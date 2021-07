Consulta llega a sesión edilicia

Opiniones a favor y en contra de los ediles meridanos

Aunque no estaba en el orden del día, la Consulta Popular que se llevará al cabo mañana domingo fue el tema más discutido por los regidores del Ayuntamiento de Mérida en la sesión ordinaria de Cabildo de ayer, en la que, entre otros puntos, se aprobó la concesión de la medalla Héctor Herrera “Cholo” al comediante Erik Ávila, “Cuxum”.

Todo comenzó luego de que el regidor morenista Fausto Sánchez Rosas cuestionó los comentarios que el alcalde Renán Barrera Concha hizo hace unos días sobre la consulta popular, calificándola de absurda.

“Quisiera hacer algunas aclaraciones porque se ha manejado mucho el tema respecto a que la ley no se consulta. El método que se utiliza para la consulta o el ejercicio ciudadano que se va a llevar a cabo es exactamente eso: un ejercicio de democracia participativa, el primero en este país, en la historia de nuestro país, el primero que se realizará y que realmente es algo que debería ser cotidiano”, indicó.

Recordó que para la consulta los promotores de la misma reunieron a dos millones y medio de firmantes a los que, dijo, no le gustaría decirles que sus peticiones son absurdas.

Al respecto, el secretario Alejandro Ruz Castro, quien aseguró que no participará en la consulta, consideró que el ejercicio es ocioso, sobre todo porque se van a gastar millones de pesos para preguntar algo que de facto está en la ley y se puede hacer sin necesidad de consulta.

“Me parece que es una situación grave, sobre todo en esta situación que estamos atravesando, en esta situación donde hay mucha necesidad, donde hay mucha urgencia de comprar vacunas, de implementar acciones que eviten muertes. No estar pensando en una consulta para enjuiciar a exfuncionarios y demás”, indicó.

El comentario fue respaldado por la panista Gloria Alonzo Tamayo, quien, además, señaló que hubiera sido mejor que el presidente de la nación incluyera su nombre en la consulta.

Al respecto, la morenista Mariana Jiménez Gudiño no solo exhibió la boleta, sino que subrayó que hay que tener cuidado de no desinformar a la gente.

“Los recursos que se están empleando para esta consulta popular son los recursos que ya estaban destinados al INE, no se pueden utilizar para otra cosa, es dinero que ya estaba en la bolsa del organismo”, dijo.

También explicó que la pregunta, la cual reconoció que sí está “bastante enredada” para la ciudadanía, no solo se refiere a los expresidentes, sino a todos los funcionarios. “Está hablando esta consulta de abrir investigación a todos los funcionarios públicos, no se está refiriendo solo a los expresidentes, es para todos los funcionarios públicos”, afirmó la regidora morenista.— Iván Canul Ek

La regidora priista Ana Gabriela Aguilar dijo, por su parte, que en el Código Penal Federal están tipificados los delitos que pudieran cometer los funcionarios o servidores públicos y que deben investigar las fiscalías. En esa tipificación, indicó, están el ejercicio ilícito del servicio, el tráfico de influencias, el abuso de autoridad, el cohecho, la coalición de servidores públicos, el peculado, el uso indebido de sus atribuciones o el cohecho a servidores extranjeros.

“Es por eso que yo considero que las consultas a saber si se debe o no aplicar la ley es en lo que yo no estoy de acuerdo. Sé que es un movimiento político, pero yo me circunscribo a lo que está escrito en la ley y en la ley que la fiscalía debe investigar estos delitos cometidos por servidores públicos”.

Al tomar la palabra, el alcalde Renán Barrera Concha dijo que con respecto a la consulta del 1 de agosto el ayuntamiento no promueve, pero tampoco inhibe la participación de los ciudadanos.

Aclaró que su comentario respecto a la consulta fue en respuesta a una pregunta ciudadana y dijo que respeta a quienes vayan o no a participar. En ese sentido, pidió que sea una jornada donde la salud esté primero.

Respecto a los temas de la sesión, además de la concesión de la medalla Héctor Herrera “Cholo” a Erik Ávila “Cuxum”, se aprobó aceptar la donación de cinco predios y tres vialidades por parte de la empresa Promotores de Vivienda de Caucel, la actualización del Plan Climático Municipal PACMUN de Mérida y la instalación de un busto del doctor Fernando Elías Dájer Nahum en la avenida Líbano con 1-H.

Al tomar la palabra, el alcalde Renán Barrera Concha dijo que con respecto a la consulta del 1 de agosto el ayuntamiento no promueve, pero tampoco inhibe la participación de los ciudadanos.

Aclaró que su comentario respecto a la consulta fue en respuesta a una pregunta ciudadana y dijo que respeta a quienes vayan o no a participar. En ese sentido, pidió que sea una jornada donde la salud esté primero.

Respecto a los temas de la sesión, además de la concesión de la medalla Héctor Herrera "Cholo" a "Cuxum", de lo que abundamos en la sección de Imagen, se aprobó aceptar la donación de cinco predios y tres vialidades por parte de la empresa Promotores de Vivienda de Caucel, la actualización del Plan Climático Municipal y la instalación de un busto del Dr. Fernando Dájer Nahum en la avenida Líbano con 1-H.