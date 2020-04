Consideran que la ley seca no se aplicó adecuadamente

La “ley seca” no previó sus efectos, dice un psicólogo

No se debió aplicar de manera tajante la “ley seca”, debió de ser en forma paulatina poniendo algunos candados, sin cerrarlo todo de golpe, opinó el especialista Rafael Baquedano Mézquita en representación del Colegio de Psicólogos de Yucatán, cuestionado sobre los resultados de esta medida al incrementarse la violencia en los hogares, en el marco del aislamiento social por el Covid-19.

“Cuando se anunció la ‘ley seca’, obviamente muchos acortaron sus tiempos, sacaron sus ahorros para comprar de más, para tener sus reservas, no respetaron su sana distancia y se volcaron a comprar lo que alcanzaran, eso fue una señal que las autoridades debieron tomar en cuenta”.

Colaboración

El profesional precisó que en el Colegio de Psicólogos apoyan las acciones de la autoridad, incluso colaboran con el Ayuntamiento en su programa de atención a víctimas de la violencia, pero reconocen que el solo anuncio de la “ley seca”, primero detonó el romper la sana distancia, en segunda hizo descuidar la economía, “los que tenían 500 o mil pesos para el fin de semana, mejor lo gastaron en abastecerse, alterando un proceso de seguridad”.

Como integrante del Colegio de Psicólogos comentó que desde ahí se empezaron a generar condiciones violentas y con la situación de encierro que se hace en la casa, de ahí las llamadas por casos de violencia, es comprensible de que se dé derivado de esa disposición.

Por otro lado —continuó el entrevistado—, llega la situación de que ya me gasté mis reservas de alcohol y, los que están en un nivel elevado como consumidores, al saber que ya no hay y aumentará los precios de los productos, se vuelve otro detonador de ese estrés y frustración de “que quiero y no puedo”.

Abstinencia

“Entonces el síndrome de abstinencia genera, propicia la detonación de la violencia, que es de conducta aprendida, sabemos en el caso de los hombres que tienen que enfrentar a la vida, los golpes de la vida y la misma mujer toma un rol en este proceso, por eso es importante trabajar mucho en esta parte que, como sociedad a lo mejor fue muy tajante para ejecutar en este periodo y sobre todo por un tiempo muy largo”, opinó.

En lo particular el psicólogo visualizó y consideró que varios van a coincidir en que cuando se levante la “ley seca”, el 30 de abril próximo hasta ayer pues no se sabe si decidirán ampliarlo, es cuestión de esperar un fin de semana y se resurtirán, a lo mejor por celebración y prevención.

“La estrategia de controlar la bebida para evitar la violencia no es mala, pero no tan tajante, sino gradual con candados para que los consuetudinarios no se sientan en privación, hay ciertas condiciones, cuando se anunció la ley seca obviamente muchos acortaron sus tiempos, compraron de más, para tener sus reservas, si esto se hubiese aplicado gradualmente no se hubieran visto desesperados”, indicó.

“Insisto, la medida de querer controlar el alcohol para mermar o controlar la violencia no es mala, lo malo es la forma en que se aplicó, el acortamiento en el plazo sobre todo en los ya adictos, les genera el síndrome, resienten el no poder tenerla y genera acciones agresivas además de tender a descargarlo en sus seres cercanos, y siempre con los más débiles”, explicó.

Para dar una idea de lo que pueda estar pasando en algunos casos de bebedores crónicos, el profesionista citó el siguiente ejemplo: “si un paciente sufre ansiedad o mucho estrés y tiene fobia a las culebras, lo llevo al serpentario le quito la venda y le pongo una serpiente en la mano, al quitarle la venda hasta se puede hasta morir, lo muy extremo puede ser contraproducente, generar más problemas”.

Idea

El entrevistado consideró que éste es un fenómeno multifactorial donde debió ser considerando muchas cosas, considerar posibles consecuencias, la idea no es negativa, la forma en que se implementó no es del todo adecuada, abre espacios a otras afectaciones.

Baquedano Mézquita afirmó que la ley seca no hará que desaparezca la violencia intrafamiliar, en eso coincide con la investigadora Gina Villagómez, por eso sigue la violencia, y ahora la parte en la que se debe trabajar mucho es con los que viven la violencia, las víctimas, puede ser la esposa y los hijos.— David Domínguez Massa

Factores detonantes

El aislamiento social y la ”ley seca” se conjugaron para que haya violencia doméstica

Primeros sitios

El psicólogo Rafael Baquedano Mézquita recordó que lamentablemente se debió considerar por ejemplo que Yucatán está entre los primeros lugares por situaciones que no son de mucho orgullo que se diga, como el alcoholismo, la obesidad y el VIH, por citar algunos ejemplos.

Atención

Para apoyar la atención a este problema de la violencia intrafamiliar el profesionista reiteró que como colegio colaboran con el Ayuntamiento de Mérida, en la “Plataforma Mérida nos Une”, con el cual disponen de la línea de atención psicológica 9994 -54-10-81, de lunes a domingo, de ocho de la mañana a siete de la noche, y otros donde cuentan con 20 psicólogos clínicos del volegio que apoyan, para la atención en crisis.

Síguenos en Google Noticias