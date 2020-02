Congreso de Yucatán hace historia con solo mujeres en la directiva

MÉRIDA.- La LXII Legislatura dio inicio a su Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, calificado como histórico por ser el primer estado en el país, cuya Mesa Directiva es presidida únicamente por mujeres: Janice Escobedo Salazar (PRI), como presidenta; así como Kathia Bolio Pinelo (PAN) y Fátima Perera Salazar (Morena), secretarias.



En la sesión de apertura, el pleno de los diputados también aprobó por unanimidad que el Informe Anual de Actividades del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhey), MIguel Óscar Sabido Santana, se celebre el próximo miércoles 26 de febrero del presente año.

Silvia López durante su mensaje en tribuna





En asuntos generales, Silvia López Escoffié (MC) enfatizó que la actual Legislatura está haciendo historia porque ningún Congreso de México ha tenido una Mesa Directiva presidida por mujeres, ya que en Veracruz se presentó una propuesta similar pero no procedió.

“Yucatán marca el ritmo de la historia. La Legislatura de la paridad está haciendo un excelente trabajo”, resaltó.





López Escoffié, agregó que en 1870, en Yucatán fundó la primera escuela para niñas en todo el país por Rita Cetina Gutiérrez, quien con otras mujeres ilustres, organizaron el Primer Congreso Feminista en Latinoamérica en 1916, además de contar con las primeras diputadas y otorgar el derecho a las mujeres a votar y ser votadas en 1923.

La presidenta de la Mesa Directiva, Janice Escobedo, agradeció la confianza y la sororidad por parte del pleno de la LXII Legislatura, para construir productos de mucho éxito que se traducirán en bienestar para todos los yucatecos.





En la plenaria, se turnó a la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el oficio suscrito por el Gobernador de Yucatán que remite el Primer Informe de Gobierno de la Administración Pública 2018-2024, para que establezca el formato y calendario para la glosa respectiva.



También, se envió a la comisión de Presupuesto la iniciativa para modificar la Ley General de Hacienda y la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020, enviada por el Ejecutivo estatal, que contempla la eliminación del derecho por infraestructura de seguridad.

Que no haya perdón en casos de violencia familiar

Además, se turnó a la comisión de Justicia y Seguridad Pública, la iniciativa que reforma el artículo 115 del Código Penal, suscrita por Movimiento Ciudadano, para que no se pueda otorgar el perdón del ofendido en los delitos de violencia familiar; así como a la comisión de Derechos Humanos, la iniciativa que propone la Ley de Desarrollo Social, enviada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPAC).



Por otro lado, Leticia Euan Mis (Morena) habló del Instituto de Salud para el Bienestar, cuyo objetivo es dar atención médica en los tres niveles de salud y medicamentos gratuitos a 69 millones de personas, que no cuenta con seguridad social; lo anterior, dijo, debido a que en administraciones anteriores se les negó el derecho a la salud a los mexicanos, por falta de hospitales y el desabasto de medicamentos, falta de equipo médico, entre otros.



En respuesta, Manuel Díaz Suárez (PAN) mencionó que en gobiernos anteriores, al menos en Yucatán, se construyeron varios hospitales del IMSS, ISSSTE y el de Alta Especialidad (HRAE), por lo que no estaba de acuerdo con lo antes expuesto, toda vez que el derecho a la salud no debe utilizarse como bandera política.

Iniciativa para eliminar el reemplacamiento

En otros temas, Miguel Candila Noh (Morena) presentó una iniciativa para adicionar el primer párrafo del artículo 49 de la Ley General de Hacienda, así como reformar diversos artículos de la Ley de Tránsito y Vialidad, al igual que su Reglamento, con el objetivo de eliminar el derecho de reemplacamiento, una vez que se realice el programado para este año y las micas tengan vigencia permanente.



Para finalizar, se convocó a la siguiente sesión ordinaria el próximo miércoles 5 de febrero del año en curso a las 11 de la mañana.







