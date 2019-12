Consideraciones de Coparmex por el paquete fiscal

No otorgan un “cheque en blanco”

Ante la polémica y la división de posturas que ha desatado el cobro del llamado impuesto hotelero en 2020, la Coparmex Mérida hizo un llamado al sector empresarial y la sociedad a cerrar filas para fortalecer las finanzas públicas del Estado.

“El llamado es que a pesar de cualquier diferencia, cerremos filas para que construyamos un mejor estado y fortalezcamos las finanzas públicas del estado”, declaró el presidente de Coparmex Mérida, José Antonio Loret de Mola Gómory, entrevistado después que se despidió ayer del gobernador Mauricio Vila Dosal en el estacionamiento del Gran Museo del Mundo Maya tras un evento.

El directivo empresarial afirmó que el aval al paquete fiscal para 2020 no es un cheque en blanco para ninguna autoridad. Dijo que en ese año el gobierno estatal tendrá la mayor inversión en turismo con los $200 millones en la ampliación del Centro de Convenciones Siglo XXI y los $170 millones en el Tianguis Turístico. Afirmó que les presentaron información de la mala situación financiera por los recortes del gobierno federal.

“Estamos trabajando todo el sector empresarial lo más unidos posible para que prosperemos todos los yucatecos”, indicó.

—¿No se pone en riesgo la unidad del sector empresarial con el brote de inconformidad de los hoteleros?. Han surgido versiones de que directivas empresariales no están de acuerdo con la iniciativa —preguntó el reportero del Diario.

—Asumimos nuestra responsabilidad como Coparmex en las decisiones que hemos tomado anteponiendo la prosperidad de Yucatán” —respondió— Estamos trabajando y seguiremos trabajando para que el sector empresarial siga como ha sido siempre, unido, a pesar de cualquier diferencia de opinión, abonando para que el diálogo nos fortalezca. Dicen que en una crisis tiene que salir lo mejor de cada quien, es lo que tratamos de hacer y estoy seguro que lo vamos a lograr.

—El sector hotelero se opone a cobrar ese impuesto, dicen que no saben el destino de ese recurso — planteó el reportero del Diario.

—Creo que es pertinente ver todo el bosque, no solo un árbol. Y en este sentido quiero decirles que a petición del CCE y del Consejo Consultivo el gobernador se reunió con todo el sector empresarial. Nos expuso a todos los miembros del CCE la situación que guardan las finanzas del Estado y nos hizo ver que venía complicado el panorama para el próximo año —respondió Loret de Mola Gómory.

“Recordemos que el presupuesto federal llegó 24 horas antes del tiempo para que el gobierno estatal ingrese su paquete fiscal al Congreso del Estado”, añadió.

“La verdad es que todos hemos trabajado a marchas forzadas, mi reconocimiento al sector empresarial, a las organizaciones de la sociedad civil, a la academia. Hay un punto en particular que no ha sido bien explicado. No es un impuesto a los hoteleros (la propuesta), es un derecho que se le debe de trasladar a los que vienen de fuera y se hospedan en Yucatán”, afirmó.

—Ya en el Congreso del Estado los representantes del gobierno reconocieron que también los yucatecos pagarán ese derecho hotelero —replicaron los reporteros.

—Son disposiciones de carácter general, no particular y es correcto. Si vamos a un hotel de Valladolid pues tendremos que pagar, pero el 95% o más es gente que viene de fuera —dijo Loret de Mola Gómory.

“El espíritu es y seguirá siendo que los turistas nos ayuden, tenemos mucho que agradecerles, que nos ayuden aportando un poco de dinero adicional para las finanzas públicas del estado. No es un impuesto a los hoteleros, es un derecho al que pernocte en Yucatán”, insistió.

El presidente de la Coparmex Mérida dijo que evidentemente todas las discusiones económicas generan diferentes opiniones y el sindicato patronal las respeta todas, pero trabaja para lograr consensos y eso ocurrió en el Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto de Yucatán y conjuntamente con los miembros del CCE trabajaron para lograr consensos.

Se sabe, dijo, que no son temas fáciles y este momento es irónico para el Consejo Consultivo porque se creó para decidir dónde se invertirían los recursos extraordinarios federales que llegaba al estado, “pero ahora sus integrantes deciden cómo afectar a todos en la menor medida posible. Es una decisión muy sensible”.— Joaquín Chan Caamal.

Loret de Mola Gómory reconoció que los miembros del Consejo Consultivo recibieron del gobierno del estado la información de la situación financiera, escucharon, recibieron propuestas que en algunos casos modificaron, en otros casos complementaron y en otros casos rechazaron, como la aplicación del aumento del porcentaje del impuesto a la nómina, que se aplicará en 2021. Y también sugirieron que el gobierno enfoque sus esfuerzos en la informalidad y en las plataformas que dan servicio de transporte y renta de cuartos de hospedaje.

“Los miembros del consejo consultivo que representan al gobierno entendieron nuestros argumentos y si bien no todo fue perfecto, antepusimos el bienestar de Yucatán, el desarrollo social y económico del estado, y dimos margen de maniobra esencialmente de lo que requiere el gobierno del estado para no perder el dinamismo y el rumbo, la certeza social y económica con la que venimos operando desde hace unos años”, aseguró el empresario.

“Lo que sí es claro, es que el sector empresarial está interesado en el tema financiero, no en lo político”.

Dijo que hay que esperar que los diputados aprueben el paquete fiscal porque toda iniciativa y su aplicación es perfectible, “pero no hay que perder de vista ni dejar de sensibilizar a la sociedad que el espíritu de ese derecho hotelero es que el dinero provenga de la gente que viene a disfrutar de Yucatán, porque de alguna manera el gobierno invierte para que tengan buena seguridad, infraestructura y servicios de calidad”.

“ En el mundo viajan 1,400 millones de personas al año y los yucatecos deben de aspirar a transformar al estado y convertirlo en un destino turístico consolidado. Para ello se necesita infraestructura, servicios, hoteles de calidad mundial y como Yucatán tiene potencial, muchos empresarios realizan esfuerzos para invertir en negocios turísticos”, concluyó.

