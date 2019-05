Construcción es “ilógica”

Vecinos molestos con la respuesta del Ayuntamiento

Padres de familia de la primaria “David Vivas Romero”, en la colonia Reparto Dolores Patrón, calificaron de ilógica la construcción de una gasolinera a unos metros del colegio.

Preocupados, pusieron una manta en la puerta de la escuela, en la que no solo se lee con letras grandes “No más gasolineras”, sino que también se invita a unas reuniones para tratar el asunto que, según dicen, representa un peligro.

“Yo creo que perjudicará sobre todo a los niños. Creo que no conviene y lo peor es que, habiendo tantos lugares donde se puede hacer, eligen esta zona que es residencial”, señaló Victoria Gómez, quien todos los días acude por su nieto a la escuela.

Como informamos, la estación de servicio estará sobre la avenida Cupules entre 6 y 8 de la colonia Reparto Dolores Patrón, en los predios marcados con los números 79 y 79-C, que están bardeados. Justamente por la barda, los vecinos y los padres de familia no se dieron cuenta de la construcción hasta hace unos días.

La verdad es que las gestiones para levantar una gasolinera en el lugar, según informó el Ayuntamiento en un comunicado, comenzaron el 17 de octubre de 2017, cuando los propietarios hicieron la solicitud a la Comuna que otorgó el uso de licencia de suelo el 3 de julio de 2018, tras verificar las autorizaciones de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, dependiente de la Secretaría de Energía Federal.

“A mí se me hace ilógico pues una gasolinera no llena los requisitos porque está cerca de una escuela. Además, estamos en una avenida complicada y con esto se incrementará el tráfico”, indicó Doris Rivas, quien a pesar de estar contra la estación de servicio no le ve el caso a plantones o recaudación de firmas “porque el Ayuntamiento sabe perfectamente que no es posible hacerlo”.

Para don Jorge Magaña Mena, quien también lleva y acude por sus nietos al colegio, tampoco está de acuerdo con la obra por temor a un accidente. “Ojalá se pueda evitar, esto es una zona residencial y no está bien. Además dicen que está es una zona de cuevas y cenotes”.

Por su parte, el director del plantel, Armando Cabrera Cantú, indicó que habló al Ayuntamiento para preguntar si hay alguna restricción por estar cerca de una escuela, como en el caso de las cantinas, y le respondieron que si ellos tienen el permiso lo pueden hacer.— Jorge Iván Canul Ek

“Si yo pudiera hacer algo lo haría, pero qué hago si ya están los permisos. Pienso que quienes se tienen que mover son los vecinos, que son los que se están organizando y me pidieron permiso para colocar la manta en la puerta”.

El maestro añade que el problema de tener la gasolinera a unos metros de la escuela es el peligro latente de que haya una fuga o una explosión. “La gente dice que tiene miedo de que vaya a pasar como en Guadalajara”.

