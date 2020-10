Confusión en plazas comerciales por nuevas medidas de reactivación

MÉRIDA.- El primer fin de semana de días y horarios ampliados del Plan de

reactivación económica de Yucatán, tomó por sorpresa a algunas plazas

comerciales de Mérida porque muchos locales no se enteraron a tiempo ni se prepararon para abrir el sábado y domingo.

La Gran Plaza, según informó su gerente general Marco Antonio Hernández Corro, recibió el sábado aproximadamente 4,500 visitantes durante el día, la mayor asistencia desde que inició el plan de reactivación de negocios no esenciales.

Este domingo fue muy tranquilo en comparación con el día anterior, quizá por las lluvias vespertinas.

“Como la noticia la publicaron el viernes, la mayoría no estaba

preparado para abrir y muchos locales no abrieron. La gente ya quiere

salir, pero todavía sigue la incertidumbre entre los locatarios si les

conviene o no abrir. Tenemos 63 locales cerrados, no saben si abren o no por la incertidumbre que tiene por la situación económica y el temor al

contagio”, expresó.

Pide que se informe con anticipación

Hernández Corro sugirió que cada vez que el gobierno del estado autorice

mayor apertura de negocios o ampliación de horarios lo debería informar con anticipación a las cámaras empresariales, como Coparmex, para que estos comuniquen a sus afiliados y se preparen para reabrir.

El horario restringido

Otro problema que están palpando en esta reactivación económica es el

horario restringido (de 11:30 de la noche a 5 de la madrugada) porque deben de cerrar a las 9 de la noche para que los trabajadores que usan el

transporte público lleguen a tiempo a sus viviendas.

“El sábado tuvimos el problema de que había gente, pero a las 8:15 de la

noche todos los comercios ya habían cerrado para que dé tiempo a los

empleados tomar el transporte público”, señaló. “Mientras siga la

restricción de la movilidad van a sufrir los empleados y los locales tienen

que cerrar con el tiempo necesario para que los trabajadores tomen sus

camiones”, expresó.

De acuerdo al conteo que realiza Gran Plaza, el sábado entraron al centro

comercial 345 personas en apenas 20 minutos, hubo bastante gente, pero no se aprovechó porque no hubo una información anticipada de las ampliaciones de días y de horas de trabajo. La dificultad que hay en estos momentos entre los locatarios es que no quieren infringir las disposiciones del plan de reactivación y casi casi necesitan que cada nueva autorización se les den por oficio porque no desean que les apliquen alguna multa o un cierre del negocio.

Sobre los cines

Respecto a la reapertura de las salas de cines, Hernández Corro dijo que en

el caso del complejo que funciona en Gran Plaza (Cinemex) la gente todavía asiste muy poquito.

Otra plaza comercial que reportó una mejoría en la asistencia de clientes

fue The Harbor, cuya gerenta Patricia Jiménez, reportó que en estos días de ampliación de días y horario la gente va respondiendo positivamente.

Dijo que la plaza ya recibe a familias que recorren los comercios abiertos,

como Gran Chapur, que reabrió el 1 de octubre pasado, y las otras tiendas

que lo hicieron cuando inició el plan de reactivación económica en Yucatán.

“La plaza está abierta con todos los servicios como estacionamiento,

protocolos sanitarios y de seguridad y sigue la reapertura de comercios”,

informó.

" Sí se ve un poco de aumento de la asistencia, poco a poco la

gente va a tener más confianza de salir. Este movimiento comercial que

empieza a darse es para bien para todos y ayuda a conservar y crear nuevos empleos”.