Confusión en el etiquetado

El queso, de gran valor en el sector panadero regional

La medida que establecieron las autoridades federales respecto a las restricciones a la comercialización de ciertas marcas y tipos de queso que se venden en México no ha tenido mayor impacto en las panificadoras de Mérida, que los utilizan para la elaboración de sus tradicionales recetas, aseguró Leticia Pech Gamboa, empresaria panadera de la localidad.

Según explicó, la tradición panadera de Yucatán tiene en el uso del queso un importante aporte. De hecho uno de los productos más emblemáticos, las hojaldras, llevan jamón y queso.

Este último también está presente en “tutis”, “patas” y algunas “baguettes”, sin contar que la diversidad en quesos crema y lácteos son insumos más recurrentes en aquellas empresas que además manejan pastelería y repostería.

“No hemos tenido ningún problema para conseguir nuestros insumos, el proveedor nos sigue abasteciendo de queso que siempre hay en existencia y el precio no ha sido modificado; hasta ahora no ha habido una afectación por falta de queso o que nos digan que cierta marca o tipo no habrá más, estamos produciendo normalmente y los precios se mantienen iguales”, refirió.

Leticia Pech, dueña de Panificadora “Los Pech” de Chuburná de Hidalgo, explicó que el queso es necesario para elaborar la icónica hojaldra de jamón y queso, la falta de este insumo derivado de leche impediría mantener una tradición que goza de arraigo en la localidad y entre los visitantes que la prueban.

Por otro lado, precisó que las industrias de la pastelería y repostería son las que más utilizan derivados de lácteos; además del queso, requieren medias cremas, cremas, queso crema, yogur, etcétera.

Etiquetado

La entrevistada aprovechó la ocasión para comentar su preocupación respecto al etiquetado frontal que las autoridades exigen para conocer las propiedades nutrimentales de los productos alimenticios industrializados.

Así como a ciertas marcas en el país se les exige este etiquetado, dijo, a ella le interesa conocer cómo aplica esta regulación en su panadería y sus productos, pues hasta ahora nadie se le ha acercado para informarle lo conducente.

“No sé y me gustaría saber, para estar en el marco de lo legal, qué procede con mis productos, ¿quién los etiqueta?, ¿cómo se llega al etiquetado?”. Por ejemplo, algunas conchas que nosotros preparamos llevan nutella (crema de avellana), la nutella ya viene etiquetada, pero se vuelve un insumo para llegar a un tipo de pan, ¿entonces el pan debe etiquetarse? Nadie me ha explicado esto”, subrayó.— Emanuel Rincón Becerra

La empresaria panadera recordó que las panificadoras, ubicadas en el sector primario durante la pandemia por Covid-19, son giros que han seguido operando a pesar de la emergencia sanitaria dada su importancia en el proceso de abastecimiento de alimentos para la población.

Sin embargo, apuntó, para esto fue necesario adaptar sus instalaciones y procesos a una nueva normatividad más estricta en el aspecto sanitario, también se modificaron los horarios de operación.

“Las panificadoras han podido sobrellevar bastante bien la situación por el Covid, no dejamos de operar. Si bien las adecuaciones de los procesos, espacios y horarios implicaron una necesidad de adaptarnos, ya lo hicimos y estamos abasteciendo de pan al mercado”, explicó.

“Quizá donde sí nos afectó fue en aquellos servicios y pedidos especiales que nos contrataban por parte de loncherías, banqueteras, cocinas económicas y restaurantes, ahí sí tuvimos caídas muy notorias, pues estos giros dejaron de operar, pero la venta directa al público siempre se ha mantenido y tiene demanda”, comentó.

Organismo extinto

Leticia Pech Gamboa fue la última delegada en la entidad de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, cuando ésta desapareció hace casi cinco años.

La delegación estaba conformada por 800 socios activos, en un último conteo se tuvo conocimiento de por lo menos 2,100 panificadoras en todo el estado con un promedio de tres trabajadores en cada una de ellas; es decir, el sector panificador en la entidad daba empleo a unos 6,300 trabajadores.

Los motivos por los cuales desapareció la delegación, explicó la entrevistada, estuvieron siempre ligados a la apatía de muchos socios para participar en las actividades tendientes a capacitar al personal y mejorar sus procesos productivos.

Uno de los últimos eventos que se organizaron y que fueron respaldados por la Canainpa fue un evento internacional sobre panadería, en el cual al final solo unos cuantos socios participaron.

“Después de aquel evento finalicé mi período como delegada, pero los socios ya no quisieron continuar en la cámara; unos se afiliaron a Canacintra, otros a la Canacope, Canaco, cada quien escogió de acuerdo con sus intereses, la delegación quedó acéfala desde hace unos cinco años”.

“Es una pena que la delegación Yucatán de Canainpa ya no exista porque algo que tenía muy valioso era la capacidad de coordinar la comunicación entre los socios, algo que ahora, en estos tiempo de pandemia, nuevas regulaciones y restricciones de productos, hubiera sido de gran utilidad”.

“Ante la llegada del Covid-19, cada panificadora tuvo que ir ante sus respectivas cámaras para conocer las medidas a adoptar para operar, cuando la cámara de panificadores pudo tener la información de primera mano y apoyar en el proceso a los socios de manera específica”, manifestó.

“Luego surgen las dudas sobre el etiquetado frontal con información al consumidor sobre el producto, lo mismo, no sabemos cómo tenemos que aplicarlo en las panaderías, y ahora las restricciones de marca y tipo de queso; es en situaciones como estas que te das cuenta que la comunicación era un valor primordial de la cámara para los socios”, destacó.

De un vistazo

Buscan acuerdos

La empresaria Leticia Pech Gamboa explicó que está en pláticas con el Gremio de Panaderos que cada año participa en las procesiones a la Catedral de Mérida, así como con un proveedor de insumos, para tratar de sentar las bases de una asociación que de alguna manera cumpla con algunos de los beneficios y ventajas que se tenían cuando existía la Canainpa.