Consulta “onerosa e innecesaria”

El Frente Cívico Familiar, ajeno a ejercicio nacional

El Frente Cívico Familiar (FCF) y la Coparmex Mérida descartaron participar como observadores en la consulta popular que se llevará al cabo el 1 de agosto para enjuiciar a los expresidentes.

En el caso del FCF, su coordinadora Patricia McCarthy Caballero señaló que “definitivamente no vamos a participar, lo hemos valorado y, la verdad, creemos que este ejercicio no reúne los requisitos de un proceso democrático”.

Además, agregó, la consulta no tendría que cuestionar el cumplimiento de la ley, que es prácticamente lo que se está haciendo con preguntas confusas.

“Desde nuestro punto de vista, es un mal uso de las herramientas del instrumento de participación ciudadana y no nos prestaremos a ello. Definitivamente no vamos a participar”.

Patricia McCarthy compartió que han recibido invitaciones para sumarse como observadores, “pero creemos mucho en la figura de la observación cuando vale la pena observar. Por eso los procesos electorales los hemos hecho siempre, porque creemos que es una forma muy válida de que la ciudadanía se involucre”.

Proceso “absurdo”

A su decir, tampoco se puede esperar mucho del resultado que, independientemente de cuál sea, será malo porque se están cuestionando asuntos que tienen que ver con derechos que no se deben cuestionar.

“Si hubiera algo algún delito que perseguir contra cualquier funcionario presente o pasado, para eso existen las leyes y desde luego se tiene que proceder, no es algo que tengas que someter a consulta. Si hay información suficiente para iniciar un proceso jurídico se debe iniciar”, manifestó.

Además, explicó, si no se alcanza el mínimo necesario, la respuesta no será vinculante.

“Vamos a suponer que la gente dice ‘sí, que se proceda’, pero no alcanza el porcentaje mínimo. ¿Entonces qué significa esto? que no será vinculante y no se procederá, aunque haya delitos que perseguir del pasado. O sea, es absurdo”.

La coordinadora del FCF señaló que si se alcanza el mínimo, significaría que si alguien ha cometido una irregularidad hay que someterlo a consulta donde tiene que alcanzar un mínimo para ver qué procede.

“Es de esas jugadas donde cualquiera de las dos opciones es mala. Por eso no creemos que sea un ejercicio necesario. Además de oneroso es innecesario, la ley y los derechos no se deben someter a consulta”, recalcó.— IVÁN CANUL EK

De un vistazo

Tampoco en la consulta

Se averiguó que la Coparmex y sus 68 centros empresariales, entre ellos el de Mérida, no participará como observador.

Sin postura

Se informó que el organismo no dará opiniones a favor o en contra de la consulta que se llevará al cabo en todo el país, tampoco la publicitará positiva o negativamente.

Por su cuenta

Sin embargo, no se descartó que a título personal, y sin involucrar a la Coparmex, algún integrante participe en la consulta saliendo a votar o como observador.