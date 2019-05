El campus de la EBC en Mérida, en construcción

La Escuela Bancaria y Comercial (EBC) construye su moderno edificio del Campus Mérida en el norte de la ciudad, con lo cual consolida su oferta académica de educación superior en la región y aumentará al doble su capacidad de matrícula escolar en el año 2020.

Entusiasmado por la algarabía de sus alumnos, de sus profesores e invitados especiales, el rector del sistema educativo EBC, doctor Carlos Prieto Sierra, acompañado del director del Campus Mérida, Sergio Hinojos Herrera, y otros distinguidos personajes colocaron simbólicamente la primera piedra del nuevo edificio de tres niveles, que tendrá los más altos estándares académicos, tecnológicos, ambientales y de confort, con capacidad para albergar a más de 1,000 estudiantes.

El nuevo edificio EBC, que ya está en construcción en un terreno de 4,000 metros cuadrados ubicado a la vera de la avenida Xcumpich, casi enfrente del Centro Universitario Montejo, sustituirá al actual edificio de la colonia Itzimná que ya fue rebasado por el número de alumnos que buscan una educación especializada, de vanguardia y de excelencia en el área de los negocios y las finanzas.

“Nuestro nuevo Campus Mérida abrirá sus puertas en agosto de 2020 para albergar a más jóvenes hambrientos de éxito”, expresó el rector Carlos Prieto durante la ceremonia de colocación de la primera piedra de ayer.

En Itzimná

El doctor Prieto Sierra recordó que hace tres años, en presencia del hoy gobernador Mauricio Vila Dosal, inauguraron el edificio EBC de la colonia Itzimná y le pidió su confianza de que el Campus Mérida sería réplica fiel de la calidad académica que oferta EBC en todo su sistema escolar. Y hoy, en 2019, dice categóricamente que cumplió esa promesa y por los buenos resultados obtenidos no solo honró su palabra, sino que la superó.

“Hoy no cabemos en nuestra casa actual, no nos quejamos, gracias al recibimiento que tuvimos en Mérida y la región sureste decidimos comenzar la construcción de un nuevo campus”, señaló en su mensaje ante los asistentes.

“Hoy comenzamos un proceso constructivo que nos llevará poco más de un año. Será en el semestre académico de verano de 2020 cuando estrenemos el nuevo edificio. Quiero aprovechar para agradecer a los desarrolladores, arquitectos, interioristas, trabajadores de la construcción su determinación, su apoyo y trabajo que nos llevará exitosamente a la inauguración del nuevo campus en la fecha programada”, apuntó el rector.

“Aquellos que comenzaron sus estudios en agosto de 2016 y terminarán su licenciatura en verano de 2020 ya no tendrán oportunidad de ocupar los nuevos salones, pero será su casa para siempre”, enfatizó ante los aplausos y la gritería de los jóvenes estudiantes de esta casa de estudios privada. “Me atrevo a proponer que la ceremonia de graduación de la primera generación se realice en este nuevo edificio, y si me invitan, me comprometo a estar con ustedes ese día”.

Diseño

El nuevo edificio del Campus Mérida fue diseñado por el despacho del arquitecto Ignacio Urquiza, quien estuvo presente, y la obra la ejecutará la empresa yucateca Proser, cuyo director general, Carlos Ancona Riestra, también estuvo entre los invitados. El edificio tendrá las siguientes instalaciones: un centro de aprendizaje con equipos de cómputo y salas de estudios, gimnasio con regaderas, cafetería, sala de trabajo colaborativo, auditorio, servicio de Wifi, un área de 700 metros cuadrados de áreas libres y un estacionamiento para 200 vehículos. En virtud de que su diseño es sustentable, tendrá una iluminación y sistema de agua ahorradores de energía, un sistema generador de energía por medio de paneles solares, planta de tratamiento y áreas verdes con plantas y vegetación local.

El doctor Prieto Sierra informó que el costo de la obra sería de 10 millones de dólares.

Crecimiento

El éxito de EBC en Mérida seguirá en los próximos años porque con el nuevo edificio aseguran un crecimiento sostenido, ampliarán la oferta de licenciaturas con la creación de la carrera de Derecho, aunado a las otras siete carreras profesionales, los posgrados y educación continua, y la mejor promoción que tiene esta universidad es la recomendación que realizan los propios alumnos, los docentes y escuelas preparatorias amigas comprometidas con la institución. Actualmente tiene una matrícula de casi 600 alumnos y cuando concluya el nuevo Campus Mérida tendrá capacidad para el doble. Y la EBC tiene un “plus” gracias a empresarios yucatecos que contratan a los estudiantes antes de su graduación.

EBC recibe estudiantes de Mérida, de municipios del interior del estado, como Valladolid; de Campeche, Chetumal, Cozumel, Villahermosa y otras ciudades del sureste mexicano.

“Estamos convirtiendo a la EBC Mérida en un centro de excelencia académica regional y con la inversión inmobiliaria creamos más fuentes de empleo, más plazas para personal académico altamente capacitado, una derrama económica importante y la integración de mayor número de alumnos al campo laboral, estamos haciendo de Mérida una ciudad cada vez más fuerte”, señaló.

Durante la ceremonia de colocación de la primera piedra los asistentes oyeron la historia del joven Miguel Ángel Lara Arregoitia, alumno fundador de la EBC en Mérida, y de la maestra Raquel Alvarado Cabrera, quien habló en nombre del personal docente y que quedó de manifiesto la estimación que goza entre los alumnos porque fue la más vitoreada del evento. La ceremonia de colocación de la primera piedra concluyó con un convivio entre los asistentes.— Joaquín Orlando Chan Caamal

La maestra Alvarado Cabrera recalcó que en solo tres años ven los logros del desempeño profesional de los docentes, se acerca la graduación de la primera generación lo que les genera emoción y con la formación de nuevos profesionales impulsan el progreso de la ciudad, del estado y del país.

La colocación de la primera piedra del edificio del Campus Mérida no solo fue simbólica, sino que fue muestra de una fuerte alianza colaborativa de quienes quieren encumbrar a esta alma máter. Cada invitado que sostuvo la piedra representó a un sector amigo de EBC. Con esa distinción participaron Sergio Hinojos, director del Campus; la maestra Raquel Alvarado, representa de los docentes; Miguel Lara, representante de los estudiantes; Raúl Peniche Pérez, representante de los 159,000 egresados; profesor Manuel Vázquez, director de la Preparatoria Patria, representante de las escuelas amigas de ese nivel; Anabel Moguel, representante de empresas que contratan a los alumnos EBC y el arquitecto Ignacio Urquiza, representante del equipo técnico de construcción.

Edificio Escuela Bancaria y Comercial

Ayer se colocó la primera piedra del Campus Mérida de la EBC, en avenida Xcumpich.

Formación

Miguel Ángel Lara Arregoitia, uno de los oradores en la ceremonia, relató que empezó su vida universitaria en una escuela sin edificio, sus padres estaban inseguros de la calidad de la EBC, pero él quería estudiar una carrera relacionada con los negocios, el comercio y las finanzas, sacó 5 puntos de 100 en su diagnóstico y le apostó a esta universidad. Hoy aprendió de los valores de esta escuela, recibe una educación de excelencia, no se cree que aparezca en una publicidad espectacular como orgullo EBC y ya tiene dos trabajos. Ya tiene ingresos que le permiten costear sus estudios y ayudar a sus padres económicamente, realiza labor social y reforestación y es resultado de una formación basada en el aprendizaje del mundo actual.

Maestros

La maestra Raquel Alvarado Cabrera recalcó que en solo tres años ven los logros del desempeño profesional de los docentes; además, se acerca la graduación de la primera generación.