias y revocar el mandato de López Obrador. Supuestamente lo integran sus opositores entre los que están “influencers” de redes sociales, periodistas críticos, gobernadores que se oponen a la 4T y los expresidentes panistas Felipe Calderón y Vicente Fox.

Incluso, diputados federales del PAN denunciaron ante el INE al presidente por la divulgación del documento, pero fue declarado improcedente.

Mex Albornoz dijo que la población yucateca debe saber qué se hizo en un jet privado y precisó que la respuesta del gobierno del estado sobre ese viaje no deja satisfecho ni a Morena ni al pueblo.

El gobierno estatal, como publicamos, informó que el avión Learjet 45 de la compañía Air Peninsular Corp fue sin costo para el erario y el gobernador usó ese avión por la escasa conectividad aérea comercial.

“En el tema del viaje del gobernador de Yucatán a la reunión con gobernadores de su partido, la población yucateca debe saber que se hizo en un jet privado. La respuesta que dio el gobierno del estado no es satisfactoria para el pueblo yucateco, quien espera que sus gobernantes no estén viajando fuera del estado, sino que atiendan las consecuencias de la crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus y la reciente tormenta tropical”, señaló el dirigente morenista. “Las yucatecas y yucatecos no esperan ver viajes de gobernadores que luego solicitan endeudamientos como política de gobierno, menos en jets privados, cuya renta seguramente fue de un precio elevado”.

Mex Albornoz consideró que el evento fue de tipo partidista porque se trató de una reunión de gobernadores panistas agrupados en el GOAN (Gobernadores de Acción Nacional), quienes con claridad se han opuesto a las políticas de combate a la corrupción y austeridad republicana del gobierno de AMLO.

Exigen que les envíen recursos federales cuando éstos llegan a tiempo y en forma, incluso por adelantado, a sus respectivos estados.

“Esta reunión confirma la existencia del BOA”, reiteró. “Sus estados están afectados por severas crisis, como el caso de Guanajuato, por el narcotráfico; y el caso de Yucatán, por la crisis económica y la pandemia”.

En opinión del presidente estatal de Morena, el gobernador debe de informar qué empresario lo invitó y cuál fue el costo del vuelo del jet y si fue con cargo al erario. Además, consideró que esa reunión (del 14 de junio pasado) no aporta al estado porque fue una junta de gobernadores panistas, que como bloque político se han pronunciado en sentido contrario a la política del gobierno federal.—Joaquín Chan Caamal

Dijo que los recursos del Fonden, así como otros, han llegado a la población yucateca y a los demás estados de la República, incluso por adelantado, por lo que la reunión de gobernadores panistas no tiene como objetivo la ayuda a sus estados. Resaltó que en últimas fechas han surgido muchas quejas sobre el uso de los programas sociales del gobierno estatal, como en Chikindzonot, Tinum, Izamal, Yaxcabá, Tixcacalcupul, donde los habitantes expusieron que el programa emergente de apoyo comunitario sólo se distribuyen entre los simpatizantes de los alcaldes o gente identificada como miembros de su partido. Esto lo deberían revisar los responsables y en primera instancia el gobernador del estado en vez de realizar viajes con un fin partidista.