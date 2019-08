Consideran que el PRI estaría mejor sin Ivonne Ortega

“Hacía mucho ruido”

La carta con la que Ivonne Ortega Pacheco presentó su renuncia al PRI, en la que habla de prácticas arcaicas, mañosas e ilícitas en la contienda interna por la presidencia de ese partido, en su conjunto es una misiva que otros políticos le pudieran aplicar a ella misma, en otras circunstancias, tanto como gobernadora como en los distintos procesos electorales en que ella ha participado, señala el doctor Luis Ramírez Carrillo.

La carta en sí es un texto formal, previsible, no tiene nada extraordinario, añade el sociólogo. Ni ella misma cree lo que está diciendo en su carta, más bien está usandolo como un pretexto porque no ganó. Porque si hubiera ganado aunque fuera por un voto, con todas esas mañas, hubiera dicho que todo estuvo muy bien.

Entrevistado por el Diario un día después de que la exgobernadora hiciera pública su salida del PRI, luego de 29 años de militancia, el sociólogo y analista político afirma que es evidente que a ella solo le importaba el poder para sí misma, para poder lucrar con él, como lo muestra el enorme patrimonio del que se ha hecho por medio de la política.

Los fines partidarios del PRI la tuvieron sin cuidado, agrega. Ella entró al PRI para ganar poder, dinero, porque le gustan los reflectores, casi tanto como el dinero, quizá hasta más. Si el PRI es el partido de todo lo que ella dice, entonces ¿por qué lo quería presidir?

Pero ella sabía que esto iba a pasar —indica—. Creo que antes de ir a la contienda interna del PRI, ella sabía que iba a perder. Todos podíamos ver desde mucho antes que no iba a ganar. Sin embargo, en su megalomanía seguro amenazó con salirse antes del proceso, pensando que iba a presionar lo suficiente al partido como para darle el triunfo.

Ella quería encabezar al partido que dice que es el PRI para presionar políticamente y obtener concesiones —insiste—, para ser una oposición negociadora que le aportara ventajas personales, tanto en la político como en lo económico.

A fin de cuentas, comenta, el PRI sigue siendo, aun como oposición buena, mala, regular o pésima, una franquicia que deja dinero y cuotas de poder… y lo va a seguir siendo. El problema para el PRI ahora es que Morena lo está sustituyendo como partido de poder, pero también como alternativa de partido estatal, totalitario, hegemónico; así como hablábamos del PRI-gobierno, ahora podemos hablar de Morena-gobierno, con las mismas prácticas. El PRI está viendo ahora amenazada su identidad.

En cuanto a las repercusiones que pudiera tener en el panorama político local la renuncia de Ivonne, el doctor Ramírez indica que muchos priistas están aplaudiendo la decisión de salirse del partido, diciendo: “Qué bueno, nos libramos de ella al fin…, se fue una plaga”.

Pero también es cierto que cualquier división de esta naturaleza en principio debilita al partido —apunta—, pero yo creo que el PRI yucateco tiene más posibilidades de reconstituirse y de fortalecerse sin Ivonne que con ella.

No sé cuál sea el futuro del PRI local…, depende mucho de lo que pase en lo nacional, añade el analista político. Parece que se irá apagando, pero yo no lo firmaría. El priista no va a dejar de ser priista solo por Ivonne. Yo creo que muchos más se van a acercar al partido si piensan que ya no está ella.

Obviamente hay una ruptura institucional en el ámbito local que la directiva rápidamente tiene que costurar, pero vamos a ver si es capaz de hacerlo, dice.

Primero se necesita una operación cicatriz interna, que va a alejar a una serie de personas, aunque el tipo de gente que apoya a Ivonne es exactamente como ella, es decir básicamente unos trepadores, señala el entrevistado. Ella se lleva a su pequeño grupo de interés.

La señora hacía mucho ruido y era un elemento muy discordante en el panorama local, explica. Entonces, el PRI yucateco va a ganar más con la salida de Ivonne que si ella se quedara, a mediano y largo plazos.

Sobre el futuro de la exgobernadora, considera que desde el instante en que ganó Morena y López Obrador a Ivonne se le prendió el foco y tiene detrás del oído una vocecita que le dice: “pásate a Morena…, pásate a Morena, porque ahí está el hueso”.

El hueso grande pasó del PRI a Morena y entonces hay que pasarse a Morena, insiste. Eso está en el ADN de los priistas al estilo de Ivonne. Ella sí daría ese salto, pero yo creo que Morena está pensando si la acepta.— Víctor M. Dzul Zum

Ivonne Ortega Repercusiones

Otros conceptos del doctor Luis Ramírez Carrillo sobre la exgobernadora yucateca.

Payasada

Su papel no deja de ser un poco una payasada: la manera en que quiso ser candidata a la Presidencia de la República fue una charlotada, una especie de ópera cómica, no se hizo con seriedad suficiente. Ella aparece como un personaje fuera de foco, como que no acaba de darse la dignidad de figura política para actuar con toda seriedad.

Protagonismo

Se le veía como una priista poco seria, muy advenediza, demasiado dedicada a llamar la atención de una manera demasiado protagónica, muy personalista. Muchos priistas la consideran culpable de la debacle del PRI.