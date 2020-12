Priistas destacan el papel femenino en los comicios

En su visita a Yucatán donde tomó protesta a las dirigencias municipales, la presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (Onmpri), Montserrat Arcos Velázquez, afirmó que el papel de la mujer dentro del PRI es fundamental.

“Las mujeres priistas somos las que construimos las victorias electorales y también quienes podemos llevar a cuestas las derrotas”, indicó la dirigente.

Abordada por el Diario después del acto, y mientras se tomaba fotos y selfis con las simpatizantes, la dirigente nacional recalcó que el presidente del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, le está dando mucha importancia a las mujeres.

“La importancia de las mujeres se ve reflejada en la paridad que tiene en los cargos en el CEN y en el impulso que le está dando a las actividades del organismo de mujeres en materia de capacitación”, mencionó.

De lo que prefirió no hablar fue sobre la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco, quien hace unas semanas se sumó al partido Movimiento Ciudadano.

Al preguntarle si la salida de la exgobernadora permitirá que otras mujeres tengan más oportunidades dentro del partido, la presidenta del Onmpri señaló:

“Las mujeres priistas siempre han tenido oportunidades dentro del partido, ella las tuvo. Es todo lo que voy a decir de ese tema”.

Ya en su discurso había tocado el tema de las traiciones, sin decir nombres y haciendo una analogía sobre la vida de pareja, indicó que a donde va siempre les pregunta a las mujeres qué preferirían cuando estuvieran eligiendo con quién pasar el resto de su vida.

“¿Un hombre leal, comprometido y agradecido, o un hombre oportunista que a la primera de cambio se fuera por allí y dejara a su familia y todo lo que juntos hubieran construido? Yo elijo al primero, responden”.

Y es por ello que felicitó a todas las presentes. “Nosotros somos la gente que se quedó aquí en este partido y que no acepta que las señalen por cosas que otros hicieron”.

Acto

La ceremonia de toma de protesta de las dirigentes municipales se realizó en la sede del PRI donde se dieron cita más de 300 mujeres del interior del estado.

El acto también lo encabezaron Francisco Torres Rivas y Linett Escoffié Ramírez, presidentes estatales del PRI y el Onmpri, respectivamente.

La bienvenida estuvo a cargo de Linett Escoffié, quien afirmó que en el proceso de empoderamiento de las mujeres no se debe dar ningún paso atrás. “No podemos aceptar que se ejerza violencia política a ninguna de nosotras. No podemos aceptar que las reformas legales se tomen como una cuestión de apariencia. No basta con representación cuantitativa, más bien la participación debe ser un cambio cultural”.

En su turno, Francisco Torres, quien también resaltó el papel de las mujeres en su discurso, hizo un llamado a cuidar la unidad del PRI y no permitir que personas disfrazadas de otros colores los dividan.— Iván Canul

“Son los mismos que han traicionado la confianza de los yucatecos, no se los podemos permitir. La unidad del partido es lo más importante que tenemos como familia, no permitamos que nadie llegue y siembre la cizaña, por el contrario, tengamos muy claro que hoy el PRI saldrá con sus mejores mujeres y hombres para dar la gran batalla en 2021”.

En otra parte de su mensaje, Torres Rivas se refirió a quienes han abandonado la fila del tricolor. “Si ven la trayectoria de cada uno, el partido fue muy generoso con cada uno de ellos. Que les vaya bien, les deseamos todo lo mejor, porque lo mejor del PRI se queda en el PRI y son todas ustedes”, expresó ganándose aplausos de las presentes, entre ellas la exalcaldesa Angélica Araujo Lara y Sarita Blancarte y Montserrat Zapata, esposa e hija del exgobernador Rolando Zapata Bello.

Tras el mensaje se tomó protesta a las dirigentes municipales, y posteriormente Lourdes Chan Dzul, secretaria de Mujeres Indígenas, brindó unas palabras en maya y español.

El acto concluyó con el mensaje de Montserrat Arcos, quien señaló que es un privilegio estar en Yucatán, donde se puede presumir del primer congreso feminista o la primera mujer diputada.

“Ustedes pueden presumir que aquí en Yucatán hay una riqueza cultural, gastronómica y una riqueza en el corazón de todas y todos los yucatecos”.

Luego celebró a las asistentes porque “a pesar de lo que se diga las priistas yucatecas siguen aquí firmes, de pie y con la determinación de trabajar por el PRI y por sus causas”.

Ceremonia

Tras el mensaje protocolario se tomó protesta a las dirigentes municipales, y posteriormente Lourdes Chan Dzul, secretaria de Mujeres Indígenas, brindó unas palabras en maya y español.

Pioneros

El acto concluyó con el mensaje de Montserrat Arcos.