Confirman orden de embargo precautorio

Aseguran no hay sentencia sobre la Juguera de Akil

María Fritz Sierra, secretaria general de gobierno, indicó ayer que el embargo ocurrido con la Juguera de Akil se trata de la confiscación de algunos bienes, ya que es propiedad del gobierno del Estado, pero lo entregaron en comodato.

Embargo

Ayer informamos que Lorenzo Alvarado y Sosa, presidente del Consejo Citrícola Yucateco, indicó que una parte de la maquinaria de la Juguera de Akil está embargada por una sentencia de un juicio mercantil que promovió el mismo, por una deuda de cuatro millones de pesos, de acuerdo con un expediente de 2016.

La funcionaria estatal confirmó que solicitaron la intervención de la fuerza pública, y es algo que se está atendiendo en la Secretaría de Seguridad Pública.

Pero —continuó María Fritz—, no precisamente se ordenó que se lleven esas maquinarias, “es cierto que el demandante logro que un juez de lo civil acepte el cambio de depositario, es algo que estaba a favor de una razón social, y ya se lo otorgaron, pero repito, no significa que se lo lleven a otra parte”.

María Fritz señaló que se trata de un embargo precautorio, para que no se declare insolvente la parte demanda y no tenga con que cobrarse el demandado, pero es contra una razón social, y todavía no hay una sentencia definitiva, y se toman las medidas para que siga funcionando.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA