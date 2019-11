Alistan iniciativa para contener el acoso telefónico

Ante el constante acoso telefónico de los bancos y otros negocios, y fraudes por teléfono que se cometen en Yucatán, el Congreso del Estado preparara una iniciativa de ley, la cual, como muy pocas veces ha sucedido, presentará ante la Cámara de Diputados, para que se tomen medias al respecto.

“Es desesperante y muy molesto, a diario se reciben desde temprano constantes llamadas ofreciendo créditos, tarjetas y otros servicios. Por más que les digas que no, te siguen fastidiando. Todos se quejan de lo mismo, creo que no hay una sola persona que no reciba estas llamadas y a veces hasta hacen fraudes telefónicos. Hay que hacer algo, tenemos que legislar sobre esto”, expuso Silvia López Escoffié, diputada de Movimiento Ciudadano.

Al acordar en la comisión de Justicia y Seguridad Pública que se realizarán reuniones de trabajo para atender este tema, Felipe Cervera Hernández, diputado del PRI, se comprometió a que como presidente de la Junta de Gobierno del Congreso presentaría esta iniciativa que se elabore ante la Cámara de Diputados, ya que se trata de un asunto del ámbito federal.

Hasta donde se recuerda, la última vez que el Congreso del Estado envió una iniciativa a la Cámara de Diputados fue hace unos 10 años para establecer la figura de candidatos independientes, que ya existía en Yucatán, y se aprobó un año después.

En este caso, ayer, en el marco de la discusión sobre la iniciativa para sancionar penalmente las llamadas falsas de auxilio, Silvia López puso sobre la mesa el problema del acoso telefónico que hacen los bancos, de lo cual miles de yucatecos se quejan constantemente, por lo cual considera que también se debe legislar al respecto.

La diputada propuso incluso empezar a la brevedad a realizar reuniones de trabajo de esta comisión de Justicia para empezar a revisar este tema del acoso telefónico, a fin de elaborar una iniciativa de ley que proteja a las personas y castigue a quienes cometen estas presiones molestas en los teléfonos, por la tranquilidad de la población.

Cervera Hernández dijo que esto corresponde a los diputados federales porque comunicaciones y bancos son del ámbito federal, pero se compromete a presentar esta iniciativa precisamente ante la Cámara Baja, donde sí pueden legislar e implementar medidas contra este acoso telefónico.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Te puede interesar: Diputados proponen regular viajes al extranjero de servidores públicos

En el Legislativo se recordó que los congresos tienen la atribución de presentar iniciativas ante la Cámara de Diputados y es lo que aprovecharían para atacar este problema que aqueja a miles de personas no sólo en Yucatán, sino en todo el país, lo cual hace muy probable que esto proceda.

Preparación

Felipe Cervera Hernández, diputado del PRI, habló de la iniciativa de ley que preparan.

Compromiso

Se comprometió a que, como presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, presentará esta iniciativa precisamente ante la Cámara Baja, donde sí pueden legislar e establecer medidas contra el acoso telefónico.

Atribuciones

En el Legislativo se recordó que los congresos tienen la atribución de presentar iniciativas ante la Cámara de Diputados y es lo que aprovecharían para atacar este problema constante de acoso telefónico de los bancos y otros negocios, y fraudes por teléfono, que aqueja a miles de personas no sólo en Yucatán, sino en todo el país, lo cual hace muy probable que esto proceda, se dijo.