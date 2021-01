Conmemoran larga cruzada femenina

Destacan lucha de las mujeres en diferentes campos

En sesión solemne, el Cabildo conmemoró ayer el 105 aniversario del Primer Congreso Feminista, celebrado en Mérida en 1916.

La oradora huésped Xixili Fernández Casado reconoció “el trabajo de años de tantas activistas feministas que desde la sociedad civil se dejan la piel día a día luchando por los derechos de las niñas y mujeres en todos los ámbitos, teniendo que enfrentarse a la violencia estructural e incluso institucional”.

La sesión fue encabezada por el alcalde Renán Barrera Concha.

En la sesión, Xixili Fernández dijo que en los siete años que tiene de vivir en Yucatán ha constado que sigue viva la fuerza luchadora, revolucionaria y sonora de aquellas feministas que les precedieron y que lograron organizar el Primer Congreso Feminista en México, y el segundo en toda Hispanoamérica.

“Hoy quiero empezar honrando a todas esas mujeres que luchan en Yucatán y que también podrían estar hoy aquí dando este discurso”.

También hizo un reconocimiento a todas las mujeres que, desde sus trincheras profesionales, ya sea como políticas, funcionarias, académicas, médicas, periodistas, artistas, empresarias o juristas, luchan por incorporar la perspectiva de género en sus áreas de trabajo, tradicionalmente regidas por valores patriarcales.

“Mi admiración a la nueva generación de jóvenes que no se conforman con el status quo, que cuestionan el sentido de los estereotipos de género y critican el binarismo de género, que exigen ser dueñas de su cuerpo y que ya no tienen miedo de señalar a los acosadores y agresores”, indicó.

“Un apapacho también para todas esas mujeres que se dedican a acompañar a otras mujeres, como psicólogas, educadoras, sobadoras, parteras, guías y demás, que están contribuyendo a que vayamos sanando las heridas que el patriarcado nos ha ido dejando en el cuerpo y en el alma”, dijo.

La oradora habló de los hombres aliados que “abrazan las nuevas masculinidades y que reconocen su parte femenina”, abriéndose a renunciar a los privilegios que les fueron asignados y que asumen su corresponsabilidad en generar el cambio hacia una sociedad más sana, reconstruyendo los roles de género y creando nuevas formas de relación entre los sexos de manera más justa e igualitaria.

“Al fin se ha evidenciado algo que desde la economía feminista llevamos años señalando; que sin todas las tareas de cuidado que las mujeres venimos haciendo por amor, la vida y la sociedad no se sostiene y no puede prosperar. Que no podemos sobrevivir como humanidad sin cuidarnos los unos a los otros; que la salud, el cuidado y el sostenimiento de la vida son la base para todo lo demás y que los seres humanos estamos interconectados”.

El alcalde resaltó que el aniversario del Primer Congreso Feminista del país es un acontecimiento que “nos inspira a continuar trabajando en la construcción de una ciudad más solidaria e incluyente, en la que se respete la dignidad de las personas y se generen las oportunidades para un desarrollo pleno con equidad de género”.

“Mérida ha sostenido y continuará impulsando un compromiso permanente con sus mujeres, y en ese marco de reconocimiento a su legado, este Ayuntamiento ha realizado a lo largo de esta administración, una serie de acciones afirmativas a fin de consolidar su lucha en base al ejercicio de sus derechos humanos y el respeto de los mismos”, dijo.— Iris Ceballos Alvarado

Cabildo// Mérida

Más de la sesión solemne del Cabildo por el aniversario del Primer Congreso Feminista.

Acciones

El alcalde Renán Barrera Concha también dijo que el Ayuntamiento ha efectuado una serie de acciones en favor de las mujeres, desde foros virtuales como el de “Mujeres en su diversidad frente al aislamiento”, hasta la puesta en marcha de programas como “Mujeres Seguras en tu Establecimiento”, con apoyo de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida.

Regidoras

En la sesión edilicia de ayer también se tuvo la intervención de las regidoras Gabriela Aguilar Ruiz, quien presentó una reseña del Primer Congreso Feminista, y de Karen Achach, quien dio lectura al curriculum de la oradora huésped, Xixili Fernández Casado.